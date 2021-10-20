https://ria.ru/20211020/sud-1755446230.html

Верховный суд разъяснил, как требовать компенсацию за некачественный ремонт

Верховный суд разъяснил, как требовать компенсацию за некачественный ремонт - РИА Новости, 20.10.2021

Верховный суд разъяснил, как требовать компенсацию за некачественный ремонт

Верховный суд РФ разъяснил, что требовать возврата денег и компенсации за некачественный ремонт в доме можно сразу, не предъявляя предварительно требования об... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T17:20

2021-10-20T17:20

2021-10-20T17:20

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Верховный суд РФ разъяснил, что требовать возврата денег и компенсации за некачественный ремонт в доме можно сразу, не предъявляя предварительно требования об устранении недостатков."Правовые нормы предусматривают право заказчика в случае выполнения работ с существенными недостатками отказаться от исполнения договора бытового подряда и потребовать от подрядчика возмещения причиненных убытков без предварительного заявления заказчиком требования об устранении недостатков работ в разумный срок", - сказано в обзоре практики, посвященном защите прав потребителей.В качестве примера суд привел дело жительницы Самары, которой сделали ремонт в квартире с существенными недостатками: вразрез не только с дизайн-проектом, но и со строительными нормами и правилами. Экспертиза показала, что необходим демонтаж всех работ и установка новых перегородок, систем энергоснабжения, подвесного потолка и т.д.Исполнитель отказался возвращать деньги и заявил встречный иск с требованием оплатить ремонт до конца. Суды, включая ВС РФ, встали на сторону женщины.

https://ria.ru/20211020/avtomobil-1755444038.html

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