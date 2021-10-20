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В Ленинградской области пассажир такси пострадал в конфликте со стрельбой
В Ленинградской области пассажир такси пострадал в конфликте со стрельбой - РИА Новости, 20.10.2021
В Ленинградской области пассажир такси пострадал в конфликте со стрельбой
Пассажир такси пострадал из-за стрельбы из травматического пистолета во время дорожного конфликта в Ленинградской области, личность стрелка устанавливается,... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T11:22
2021-10-20T11:22
происшествия
санкт-петербург
выборг
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Пассажир такси пострадал из-за стрельбы из травматического пистолета во время дорожного конфликта в Ленинградской области, личность стрелка устанавливается, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полиция устанавливает виновника стрельбы в ходе дорожного конфликта в Ленинградской области", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, 19 октября в больницу в Выборге обратился 45-летний мужчина с ранением из травматического пистолета. "Полицейским потерпевший пояснил, что ехал из Кудрово в Выборг на такси. На Выборгском шоссе между таксистом и водителем автомобиля "ВАЗ – 2114" произошел конфликт, в результате которого последний из травматического пистолета несколько раз выстрелил в сторону такси, попав в пассажира", - отмечает ведомство.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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происшествия, санкт-петербург, выборг, ленинградская область
11:22 20.10.2021
 
В Ленинградской области пассажир такси пострадал в конфликте со стрельбой

Пассажир такси пострадал из-за стрельбы во время конфликта в Ленинградской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТакси
Такси - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Пассажир такси пострадал из-за стрельбы из травматического пистолета во время дорожного конфликта в Ленинградской области, личность стрелка устанавливается, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полиция устанавливает виновника стрельбы в ходе дорожного конфликта в Ленинградской области", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, 19 октября в больницу в Выборге обратился 45-летний мужчина с ранением из травматического пистолета. "Полицейским потерпевший пояснил, что ехал из Кудрово в Выборг на такси. На Выборгском шоссе между таксистом и водителем автомобиля "ВАЗ – 2114" произошел конфликт, в результате которого последний из травматического пистолета несколько раз выстрелил в сторону такси, попав в пассажира", - отмечает ведомство.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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