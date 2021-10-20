https://ria.ru/20211020/pogoda-1755421014.html

Генеральное сражение осени и зимы: россиян ожидает "погодный калейдоскоп"

Россиян предупредили о "погодном калейдоскопе" - РИА Новости, 20.10.2021

Генеральное сражение осени и зимы: россиян ожидает "погодный калейдоскоп"

Погодные условия на европейской территории России в ближайшие дни будут меняться с калейдоскопической скоростью, заявили специалисты центра "Фобос". РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:42

2021-10-20T15:42

2021-10-20T17:50

общество

москва

центр "фобос"

россия

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Погодные условия на европейской территории России в ближайшие дни будут меняться с калейдоскопической скоростью, заявили специалисты центра "Фобос".Синоптики отметили, что во вторник в этой части страны выпал первый снег. И если в Москве он был очень слабый и "мозаичный", то в более северных областях погода напомнила ноябрьскую и даже зимнюю."Сегодня погода продолжит меняться. На западе страны осадки перейдут в дожди, но и снегопады сохранятся", — говорится в сообщении "Фобоса".Они пройдут на узкой полосе от Мурманской области до Черноземья, включая столицу.В Москве ожидается мокрый снег и сильный ветер — до 15 метров в секунду. В Петербурге порывы достигнут 17 метров в секунду, но при этом потеплеет до десяти градусов. В четверг же шторм охватит почти всю европейскую территорию России, особенно ее центральную часть. Усиление ветра синоптики объяснили потеплением, которое начинается в Северной столице."Вслед за циклоном, вызвавшим похолодание, сразу же идет еще один атлантический вихрь. Но в его зоне распространяется очень теплый воздух, и уже в пятницу от арктического вторжения не останется и следа", — пояснили в "Фобосе".В центральных регионах температура превысит десять градусов тепла, а на юге — плюс 20. Зимняя погода сохранится только на побережье Северного Ледовитого океана."Такие погодные перепады будут сопровождаться и перепадами атмосферного давления. По мере потепления оно станет резко падать", — предупредили в центре.Завтра барического дна достигнет Санкт-Петербург, при этом термометры покажут 11 градусов, затем начнет холодать — в воскресенье будет всего плюс три, а осадки перейдут в снег. В Москве же завтра и послезавтра потеплеет до 13 градусов, после чего погода вернется к климатической норме — плюс пять-семь.

https://ria.ru/20210930/zima-1752418948.html

https://ria.ru/20211007/davlenie-1753492879.html

https://ria.ru/20211019/moskva-1755144285.html

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общество, москва, центр "фобос", россия