https://ria.ru/20211020/pogoda-1755421014.html
Генеральное сражение осени и зимы: россиян ожидает "погодный калейдоскоп"
Россиян предупредили о "погодном калейдоскопе" - РИА Новости, 20.10.2021
Генеральное сражение осени и зимы: россиян ожидает "погодный калейдоскоп"
Погодные условия на европейской территории России в ближайшие дни будут меняться с калейдоскопической скоростью, заявили специалисты центра "Фобос". РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:42
2021-10-20T15:42
2021-10-20T17:50
общество
москва
центр "фобос"
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754604884_85:0:2983:1630_1920x0_80_0_0_c63465d4f89816ba1d6a1240d94f7fe5.jpg
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Погодные условия на европейской территории России в ближайшие дни будут меняться с калейдоскопической скоростью, заявили специалисты центра "Фобос".Синоптики отметили, что во вторник в этой части страны выпал первый снег. И если в Москве он был очень слабый и "мозаичный", то в более северных областях погода напомнила ноябрьскую и даже зимнюю."Сегодня погода продолжит меняться. На западе страны осадки перейдут в дожди, но и снегопады сохранятся", — говорится в сообщении "Фобоса".Они пройдут на узкой полосе от Мурманской области до Черноземья, включая столицу.В Москве ожидается мокрый снег и сильный ветер — до 15 метров в секунду. В Петербурге порывы достигнут 17 метров в секунду, но при этом потеплеет до десяти градусов. В четверг же шторм охватит почти всю европейскую территорию России, особенно ее центральную часть. Усиление ветра синоптики объяснили потеплением, которое начинается в Северной столице."Вслед за циклоном, вызвавшим похолодание, сразу же идет еще один атлантический вихрь. Но в его зоне распространяется очень теплый воздух, и уже в пятницу от арктического вторжения не останется и следа", — пояснили в "Фобосе".В центральных регионах температура превысит десять градусов тепла, а на юге — плюс 20. Зимняя погода сохранится только на побережье Северного Ледовитого океана."Такие погодные перепады будут сопровождаться и перепадами атмосферного давления. По мере потепления оно станет резко падать", — предупредили в центре.Завтра барического дна достигнет Санкт-Петербург, при этом термометры покажут 11 градусов, затем начнет холодать — в воскресенье будет всего плюс три, а осадки перейдут в снег. В Москве же завтра и послезавтра потеплеет до 13 градусов, после чего погода вернется к климатической норме — плюс пять-семь.
https://ria.ru/20210930/zima-1752418948.html
https://ria.ru/20211007/davlenie-1753492879.html
https://ria.ru/20211019/moskva-1755144285.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754604884_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c2e2daffea47235df02123880fbc7368.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, центр "фобос", россия
15:42 20.10.2021 (обновлено: 17:50 20.10.2021)
Россиян предупредили о "погодном калейдоскопе"
В центре "Фобос" спрогнозировали "погодный калейдоскоп" в России
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
Погодные условия на европейской территории России
в ближайшие дни будут меняться с калейдоскопической скоростью, заявили специалисты центра "Фобос
".
Синоптики отметили, что во вторник в этой части страны выпал первый снег. И если в Москве
он был очень слабый и "мозаичный", то в более северных областях погода напомнила ноябрьскую и даже зимнюю.
"Сегодня погода продолжит меняться. На западе страны осадки перейдут в дожди, но и снегопады сохранятся", — говорится в сообщении "Фобоса".
Они пройдут на узкой полосе от Мурманской области
до Черноземья, включая столицу.
В Москве ожидается мокрый снег и сильный ветер — до 15 метров в секунду. В Петербурге порывы достигнут 17 метров в секунду, но при этом потеплеет до десяти градусов. В четверг же шторм охватит почти всю европейскую территорию России, особенно ее центральную часть. Усиление ветра синоптики объяснили потеплением, которое начинается в Северной столице.
"Вслед за циклоном, вызвавшим похолодание, сразу же идет еще один атлантический вихрь. Но в его зоне распространяется очень теплый воздух, и уже в пятницу от арктического вторжения не останется и следа", — пояснили в "Фобосе".
В центральных регионах температура превысит десять градусов тепла, а на юге — плюс 20. Зимняя погода сохранится только на побережье Северного Ледовитого океана
.
"Такие погодные перепады будут сопровождаться и перепадами атмосферного давления. По мере потепления оно станет резко падать", — предупредили в центре.
Завтра барического дна достигнет Санкт-Петербург
, при этом термометры покажут 11 градусов, затем начнет холодать — в воскресенье будет всего плюс три, а осадки перейдут в снег. В Москве же завтра и послезавтра потеплеет до 13 градусов, после чего погода вернется к климатической норме — плюс пять-семь.