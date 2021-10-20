https://ria.ru/20211020/nerabochie_dni-1755460005.html

Власти Татарстана отказались вводить нерабочие дни с 23 октября

Власти Татарстана отказались вводить нерабочие дни с 23 октября - РИА Новости, 20.10.2021

Власти Татарстана отказались вводить нерабочие дни с 23 октября

Татарстан, названный вице-премьером РФ Татьяной Голиковой в числе регионов с наиболее критической ситуацией по COVID-19, не будет вводить выходные дни с 23... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T18:16

2021-10-20T18:16

2021-10-20T19:31

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рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 20 окт – РИА Новости. Татарстан, названный вице-премьером РФ Татьяной Голиковой в числе регионов с наиболее критической ситуацией по COVID-19, не будет вводить выходные дни с 23 октября, сообщает пресс-служба главы республики.Голикова на совещании у президента страны в среду отметила, что наиболее критическая ситуация с заболевшими СOVID-19 фиксируется в нескольких регионах, в том числе в Татарстане. Также она назвала Татарстан среди регионов-аутсайдеров по достижению показателей коллективного иммунитета. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания поддержал предложение о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября и предложил главам регионов с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 при необходимости ввести нерабочие дни уже с 23 октября."С учетом мер, уже принятых в республике Татарстан с 11 октября… принято решение не вводить выходные дни с 23 октября", - говорится в сообщении по итогам совещания членов регионального оперативного штаба с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.При этом, как отмечается, главой республики дано поручение оперативному штабу и региональному управлению Роспотребнадзора вести анализ эпидемиологической ситуации и к 30 октября дать предложения по дальнейшей организации работы. Миннихановым также поставлена задача продолжить активную работу по увеличению темпов вакцинации, что напрямую влияет на принятие дальнейших решений по введению нерабочих выходных дней.При введении выходных дней с 30 октября по 7 ноября работу продолжат предприятия и организации непрерывного цикла, предприятия и организации, обеспечивающие жизнедеятельность, органы государственной и муниципальной власти, МФЦ, образовательные учреждения. Работа этих учреждений будет организована строго с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.По информации руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Марины Патяшиной, за последнюю неделю в республике было зарегистрировано 813 случаев COVID-19, что на 28% больше, чем на предыдущей неделе. По ее словам, рост заболеваемости отмечается в течение последних пяти недель: если в первые три недели он был незначительным – 2%, 6,5%, 13%, то последние две недели наиболее интенсивный: 38% и 28%. Особое беспокойство вызывает увеличение на 29% за последнюю неделю количества заболевших лиц 65+.Татарстан с 11 октября ввел QR-коды для посещения объектов общественного питания, спортцентров, бассейнов, аквапарков, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания. Кроме того, введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан, в числе которых люди старше 60 лет, работники медицинских, образовательных, социальных учреждений, сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленных и строительных предприятий, сельхозработники, сотрудники правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие.

https://ria.ru/20211020/situatsiya-1755399588.html

https://ria.ru/20211011/vaktsinatsiya-1754039646.html

https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755428619.html

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республика татарстан (татарстан), общество, рустам минниханов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии