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Украинцы захотели нетрадиционного оружия

Украинский генерал призвал бороться с Россией "нетрадиционным" оружием - РИА Новости, 20.10.2021

Украинцы захотели нетрадиционного оружия

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко призвал оснастить армию нетрадиционными видами вооружения для противостояния... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T03:09

2021-10-20T03:09

2021-10-20T03:09

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко призвал оснастить армию нетрадиционными видами вооружения для противостояния России. Об этом он сказал в беседе с порталом Comments.ua.Россия, отметил он, является мощнейшим военным государством. "Мы не можем выставить такое количество бронетехники, боевых летательных аппаратов – вертолетов, самолетов, живой силы. У них есть ракетное вооружение, а мы свое только создаем. Не говоря о флоте и ядерном оружии", - посетовал генерал.Романенко напомнил, что Россия в годы президентства Владимира Путина занималась укреплением своей обороноспособности. "В Вооруженных силах РФ удельный вес современного вооружения в разных видах вооруженных сил составляет 65-75%", - указал Романенко.На Украине, по его словам, аналогичный показатель составляет лишь 15-20%."Нам нужно соответствующим образом оснащать своих военнослужащих. Делать ставку на новые разработки, на нетрадиционные виды вооружения", - добавил он.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Страны Запада поддержали Киев в противостоянии с Москвой и ввели против нее санкции.

https://ria.ru/20210930/kuleba-1752422625.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, игорь романенко, ситуация на украине, россия