https://ria.ru/20211020/nato-1755437956.html
НАТО готова к контактам с Россией, заявил Столтенберг
НАТО готова к контактам с Россией, заявил Столтенберг - РИА Новости, 20.10.2021
НАТО готова к контактам с Россией, заявил Столтенберг
НАТО готова к контактам с Россией, если Москва готова к этому, напряжение высоко, диалог важен, будет использовать имеющиеся возможности, сказал генсек альянса... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T16:45
2021-10-20T16:45
2021-10-20T16:53
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совет россия-нато
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БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. НАТО готова к контактам с Россией, если Москва готова к этому, напряжение высоко, диалог важен, будет использовать имеющиеся возможности, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием Североатлантического совета на уровне министров обороны, который пройдет 21 и 22 октября в Брюсселе."Мы готовы встречаться с РФ, как только такое желание будет проявлено с ее стороны… Когда существует такая напряжённость, особенно важно встретиться и провести открытый диалог, обсудить все возможности взаимодействия с Россией, в том числе в рамках Совета Россия-НАТО", - сказал он.
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в мире, москва, нато, россия, йенс столтенберг, совет россия-нато
16:45 20.10.2021 (обновлено: 16:53 20.10.2021)
НАТО готова к контактам с Россией, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что для альянса важен диалог с Россией