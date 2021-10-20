https://ria.ru/20211020/nato-1755437956.html

НАТО готова к контактам с Россией, заявил Столтенберг

НАТО готова к контактам с Россией, заявил Столтенберг - РИА Новости, 20.10.2021

НАТО готова к контактам с Россией, заявил Столтенберг

НАТО готова к контактам с Россией, если Москва готова к этому, напряжение высоко, диалог важен, будет использовать имеющиеся возможности, сказал генсек альянса... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T16:45

2021-10-20T16:45

2021-10-20T16:53

в мире

москва

нато

россия

йенс столтенберг

совет россия-нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0f/1564814631_0:0:2948:1659_1920x0_80_0_0_7a0856f0022ac19fa56d370799e2371c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. НАТО готова к контактам с Россией, если Москва готова к этому, напряжение высоко, диалог важен, будет использовать имеющиеся возможности, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием Североатлантического совета на уровне министров обороны, который пройдет 21 и 22 октября в Брюсселе."Мы готовы встречаться с РФ, как только такое желание будет проявлено с ее стороны… Когда существует такая напряжённость, особенно важно встретиться и провести открытый диалог, обсудить все возможности взаимодействия с Россией, в том числе в рамках Совета Россия-НАТО", - сказал он.

https://ria.ru/20211020/nato-1755436648.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, москва, нато, россия, йенс столтенберг, совет россия-нато