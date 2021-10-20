https://ria.ru/20211020/pushkov-1755304689.html
Эрдогана привели в чувство
Пушков резко ответил на слова Эрдогана о "горстке" победителей - РИА Новости, 20.10.2021
Эрдогана привели в чувство
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Турции Тайипа Эрдогана о пяти постоянных членах Совбеза ООН, выразив сомнения в целесообразности РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T00:34
2021-10-20T00:34
2021-10-20T01:51
в мире
реджеп тайип эрдоган
оон
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алексей пушков
совет безопасности оон
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Турции Тайипа Эрдогана о пяти постоянных членах Совбеза ООН, выразив сомнения в целесообразности его реформирования.Ранее турецкий лидер заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке" стран - победителей во Второй мировой. По его словам, при текущем радикальном изменении мира немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней."Эрдоган недоволен СБ ООН: мир больше входящей в него "горстки стран". Горстка? Эти страны представляют два миллиарда человек", - написал Пушков в своем Twitter.При этом он задался вопросом, каковы возможные критерии для новых членов Совбеза."Реформа СБ чревата тем, что начнется куча мала, которая дезорганизует ООН и превратит СБ в мини-вариант Генассамблеи", - добавил сенатор.
https://ria.ru/20211019/sovbez-1755199766.html
турция
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в мире, реджеп тайип эрдоган, оон, турция, алексей пушков, совет безопасности оон, генеральная ассамблея оон
00:34 20.10.2021 (обновлено: 01:51 20.10.2021)
Пушков резко ответил на слова Эрдогана о "горстке" победителей
Сенатор Пушков раскритиковал высказывание Эрдогана о "горстке" победителей в войне