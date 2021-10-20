https://ria.ru/20211020/nato-1755377110.html

НАТО наращивает присутствие у границ Союзного государства, заявил Шойгу

НАТО наращивает присутствие у границ Союзного государства, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.10.2021

НАТО наращивает присутствие у границ Союзного государства, заявил Шойгу

Североатлантический альянс укрепляет военную инфраструктуру в непосредственной близости от границ Союзного государства России и Белоруссии, военно-политическая... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T12:50

2021-10-20T12:50

2021-10-20T15:17

безопасность

белоруссия

сергей шойгу

нато

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Североатлантический альянс укрепляет военную инфраструктуру в непосредственной близости от границ Союзного государства России и Белоруссии, военно-политическая обстановка сложная, заявил министр обороны Сергей Шойгу."Наращивается передовое присутствие блока НАТО вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии, совершенствуется его военная инфраструктура, создаются запасы вооружения, военной техники и материальных средств, отрабатываются мероприятия переброски войск", — сказал он на совместной коллегии ведомств.Шойгу заметил, что США перебросили в Польшу и Прибалтийские страны бронетанковую бригаду сухопутных войск и четыре многонациональные батальонные тактические группы. Коалиция также сформировала дивизии НАТО в Румынии, Польше и Латвии.По его оценке, численность сил первоочередного задействования НАТО возросла практически вдвое — с 25 до 40 тысяч военнослужащих."В Румынии и Польше Вашингтон размещает противоракетные комплексы "Иджис Эшор". При этом универсальность их пусковых установок позволяет применять, наряду с противоракетами, крылатые ракеты "Томахок" и перспективные ударные средства, разрабатываемые Пентагоном", — отметил глава ведомства.Вдобавок на 30 процентов увеличилось количество полетов разведывательной и тактической авиации стран НАТО в приграничных с Россией районах. В целом, подчеркнул министр, "сохраняется высокая интенсивность оперативной и боевой подготовки".

https://ria.ru/20211019/voyna-1755286493.html

https://ria.ru/20211020/nato-1755264600.html

https://ria.ru/20211012/ucheniya-1754228879.html

белоруссия

россия

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безопасность, белоруссия, сергей шойгу, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), россия