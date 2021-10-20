https://ria.ru/20211020/nato-1755483533.html

Бельгийский политолог оценил возможность диалога России и НАТО

Бельгийский политолог оценил возможность диалога России и НАТО - РИА Новости, 20.10.2021

Бельгийский политолог оценил возможность диалога России и НАТО

Несмотря на приостановку работы постоянного представительства России при НАТО, обе стороны сохраняют пространство для диалога, в том числе по дипломатическим... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T20:52

2021-10-20T20:52

2021-10-20T20:52

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БРЮССЕЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Несмотря на приостановку работы постоянного представительства России при НАТО, обе стороны сохраняют пространство для диалога, в том числе по дипломатическим каналам, полагает профессор политологии Левенского католического университета Бельгии Танги де Вильд."Это точно не является шагом в сторону новой холодной войны, пока ещё речь идёт о дипломатии… Обе стороны не прекратят контакты", - сказал эксперт РИА Новости.Он выразил уверенность, что российское посольство в Бельгии сможет представлять Россию в НАТО, штаб-квартира которой располагается в бельгийской столице.Эксперт полагает, что в этой связи особенно важен двусторонний диалог России и США как ведущей державы НАТО. Он напомнил про встречу президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена в Женеве, на которой, в том числе обсуждалась тема сокращения вооружений, борьба с кибератаками. "Двусторонние контакты продолжаются на высоком уровне. В такие контакты, вероятно, вовлечены послы западных стран в России. Что касается НАТО, конкретных военных вопросов, обсуждаемых с Россией, то такие дискуссии, вероятно, будут ограниченными в ближайшее время", - сказал собеседник агентства.Однако он признал, что общение в рамках Совета Россия-НАТО более эффективно, нежели двусторонние встречи, поэтому эксперт не исключил некоторого потепления в отношениях Москвы и альянса в течение нескольких месяцев.Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник объявил об ответных мерах России на отзыв аккредитаций дипломатов при НАТО: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии.В НАТО ранее заявили, что отозвали аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе и сократили число аккредитаций для РФ до 10. При этом, по словам генсека Йенса Столтенберга, НАТО остается открытой для содержательного диалога с Россией и продолжит призывать ко встрече в рамках Совета Россия-НАТО.

https://ria.ru/20211020/nato-1755437956.html

https://ria.ru/20211020/germaniya-1755433198.html

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в мире, йенс столтенберг, бельгия, нато, совет россия-нато