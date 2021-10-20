12:50 20.10.2021 (обновлено: 15:17 20.10.2021)
НАТО наращивает присутствие у границ Союзного государства, заявил Шойгу
Шойгу: НАТО укрепляет инфраструктуру у границ Союзного государства России и Белоруссии
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Североатлантический альянс укрепляет военную инфраструктуру в непосредственной близости от границ Союзного государства России и Белоруссии, военно-политическая обстановка сложная, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
"Наращивается передовое присутствие блока НАТО вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии, совершенствуется его военная инфраструктура, создаются запасы вооружения, военной техники и материальных средств, отрабатываются мероприятия переброски войск", — сказал он на совместной коллегии ведомств.
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По его оценке, численность сил первоочередного задействования НАТО возросла практически вдвое — с 25 до 40 тысяч военнослужащих.
"В Румынии и Польше Вашингтон размещает противоракетные комплексы "Иджис Эшор". При этом универсальность их пусковых установок позволяет применять, наряду с противоракетами, крылатые ракеты "Томахок" и перспективные ударные средства, разрабатываемые Пентагоном", — отметил глава ведомства.
Вдобавок на 30 процентов увеличилось количество полетов разведывательной и тактической авиации стран НАТО в приграничных с Россией районах. В целом, подчеркнул министр, "сохраняется высокая интенсивность оперативной и боевой подготовки".
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