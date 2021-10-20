https://ria.ru/20211020/nato-1755439195.html
В Брюсселе ждут реакции Москвы на предложение о созыве Совета Россия — НАТО
В Брюсселе ждут реакции Москвы на предложение о созыве Совета Россия — НАТО - РИА Новости, 20.10.2021
В Брюсселе ждут реакции Москвы на предложение о созыве Совета Россия — НАТО
Предложение НАТО о созыве заседания Совета Россия-НАТО остается в силе, альянс ждет реакции Москвы, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T16:51
2021-10-20T16:51
2021-10-20T16:51
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БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Предложение НАТО о созыве заседания Совета Россия-НАТО остается в силе, альянс ждет реакции Москвы, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием Североатлантического совета на уровне министров обороны, который пройдет 21 и 22 октября в Брюсселе."Предложения созвать встречу Совета Россия-НАТО по-прежнему в силе. Ждем реакции России", - сказал он.
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в мире, безопасность, йенс столтенберг, нато, совет россия-нато, россия
В Брюсселе ждут реакции Москвы на предложение о созыве Совета Россия — НАТО
Столтенберг: Брюссель ждет реакции Москвы на предложение о созыве Совета Россия — НАТО