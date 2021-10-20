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Археологи назвали потерей разрушение Щербинского городища в Подмосковье
Археологи назвали потерей разрушение Щербинского городища в Подмосковье - РИА Новости, 20.10.2021
Археологи назвали потерей разрушение Щербинского городища в Подмосковье
Разрушение уникального российского памятника истории - Щербинского городища в подмосковном городском округе Домодедово - стало большой потерей для науки,... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T07:14
2021-10-20T07:17
московская область (подмосковье)
исторический музей
российская академия наук
россия
владимир гриценко
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Разрушение уникального российского памятника истории - Щербинского городища в подмосковном городском округе Домодедово - стало большой потерей для науки, реакцию на его гибель можно сравнить с впечатлением от утраты Собора Парижской Богоматери при пожаре, считают российские археологи."В субботу и воскресенье Щербинское городище было разрушено экскаваторами застройщиков, которые хотят возвести на этом месте строительный рынок. Местные жители, знавшие о том, что это за памятник, пытались остановить его снос, обратились в полицию. Полиция дала указание приостановить работы. На место выехали подмосковные археологи и увидели, что памятник к тому времени был практически полностью уничтожен", - сказала РИА Новости заместитель директора по науке, заведующая отделом сохранения археологического наследия Института археологии РАН Ася Энговатова."Для нас это катастрофа, потому что Щербинское городище упоминается во всех базовых учебниках археологии, в том числе современных", - добавила она.По ее словам, это памятник, который знают все археологи России, он был известен еще с XIX века."Очень многое, что мы знаем о дьяковской культуре, о дославянском населении Подмосковья, нам известно по раскопкам Щербинского городища. Оно исследовалось в 1960-е годы, его коллекции хранятся в Историческом музее в музей Москвы", - отметила Энговатова."Ситуация вопиющая. Ели проводить параллели, то мы помним, как содрогнулся мир, глядя на кадры горевшего в Собора Парижской Богоматери. Так вот тут содрогнулись историки и археологи. Для археологов это хрестоматийный памятник. Его утрата - это в какой-то мере утрата определенного базиса в археологии", - в свою очередь сказал агентству директор музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко.Случившееся на редкость вызывающе и цинично, отметила Энговатова."Было грубо нарушено законодательство. Не было сделано никакой предварительной культурной экспертизы", - сказала собеседница агентства."Сотрудники Института археологии РАН вчера выезжали на место вместе с представителями Главного управления культурного наследия Московской области. Мы свое слово как эксперты сказали, теперь слово за ними, посмотрим, насколько они смогут довести дело до конца. Ведь если мы допускаем то, что памятник, описанный в учебниках, уничтожают за одну ночь, то создается опасный прецедент - и впоследствии так можно будет сносить любой другой подобный объект в России", - добавила Энговатова.По сообщениям ряда СМИ, строительная техника, снесшая Щербинское городище, принадлежит ООО "Робметаллсталь". РИА Новости пока не располагает комментариями компании, а также Главного управления культурного наследия Московской области.Щербинское городище, поселение древних скотоводов, включавшее наследие раннего железного века, с юга и востока окружали валы и рвы. Культурный слой памятника достигал трех метров.Археологи раскрыли не только сложную систему древней фортификации (кольцевой вал, частоколы), но и остатки длинного бревенчатого жилого дома с внутренними перегородками, очагами, хозяйственными ямами. На городище археологи изучали следы древнего хозяйства (скотоводства, кузнечного дела) и искусства (резное изображение головы животного с чертами лошади и кабана). Культурный слой содержал не только многочисленные кости домашних и диких (в том числе северного оленя) животных, но и керамику дьяковской культуры.В 1964 году при раскопках Щербинского городища был найден комплекс украшений II-III веков, названный Щербинским кладом, являющийся ярким образцом ювелирного искусства. Клад состоял из деталей головного убора и украшений – всего 130 предметов, – среди которых были стеклянные бусы, бронзовые пронизки и четырехугольные ажурные бляхи, с петельками для крепления. В комплекс клада входили две височные подвески, одно из самых характерных местных украшений первых веков новой эры. Все это было интерпретировано исследователями как набор украшений, который, скорее всего, принадлежал одной женщине, что дало возможность реконструкции костюма владелицы клада, жившей в начале первого тысячелетия нашей эры.
https://ria.ru/20210924/raskopki-1751508338.html
https://realty.ria.ru/20210917/arkheologi-1750513369.html
https://ria.ru/20210730/artefakty-1743547380.html
https://realty.ria.ru/20210429/flakony-1730425919.html
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московская область (подмосковье), исторический музей, российская академия наук, россия, владимир гриценко
07:14 20.10.2021 (обновлено: 07:17 20.10.2021)
 
Археологи назвали потерей разрушение Щербинского городища в Подмосковье

Археологи назвали большой потерей для науки разрушение Щербинского городища в Подмосковье

© Pixabay / Jumbuk73Инструменты археолога
Инструменты археолога - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Pixabay / Jumbuk73
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Разрушение уникального российского памятника истории - Щербинского городища в подмосковном городском округе Домодедово - стало большой потерей для науки, реакцию на его гибель можно сравнить с впечатлением от утраты Собора Парижской Богоматери при пожаре, считают российские археологи.
"В субботу и воскресенье Щербинское городище было разрушено экскаваторами застройщиков, которые хотят возвести на этом месте строительный рынок. Местные жители, знавшие о том, что это за памятник, пытались остановить его снос, обратились в полицию. Полиция дала указание приостановить работы. На место выехали подмосковные археологи и увидели, что памятник к тому времени был практически полностью уничтожен", - сказала РИА Новости заместитель директора по науке, заведующая отделом сохранения археологического наследия Института археологии РАН Ася Энговатова.
"Для нас это катастрофа, потому что Щербинское городище упоминается во всех базовых учебниках археологии, в том числе современных", - добавила она.
По ее словам, это памятник, который знают все археологи России, он был известен еще с XIX века.
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"Очень многое, что мы знаем о дьяковской культуре, о дославянском населении Подмосковья, нам известно по раскопкам Щербинского городища. Оно исследовалось в 1960-е годы, его коллекции хранятся в Историческом музее в музей Москвы", - отметила Энговатова.
"Ситуация вопиющая. Ели проводить параллели, то мы помним, как содрогнулся мир, глядя на кадры горевшего в Собора Парижской Богоматери. Так вот тут содрогнулись историки и археологи. Для археологов это хрестоматийный памятник. Его утрата - это в какой-то мере утрата определенного базиса в археологии", - в свою очередь сказал агентству директор музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко.
Случившееся на редкость вызывающе и цинично, отметила Энговатова.
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"Было грубо нарушено законодательство. Не было сделано никакой предварительной культурной экспертизы", - сказала собеседница агентства.
"Сотрудники Института археологии РАН вчера выезжали на место вместе с представителями Главного управления культурного наследия Московской области. Мы свое слово как эксперты сказали, теперь слово за ними, посмотрим, насколько они смогут довести дело до конца. Ведь если мы допускаем то, что памятник, описанный в учебниках, уничтожают за одну ночь, то создается опасный прецедент - и впоследствии так можно будет сносить любой другой подобный объект в России", - добавила Энговатова.
По сообщениям ряда СМИ, строительная техника, снесшая Щербинское городище, принадлежит ООО "Робметаллсталь". РИА Новости пока не располагает комментариями компании, а также Главного управления культурного наследия Московской области.
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Щербинское городище, поселение древних скотоводов, включавшее наследие раннего железного века, с юга и востока окружали валы и рвы. Культурный слой памятника достигал трех метров.
Археологи раскрыли не только сложную систему древней фортификации (кольцевой вал, частоколы), но и остатки длинного бревенчатого жилого дома с внутренними перегородками, очагами, хозяйственными ямами. На городище археологи изучали следы древнего хозяйства (скотоводства, кузнечного дела) и искусства (резное изображение головы животного с чертами лошади и кабана). Культурный слой содержал не только многочисленные кости домашних и диких (в том числе северного оленя) животных, но и керамику дьяковской культуры.
В 1964 году при раскопках Щербинского городища был найден комплекс украшений II-III веков, названный Щербинским кладом, являющийся ярким образцом ювелирного искусства. Клад состоял из деталей головного убора и украшений – всего 130 предметов, – среди которых были стеклянные бусы, бронзовые пронизки и четырехугольные ажурные бляхи, с петельками для крепления. В комплекс клада входили две височные подвески, одно из самых характерных местных украшений первых веков новой эры. Все это было интерпретировано исследователями как набор украшений, который, скорее всего, принадлежал одной женщине, что дало возможность реконструкции костюма владелицы клада, жившей в начале первого тысячелетия нашей эры.
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Московская область (Подмосковье)Исторический музейРоссийская академия наукРоссияВладимир Гриценко
 
 
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