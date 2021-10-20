https://ria.ru/20211020/osada-1755239066.html

"Взорвать метро и Кремль". Что спасло Москву от полного уничтожения

"Взорвать метро и Кремль". Что спасло Москву от полного уничтожения - РИА Новости, 20.10.2021

"Взорвать метро и Кремль". Что спасло Москву от полного уничтожения

Баррикады на улицах, километры окопов, пустынные площади и предчувствие беды — осенью 1941-го советская столица готовилась принять удар всей мощи немецкой... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T08:00

2021-10-20T08:00

2021-10-20T10:54

безопасность

ссср

вязьма

москва

великая отечественная война (1941-1945)

совинформбюро

красная армия

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Баррикады на улицах, километры окопов, пустынные площади и предчувствие беды — осенью 1941-го советская столица готовилась принять удар всей мощи немецкой группы армий "Центр", которая шла на Восток, сокрушая любое сопротивление. Защитники в считанные дни превратили крупнейший город страны в неприступную крепость. Что происходило в Москве в эти дни — в материале РИА Новости.Паника и мародерыСтолица была не только политическим центром, но и крупнейшим транспортным узлом. Кроме того, тут было немало военных заводов. Гитлер был одержим идеей захватить Москву и разрушить до основания. Сначала немцы понадеялись на люфтваффе, однако прорвать ПВО и нанести городу серьезный ущерб им не удалось. Стало ясно: без тяжелых боев город не взять. В конце сентября командующий группы армий "Центр" генерал-фельдмаршал Федор фон Бок приказал наступать.К середине октября положение Красной армии из тяжелого превратилось в критическое. Немцы окружили советские войска под Вязьмой и глубоко вклинились в Можайскую линию обороны, прикрывавшую Москву с запада. Лишь благодаря ожесточенному сопротивлению красноармейцев продвижение вермахта удалось замедлить. Тем не менее у гитлеровцев было численное преимущество, они продолжали двигаться вперед, хоть и не такими темпами, как рассчитывали.Сводки Совинформбюро с каждым днем становились все тревожнее. В Москве понимали, что враг очень близко — штурм может начаться в любой момент. В городе возникла паника. Отчасти ее спровоцировали тем, что 16 октября закрыли метро, — единственный день в истории, когда столичная подземка не работала. Десятки тысяч людей покинули дома, предприятия и заводы закрывались, мародеры грабили магазины и брошенные квартиры. Обостряли ситуацию и немецкие диверсионные группы, проникшие в город."Если бы немцы знали, что происходит в Москве, они бы уже 16 октября взяли город десантом в пятьсот человек, — вспоминал после войны писатель Аркадий Первенцев. — Сотни тысяч распущенных рабочих, нередко оставленных без копейки денег сбежавшими директорами, сотни тысяч жен рабочих и их детей, оборванных и нищих, были тем взрывным элементом, который мог уничтожить Москву раньше, чем первый танк противника прорвался бы к заставе. Да, Москва находилась на пути восстания! И 16 октября ни один голос не призвал народ к порядку".Два рубежаВпрочем, власти вскоре начали выправлять положение. Двадцатого октября Госкомитет обороны ввел в Москве и прилегающих районах осадное положение. Запретили любое передвижение по улицам с полуночи до пяти утра. За порядком следили усиленные наряды милиции и НКВД. Нарушителей судил военный трибунал, а паникеров и провокаторов расстреливали на месте.Оборону Москвы в 100-120 километрах к западу поручили Западному фронту под командованием генерала армии Георгия Жукова. Московский гарнизон возглавлял генерал-лейтенант Павел Артемьев.Вокруг столицы возвели два оборонительных рубежа. Всего за две недели отрыли 361 километр рвов, 336 километров противотанковых эскарпов, оборудовали 571 пушечный дот, почти четыре тысячи пулеметных дотов и дзотов, 611 километров проволочных заграждений. В городе заминировали все, что могло представлять интерес для захватчиков, — метрополитен, военные предприятия, административные здания, включая Кремль.Войска НКВД усилили 2-й мотострелковой дивизией особого назначения. В случае прорыва неприятеля они должны были вести бои в черте города. Внутренний рубеж разделили на три полосы с границами по Окружной железной дороге, Садовому и Бульварному кольцу. На каждой оборудовали окопы полного профиля, укрытия для техники, огневые точки.Кроме того, сформировали специальные военизированные отряды для тушения пожаров от зажигательных бомб и снарядов. На фабриках и заводах 200 тысяч добровольцев записались в 13 тысяч пожарных команд. К обороне привлекли всех. Женщины и дети рыли траншеи и устанавливали баррикады, мужчины шли в народное ополчение. Сдавать Москву никто не собирался.Дождаться подмогиК началу ноября некогда цветущая Москва мало походила на современный мегаполис: паутина траншей и ходов сообщения, баррикады, противотанковые ежи. На улицах, помимо горожан, строивших укрепления, — только военные и милиция. На крышах круглосуточно дежурили подростки, предупреждая о воздушных налетах.В наиболее прочных зданиях оборудовали опорные узлы сопротивления. Защитники заняли позиции вдоль сквозных улиц, подходы с флангов перекрыли баррикадами. Немцам пришлось бы атаковать в лоб с большими потерями. Огневые точки разрешили размещать в квартирах, подвалах, на чердаках, временно выселяя жильцов из домов.Пустыри и площади приспособили под артиллерийские позиции. Так, на стадионе "Динамо" развернули батарею тяжелых 203-миллиметровых гаубиц Б-4 — они обстреливали врага на протяжении всей битвы под Москвой. С воздуха столицу прикрывали 6-й истребительный авиакорпус ПВО, зенитки и аэростаты.Из восточных регионов спешно перебрасывали подкрепления и резервы. В итоге они и сыграли решающую роль, отогнав немцев от столицы и нанеся им первое крупное поражение. Потери вермахта превысили полмиллиона человек. Однако победа под Москвой досталась Красной армии дорогой ценой — погибли почти 940 тысяч солдат и офицеров. Осадное положение в городе отменили 7 января 1942-го.

https://ria.ru/20210722/bombardirovka-1742241430.html

https://ria.ru/20210930/bitva-1752174902.html

https://ria.ru/20210911/tankist-1749615614.html

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безопасность, ссср, вязьма, москва, великая отечественная война (1941-1945), совинформбюро, красная армия