https://ria.ru/20211020/solntsev-1755396026.html
Гоген Солнцев запланировал новую свадьбу
Гоген Солнцев запланировал новую свадьбу - РИА Новости, 20.10.2021
Гоген Солнцев запланировал новую свадьбу
Гоген Солнцев запланировал новую свадьбу спустя неделю после развода с Екатериной Терешкович, сообщает StarHit. Имя избранницы не разглашается, зато известна... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:18
2021-10-20T15:18
2021-10-20T15:18
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Гоген Солнцев запланировал новую свадьбу спустя неделю после развода с Екатериной Терешкович, сообщает StarHit. Имя избранницы не разглашается, зато известна дата – 29 октября.В отличие от торта с нарядами решено было не экспериментировать: Гоген выбрал фрак, а невеста – белое платье. Гостей пригласили отмечать праздник в бар на Сретенке.Отмечается, что новая избранница шоумена моложе него. Предыдущая супруга Екатерина Терешкович была старше Гогена почти на 30 лет.
https://ria.ru/20211013/tereshkovich-1754230479.html
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знаменитости, свадьба, отношения
Гоген Солнцев запланировал новую свадьбу
Гоген Солнцев запланировал свадьбу с новой избранницей через неделю после развода