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Военные из ОДКБ провели заправку бронетехники на учениях в Таджикистане
Военные из ОДКБ провели заправку бронетехники на учениях в Таджикистане - РИА Новости, 20.10.2021
Военные из ОДКБ провели заправку бронетехники на учениях в Таджикистане
Военные провели массовую заправку бронетехники на полигоне Харб-Майдон на учениях воинских контингентов государств - членов Организации Договора о коллективной... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T08:35
2021-10-20T08:35
безопасность
таджикистан
белоруссия
одкб
т-72 "урал"
александр лапин
центральный военный округ
россия
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ПОЛИГОН ХАРБ-МАЙДОН (Республика Таджикистан), 20 окт - РИА Новости. Военные провели массовую заправку бронетехники на полигоне Харб-Майдон на учениях воинских контингентов государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Эшелон-2021" в Таджикистане вблизи границы с Афганистаном. Военнослужащие уже задействовали технику для отработки задач на учениях в среду."В ходе учения группировка коллективных сил ОДКБ отработала задачи по проведению совместной заправки техники, всего было перекачено более 30 тонн топлива из мобильных цистерн в баки танков Т-72, бронетранспортеров БТР-82А, самоходных гаубиц 2С1, многоцелевых тягачей легкобронированных МТ-ЛБ. Данный способ позволил сократить время нахождения подразделения в районе массовой выдачи горючего более чем в два раза", - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).На полигоне военнослужащие развернули около 30 раздаточных рукавов автомобильных средств заправки и транспортирования горючего АЦ-7-4310, АТМЗ-5,5-4310, АЦ-10-260 с ПЗП-14. Впервые на учениях использовался новейший автозаправщик АТЗ-12-10-63501 на базе автомобиля КамАЗ "Мустанг", который позволяет одновременно заправлять 10 единиц различной техники.Специальные учения "Эшелон", "Поиск" и совместные учения КСОР ОДКБ "Взаимодействие" проводятся под общим руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина на таджикистанских полигонах Харб-Майдон и Момирак вблизи границы с Афганистаном. В совместных маневрах, которые продлятся до 23 октября, принимают участие 4 тыс. человек из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, задействовано более 500 единиц техники.
https://radiosputnik.ria.ru/20211018/ucheniya-1755009516.html
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безопасность, таджикистан, белоруссия, одкб, т-72 "урал", александр лапин, центральный военный округ, россия
08:35 20.10.2021
 
Военные из ОДКБ провели заправку бронетехники на учениях в Таджикистане

Военные государств-членов ОДКБ провели заправку бронетехники на учениях в Таджикистане

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие коллективных сил ОДКБ на полигоне Харб-Майдон в Таджикистане
Военнослужащие коллективных сил ОДКБ на полигоне Харб-Майдон в Таджикистане - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ПОЛИГОН ХАРБ-МАЙДОН (Республика Таджикистан), 20 окт - РИА Новости. Военные провели массовую заправку бронетехники на полигоне Харб-Майдон на учениях воинских контингентов государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Эшелон-2021" в Таджикистане вблизи границы с Афганистаном. Военнослужащие уже задействовали технику для отработки задач на учениях в среду.
"В ходе учения группировка коллективных сил ОДКБ отработала задачи по проведению совместной заправки техники, всего было перекачено более 30 тонн топлива из мобильных цистерн в баки танков Т-72, бронетранспортеров БТР-82А, самоходных гаубиц 2С1, многоцелевых тягачей легкобронированных МТ-ЛБ. Данный способ позволил сократить время нахождения подразделения в районе массовой выдачи горючего более чем в два раза", - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
Учения ОДКБ Эшелон-2021 - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 12:24В мире
Страны ОДКБ начали учения на юге Таджикистане
На полигоне военнослужащие развернули около 30 раздаточных рукавов автомобильных средств заправки и транспортирования горючего АЦ-7-4310, АТМЗ-5,5-4310, АЦ-10-260 с ПЗП-14. Впервые на учениях использовался новейший автозаправщик АТЗ-12-10-63501 на базе автомобиля КамАЗ "Мустанг", который позволяет одновременно заправлять 10 единиц различной техники.
Специальные учения "Эшелон", "Поиск" и совместные учения КСОР ОДКБ "Взаимодействие" проводятся под общим руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина на таджикистанских полигонах Харб-Майдон и Момирак вблизи границы с Афганистаном. В совместных маневрах, которые продлятся до 23 октября, принимают участие 4 тыс. человек из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, задействовано более 500 единиц техники.
Военные учения ОДКБ - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 12:22
Песков рассказал об учениях ОДКБ в Таджикистане
 
БезопасностьТаджикистанБелоруссияОДКБТ-72 "Урал"Александр ЛапинЦентральный военный округРоссия
 
 
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