https://ria.ru/20211020/solntsev-1755396026.html

Гоген Солнцев запланировал новую свадьбу

Гоген Солнцев запланировал новую свадьбу - РИА Новости, 20.10.2021

Гоген Солнцев запланировал новую свадьбу

Гоген Солнцев запланировал новую свадьбу спустя неделю после развода с Екатериной Терешкович, сообщает StarHit. Имя избранницы не разглашается, зато известна... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:18

2021-10-20T15:18

2021-10-20T15:18

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свадьба

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Гоген Солнцев запланировал новую свадьбу спустя неделю после развода с Екатериной Терешкович, сообщает StarHit. Имя избранницы не разглашается, зато известна дата – 29 октября.В отличие от торта с нарядами решено было не экспериментировать: Гоген выбрал фрак, а невеста – белое платье. Гостей пригласили отмечать праздник в бар на Сретенке.Отмечается, что новая избранница шоумена моложе него. Предыдущая супруга Екатерина Терешкович была старше Гогена почти на 30 лет.

https://ria.ru/20211013/tereshkovich-1754230479.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, свадьба, отношения