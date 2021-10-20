https://ria.ru/20211020/nato-1755436648.html
НАТО осознает сложность отношений с Россией, заявил Столтенберг
НАТО осознает сложность отношений с Россией, заявил Столтенберг - РИА Новости, 20.10.2021
НАТО осознает сложность отношений с Россией, заявил Столтенберг
НАТО осознает сложность отношений с Россией, продолжит стремиться к их улучшению, в том числе через диалог в рамках Совета Россия-НАТО, сказал генсек альянса... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T16:35
2021-10-20T16:35
2021-10-20T16:35
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БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. НАТО осознает сложность отношений с Россией, продолжит стремиться к их улучшению, в том числе через диалог в рамках Совета Россия-НАТО, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед заседанием Североатлантического совета на уровне министров обороны, который пройдет 21 и 22 октября в Брюсселе."Нам очень жаль, что мы оказались в такой ситуации. Мы убеждены в том, что когда напряжение возрастает, то очень важно продолжать диалог, мы продолжаем выступать за диалог с Россией в рамках Совета Россия-НАТО", - сказал он.
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в мире, йенс столтенберг, нато, брюссель, совет россия-нато, россия
НАТО осознает сложность отношений с Россией, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс стремится к улучшению отношений с Россией