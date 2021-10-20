https://ria.ru/20211020/soglashenie-1755394204.html

Россия и Белоруссия продлили соглашения о размещении двух военных объектов

Россия и Белоруссия продлили соглашения о размещении двух военных объектов - РИА Новости, 20.10.2021

Россия и Белоруссия продлили соглашения о размещении двух военных объектов

Главы военных ведомств России Сергей Шойгу и Белоруссии Виктор Хренин в среду подписали документы о продлении сроков действия соглашений о размещении на... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T14:16

2021-10-20T14:16

2021-10-20T14:16

безопасность

белоруссия

москва

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 20 окт, - РИА Новости. Главы военных ведомств России Сергей Шойгу и Белоруссии Виктор Хренин в среду подписали документы о продлении сроков действия соглашений о размещении на территории республики двух военных объектов РФ."Сегодня с моим белорусским коллегой подписали протоколы о продлении сроков действия соглашений о размещении на территории Республики Беларусь российских военных объектов - узла системы предупреждения о ракетном нападении в городе Барановичи и радиостанции Военно-морского флота в городе Вилейка", - сообщил Шойгу в среду.Документы подписаны на состоявшейся в Москве совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии. По оценке Шойгу, "результаты сегодняшнего заседания в очередной раз подтвердили единство подходов военных ведомств России и Белоруссии к взаимодействию в оборонной сфере и нашу нацеленность на решение практических задач по обеспечению военной безопасности Союзного государства".

https://ria.ru/20211019/voyna-1755286493.html

белоруссия

москва

россия

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безопасность, белоруссия, москва, сергей шойгу, россия