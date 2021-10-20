Суд в Москве арестовал суррогатную мать по делу о торговле людьми
Суд в Москве арестовал суррогатную мать, выносившую двух детей, по делу о торговле людьми
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал суррогатную мать, выносившую двух детей, по обвинению в торговле людьми, сообщили РИА Новости в суде.
"В отношении Лилии Валеевой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время она продлена до 14 января", - сказали в суде.
По данным суда, женщине вменяется п. "в" ч. 3 ст. 127.1 (торговля людьми, совершенная организованной группой), ей грозит от 8 до 15 лет. Следствие считает, что Валеева отдала свои яйцеклетки для ЭКО, в итоге было зачато 10 детей, двух из которых она выносила сама, а детей вывезли на Филиппины.
Как сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов, представляющий других фигурантов дела, количество эпизодов, в которых они обвиняются, возросло на шесть - до 17.
"Следствие предъявило фигурантам дела шесть новых эпизодов обвинения в отношении 10 детей. Из них восемь вывезли на Филиппины, а двое находятся в московском детдоме "Центральный". Всего по этому делу предъявлено 17 эпизодов в отношении 24 младенцев, один из которых умер", - сказал адвокат.
Громкому делу о торговле детьми от суррогатных матерей был дан ход после того, как в январе 2020 года водной из квартир подмосковного поселка ВНИИССОК обнаружили тело новорожденного от суррогатной матери, умершего из-за синдрома внезапной смерти новорожденного. Через несколько месяцев, в июле, были задержаны восемь человек: три врача частных медцентров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники.
По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечением работников частных медцентров на возмездной основе предоставляли услуги суррогатных матерей. При этом они, как полагает следствие, нарушили законодательство РФ в области использования вспомогательных репродуктивных технологий.