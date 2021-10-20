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Украинцы захотели нетрадиционного оружия
Украинский генерал призвал бороться с Россией "нетрадиционным" оружием - РИА Новости, 20.10.2021
Украинцы захотели нетрадиционного оружия
Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко призвал оснастить армию нетрадиционными видами вооружения для противостояния... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T03:09
2021-10-20T03:09
2021-10-20T03:09
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко призвал оснастить армию нетрадиционными видами вооружения для противостояния России. Об этом он сказал в беседе с порталом Comments.ua.Россия, отметил он, является мощнейшим военным государством. "Мы не можем выставить такое количество бронетехники, боевых летательных аппаратов – вертолетов, самолетов, живой силы. У них есть ракетное вооружение, а мы свое только создаем. Не говоря о флоте и ядерном оружии", - посетовал генерал.Романенко напомнил, что Россия в годы президентства Владимира Путина занималась укреплением своей обороноспособности. "В Вооруженных силах РФ удельный вес современного вооружения в разных видах вооруженных сил составляет 65-75%", - указал Романенко.На Украине, по его словам, аналогичный показатель составляет лишь 15-20%."Нам нужно соответствующим образом оснащать своих военнослужащих. Делать ставку на новые разработки, на нетрадиционные виды вооружения", - добавил он.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Страны Запада поддержали Киев в противостоянии с Москвой и ввели против нее санкции.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, игорь романенко, ситуация на украине, россия
Украинский генерал призвал бороться с Россией "нетрадиционным" оружием
Украинский генерал Романенко предложил бороться с Россией "нетрадиционным" оружием
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко
призвал оснастить армию нетрадиционными видами вооружения для противостояния России
. Об этом он сказал в беседе с порталом Comments.ua
.
Россия, отметил он, является мощнейшим военным государством. "Мы не можем выставить такое количество бронетехники, боевых летательных аппаратов – вертолетов, самолетов, живой силы. У них есть ракетное вооружение, а мы свое только создаем. Не говоря о флоте и ядерном оружии", - посетовал генерал.
Романенко напомнил, что Россия в годы президентства Владимира Путина занималась укреплением своей обороноспособности. "В Вооруженных силах РФ удельный вес современного вооружения в разных видах вооруженных сил составляет 65-75%", - указал Романенко.
На Украине
, по его словам, аналогичный показатель составляет лишь 15-20%.
"Нам нужно соответствующим образом оснащать своих военнослужащих. Делать ставку на новые разработки, на нетрадиционные виды вооружения", - добавил он.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Страны Запада поддержали Киев в противостоянии с Москвой и ввели против нее санкции.