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НАТО наращивает присутствие у границ Союзного государства, заявил Шойгу
НАТО наращивает присутствие у границ Союзного государства, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.10.2021
НАТО наращивает присутствие у границ Союзного государства, заявил Шойгу
Североатлантический альянс укрепляет военную инфраструктуру в непосредственной близости от границ Союзного государства России и Белоруссии, военно-политическая... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T12:50
2021-10-20T15:17
безопасность
белоруссия
сергей шойгу
нато
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Североатлантический альянс укрепляет военную инфраструктуру в непосредственной близости от границ Союзного государства России и Белоруссии, военно-политическая обстановка сложная, заявил министр обороны Сергей Шойгу."Наращивается передовое присутствие блока НАТО вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии, совершенствуется его военная инфраструктура, создаются запасы вооружения, военной техники и материальных средств, отрабатываются мероприятия переброски войск", — сказал он на совместной коллегии ведомств.Шойгу заметил, что США перебросили в Польшу и Прибалтийские страны бронетанковую бригаду сухопутных войск и четыре многонациональные батальонные тактические группы. Коалиция также сформировала дивизии НАТО в Румынии, Польше и Латвии.По его оценке, численность сил первоочередного задействования НАТО возросла практически вдвое — с 25 до 40 тысяч военнослужащих."В Румынии и Польше Вашингтон размещает противоракетные комплексы "Иджис Эшор". При этом универсальность их пусковых установок позволяет применять, наряду с противоракетами, крылатые ракеты "Томахок" и перспективные ударные средства, разрабатываемые Пентагоном", — отметил глава ведомства.Вдобавок на 30 процентов увеличилось количество полетов разведывательной и тактической авиации стран НАТО в приграничных с Россией районах. В целом, подчеркнул министр, "сохраняется высокая интенсивность оперативной и боевой подготовки".
https://ria.ru/20211019/voyna-1755286493.html
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безопасность, белоруссия, сергей шойгу, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
12:50 20.10.2021 (обновлено: 15:17 20.10.2021)
 
НАТО наращивает присутствие у границ Союзного государства, заявил Шойгу

Шойгу: НАТО укрепляет инфраструктуру у границ Союзного государства России и Белоруссии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совместного заседания министров иностранных дел, министров обороны и секретарей совбезов ОДКБ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Североатлантический альянс укрепляет военную инфраструктуру в непосредственной близости от границ Союзного государства России и Белоруссии, военно-политическая обстановка сложная, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
"Наращивается передовое присутствие блока НАТО вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии, совершенствуется его военная инфраструктура, создаются запасы вооружения, военной техники и материальных средств, отрабатываются мероприятия переброски войск", — сказал он на совместной коллегии ведомств.
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По его оценке, численность сил первоочередного задействования НАТО возросла практически вдвое — с 25 до 40 тысяч военнослужащих.
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Вдобавок на 30 процентов увеличилось количество полетов разведывательной и тактической авиации стран НАТО в приграничных с Россией районах. В целом, подчеркнул министр, "сохраняется высокая интенсивность оперативной и боевой подготовки".
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