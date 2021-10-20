https://ria.ru/20211020/navalnyy-1755397178.html

Мосгорсуд признал отказ в иске Навального к Пескову законным

Мосгорсуд признал отказ в иске Навального к Пескову законным - РИА Новости, 20.10.2021

Мосгорсуд признал отказ в иске Навального к Пескову законным

Мосгорсуд признал законным отказ в иске Алексея Навального к пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову с требованием опровергнуть слова про ЦРУ,... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T14:32

2021-10-20T14:32

2021-10-20T14:32

происшествия

франция

москва

главное разведывательное управление рф

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

бруно лепру

россия

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным отказ в иске Алексея Навального к пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову с требованием опровергнуть слова про ЦРУ, сообщили РИА Новости в суде."Апелляционная инстанция признала законным решение Пресненского суда Москвы, отказавшего в удовлетворении исковых требований", - сказали в инстанцииПресненский райсуд отклонил иск Навального в августе.Предметом спора стали слова Пескова, заявившего журналистам в октябре 2020 года о находившемся в Германии Навальном, что, "учитывая, что с больным работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация", и что "лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами - СВР, ГРУ и другими спецслужбами".В иске Навальный просил признать эти слова не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Также он настаивал на публикации опровержения на официальном сайте администрации президента.Сейчас Навальный отбывает срок в исправительной колонии №2 во Владимирской области.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить блогеру условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20211020/navalnyy-1755392324.html

https://ria.ru/20211018/navalnyy-1754966859.html

https://ria.ru/20211013/navalnyy-1754413565.html

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происшествия, франция, москва, главное разведывательное управление рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), бруно лепру, россия