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Лидер британской оппозиции призвал ввести санкции против Telegram
Лидер британской оппозиции призвал ввести санкции против Telegram - РИА Новости, 20.10.2021
Лидер британской оппозиции призвал ввести санкции против Telegram
Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер назвал Telegram "приложением для экстремистов" и призвал премьер-министра Бориса Джонсона принять против... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T21:44
2021-10-20T23:56
в мире
технологии
борис джонсон
telegram (приложение)
facebook
кир стармер
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ЛОНДОН, 20 окт — РИА Новости. Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер назвал Telegram "приложением для экстремистов" и призвал премьер-министра Бориса Джонсона принять против него жесткие санкции."Можете ли вы поверить в то, что, когда мы с вами в понедельник вспоминали убитого парламентария Дэвида Эймесса, у пользователей Telegram был доступ к видео убийств и угроз насилия в отношении политиков, представителей ЛГБТ и евреев. Некоторые из этих постов незаконные, все они вредоносные", — сказал оппозиционный политик на заседании парламента, где также присутствовал и премьер-министр.По словам Стармера, представители движения Hope Not Hate и Совета британских евреев считают, что Telegram "поощряет субкультуру, которая поддерживают терроризм.Политик также раскритиковал "опасные алгоритмы" Facebook и Instagram. В свою очередь, он указал на то, что на платформе Tik Tok можно смотреть видео, призывающие к исламскому экстремизму и крайне правым течениям.Как напомнил лидер лейбористов, прошло уже три года с тех пор, как британское правительство предложило закон о безопасности в интернете, но его до сих пор не представили парламенту."Обязуется ли правительство внести на рассмотрение закон до конца этого календарного года? Если да, то мы поддержим. &lt;…&gt; Тем не менее, согласно положениям законопроекта, руководители платформ, нарушающих закон, не привлекаются к уголовной ответственности. Почему?" — спросил он Джонсона.Британский премьер ответил, что правительство постарается внести закон на рассмотрение до Рождества, в том числе с предложениями об ужесточении наказаний.
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в мире, технологии, борис джонсон, telegram (приложение), facebook, кир стармер
21:44 20.10.2021 (обновлено: 23:56 20.10.2021)
 
Лидер британской оппозиции призвал ввести санкции против Telegram

Лидер британской оппозиции призвал правительство ввести санкции против Telegram

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЛОНДОН, 20 окт — РИА Новости. Лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер назвал Telegram "приложением для экстремистов" и призвал премьер-министра Бориса Джонсона принять против него жесткие санкции.
"Можете ли вы поверить в то, что, когда мы с вами в понедельник вспоминали убитого парламентария Дэвида Эймесса, у пользователей Telegram был доступ к видео убийств и угроз насилия в отношении политиков, представителей ЛГБТ и евреев. Некоторые из этих постов незаконные, все они вредоносные", — сказал оппозиционный политик на заседании парламента, где также присутствовал и премьер-министр.
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По словам Стармера, представители движения Hope Not Hate и Совета британских евреев считают, что Telegram "поощряет субкультуру, которая поддерживают терроризм.
Политик также раскритиковал "опасные алгоритмы" Facebook и Instagram. В свою очередь, он указал на то, что на платформе Tik Tok можно смотреть видео, призывающие к исламскому экстремизму и крайне правым течениям.
Как напомнил лидер лейбористов, прошло уже три года с тех пор, как британское правительство предложило закон о безопасности в интернете, но его до сих пор не представили парламенту.
"Обязуется ли правительство внести на рассмотрение закон до конца этого календарного года? Если да, то мы поддержим. <…> Тем не менее, согласно положениям законопроекта, руководители платформ, нарушающих закон, не привлекаются к уголовной ответственности. Почему?" — спросил он Джонсона.
Британский премьер ответил, что правительство постарается внести закон на рассмотрение до Рождества, в том числе с предложениями об ужесточении наказаний.
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В миреТехнологииБорис ДжонсонTelegram (приложение)FacebookКир Стармер
 
 
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