https://ria.ru/20211020/strelba-1755349754.html

В Ленинградской области пассажир такси пострадал в конфликте со стрельбой

В Ленинградской области пассажир такси пострадал в конфликте со стрельбой - РИА Новости, 20.10.2021

В Ленинградской области пассажир такси пострадал в конфликте со стрельбой

Пассажир такси пострадал из-за стрельбы из травматического пистолета во время дорожного конфликта в Ленинградской области, личность стрелка устанавливается,... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T11:22

2021-10-20T11:22

2021-10-20T11:22

происшествия

санкт-петербург

выборг

ленинградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152899/60/1528996084_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_ab4775b9f6ab2fa744fbe84dfd82a7d8.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Пассажир такси пострадал из-за стрельбы из травматического пистолета во время дорожного конфликта в Ленинградской области, личность стрелка устанавливается, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Полиция устанавливает виновника стрельбы в ходе дорожного конфликта в Ленинградской области", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, 19 октября в больницу в Выборге обратился 45-летний мужчина с ранением из травматического пистолета. "Полицейским потерпевший пояснил, что ехал из Кудрово в Выборг на такси. На Выборгском шоссе между таксистом и водителем автомобиля "ВАЗ – 2114" произошел конфликт, в результате которого последний из травматического пистолета несколько раз выстрелил в сторону такси, попав в пассажира", - отмечает ведомство.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20211017/strelba-1754943769.html

санкт-петербург

выборг

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, выборг, ленинградская область