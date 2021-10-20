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Суд в Москве арестовал суррогатную мать по делу о торговле людьми
Суд в Москве арестовал суррогатную мать по делу о торговле людьми - РИА Новости, 20.10.2021
Суд в Москве арестовал суррогатную мать по делу о торговле людьми
Басманный суд Москвы арестовал суррогатную мать, выносившую двух детей, по обвинению в торговле людьми, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T11:47
2021-10-20T11:47
происшествия
украина
москва
игорь трунов
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал суррогатную мать, выносившую двух детей, по обвинению в торговле людьми, сообщили РИА Новости в суде."В отношении Лилии Валеевой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время она продлена до 14 января", - сказали в суде.По данным суда, женщине вменяется п. "в" ч. 3 ст. 127.1 (торговля людьми, совершенная организованной группой), ей грозит от 8 до 15 лет. Следствие считает, что Валеева отдала свои яйцеклетки для ЭКО, в итоге было зачато 10 детей, двух из которых она выносила сама, а детей вывезли на Филиппины.Как сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов, представляющий других фигурантов дела, количество эпизодов, в которых они обвиняются, возросло на шесть - до 17.Громкому делу о торговле детьми от суррогатных матерей был дан ход после того, как в январе 2020 года водной из квартир подмосковного поселка ВНИИССОК обнаружили тело новорожденного от суррогатной матери, умершего из-за синдрома внезапной смерти новорожденного. Через несколько месяцев, в июле, были задержаны восемь человек: три врача частных медцентров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники.По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечением работников частных медцентров на возмездной основе предоставляли услуги суррогатных матерей. При этом они, как полагает следствие, нарушили законодательство РФ в области использования вспомогательных репродуктивных технологий.Среди клиентов - известный филиппинский политик Фредениль Кастро, который добивается возврата близнецов, рожденных для его семьи суррогатной матерью с Украины. Как отмечала защита, до этого, тоже от суррогатных матерей в России, у политика родилось еще пять детей.
https://ria.ru/20210315/matkapital-1601318937.html
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происшествия, украина, москва, игорь трунов, россия
11:47 20.10.2021
 
Суд в Москве арестовал суррогатную мать по делу о торговле людьми

Суд в Москве арестовал суррогатную мать, выносившую двух детей, по делу о торговле людьми

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуи Фемиды
Статуи Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал суррогатную мать, выносившую двух детей, по обвинению в торговле людьми, сообщили РИА Новости в суде.
"В отношении Лилии Валеевой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время она продлена до 14 января", - сказали в суде.
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По данным суда, женщине вменяется п. "в" ч. 3 ст. 127.1 (торговля людьми, совершенная организованной группой), ей грозит от 8 до 15 лет. Следствие считает, что Валеева отдала свои яйцеклетки для ЭКО, в итоге было зачато 10 детей, двух из которых она выносила сама, а детей вывезли на Филиппины.
Как сообщил РИА Новости адвокат Игорь Трунов, представляющий других фигурантов дела, количество эпизодов, в которых они обвиняются, возросло на шесть - до 17.
"Следствие предъявило фигурантам дела шесть новых эпизодов обвинения в отношении 10 детей. Из них восемь вывезли на Филиппины, а двое находятся в московском детдоме "Центральный". Всего по этому делу предъявлено 17 эпизодов в отношении 24 младенцев, один из которых умер", - сказал адвокат.
Громкому делу о торговле детьми от суррогатных матерей был дан ход после того, как в январе 2020 года водной из квартир подмосковного поселка ВНИИССОК обнаружили тело новорожденного от суррогатной матери, умершего из-за синдрома внезапной смерти новорожденного. Через несколько месяцев, в июле, были задержаны восемь человек: три врача частных медцентров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники.
По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечением работников частных медцентров на возмездной основе предоставляли услуги суррогатных матерей. При этом они, как полагает следствие, нарушили законодательство РФ в области использования вспомогательных репродуктивных технологий.
Среди клиентов - известный филиппинский политик Фредениль Кастро, который добивается возврата близнецов, рожденных для его семьи суррогатной матерью с Украины. Как отмечала защита, до этого, тоже от суррогатных матерей в России, у политика родилось еще пять детей.
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