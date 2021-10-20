Военные из ОДКБ провели заправку бронетехники на учениях в Таджикистане
Военные государств-членов ОДКБ провели заправку бронетехники на учениях в Таджикистане
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие коллективных сил ОДКБ на полигоне Харб-Майдон в Таджикистане
ПОЛИГОН ХАРБ-МАЙДОН (Республика Таджикистан), 20 окт - РИА Новости. Военные провели массовую заправку бронетехники на полигоне Харб-Майдон на учениях воинских контингентов государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Эшелон-2021" в Таджикистане вблизи границы с Афганистаном. Военнослужащие уже задействовали технику для отработки задач на учениях в среду.
"В ходе учения группировка коллективных сил ОДКБ отработала задачи по проведению совместной заправки техники, всего было перекачено более 30 тонн топлива из мобильных цистерн в баки танков Т-72, бронетранспортеров БТР-82А, самоходных гаубиц 2С1, многоцелевых тягачей легкобронированных МТ-ЛБ. Данный способ позволил сократить время нахождения подразделения в районе массовой выдачи горючего более чем в два раза", - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
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На полигоне военнослужащие развернули около 30 раздаточных рукавов автомобильных средств заправки и транспортирования горючего АЦ-7-4310, АТМЗ-5,5-4310, АЦ-10-260 с ПЗП-14. Впервые на учениях использовался новейший автозаправщик АТЗ-12-10-63501 на базе автомобиля КамАЗ "Мустанг", который позволяет одновременно заправлять 10 единиц различной техники.
Специальные учения "Эшелон", "Поиск" и совместные учения КСОР ОДКБ "Взаимодействие" проводятся под общим руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина на таджикистанских полигонах Харб-Майдон и Момирак вблизи границы с Афганистаном. В совместных маневрах, которые продлятся до 23 октября, принимают участие 4 тыс. человек из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, задействовано более 500 единиц техники.
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