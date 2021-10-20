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Лес мертвецов и перевал Дятлова: где искать самые мистические места России
Лес мертвецов и перевал Дятлова: где искать самые мистические места России - РИА Новости, 20.10.2021
Лес мертвецов и перевал Дятлова: где искать самые мистические места России
Перевал Дятлова, жутковатая гора Воттоваара в Карелии, окутанный легендами мыс Рытый на Байкале, таинственный Храм Солнца в Крыму считаются мистическими и... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T08:00
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туризм
республика карелия
республика крым
байкал
перевал дятлова
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Ольга Кабанова. Перевал Дятлова, жутковатая гора Воттоваара в Карелии, окутанный легендами мыс Рытый на Байкале, таинственный Храм Солнца в Крыму считаются мистическими и притягивают все больше охотников за впечатлениями. О том, почему в некоторые из этих мест лучше отправляться только с проводником, где искать "энергетические" камни и "лес мертвецов" и что на самом деле чувствуют путешественники в аномальных зонах, — в фотоленте РИА Новости.
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республика карелия, республика крым, байкал, перевал дятлова, фото, калининградская область, республика алтай, новости - туризм, туристы, туризм, куда поехать, маршруты - туризм, впечатления - туризм
08:00 20.10.2021 (обновлено: 09:50 20.10.2021)
 

Лес мертвецов и перевал Дятлова: где искать самые мистические места России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости, Ольга Кабанова. Перевал Дятлова, жутковатая гора Воттоваара в Карелии, окутанный легендами мыс Рытый на Байкале, таинственный Храм Солнца в Крыму считаются мистическими и притягивают все больше охотников за впечатлениями. О том, почему в некоторые из этих мест лучше отправляться только с проводником, где искать "энергетические" камни и "лес мертвецов" и что на самом деле чувствуют путешественники в аномальных зонах, — в фотоленте РИА Новости.
© Depositphotos / LanaKray

Гора Воттоваара не входит в стандартные туристические маршруты по Карелии. Дорога туда непростая — обычная легковушка не проедет даже в хорошую погоду. Проводники везут туристов на "буханках" (УАЗ 2206).

"На обочине стоит дерево, обвешанное номерными знаками машин, мотоциклов, — говорит путешественница Анастасия Соловьева. — Водители потеряли их на этих кочках".

Воттоваара привлекла ее, как и многих, легендами. Одни думают, что на горе находится портал в другой мир и можно общаться с духами. Другие полагают, что увесистые валуны, или сейды, каменный амфитеатр и "лестница в небо" — следы инопланетной цивилизации. Даже на тех, кто не верит всему этому, Воттоваара производит сильное впечатление.

Озеро на горе Воттоваара в Карелии
1 из 14

Гора Воттоваара не входит в стандартные туристические маршруты по Карелии. Дорога туда непростая — обычная легковушка не проедет даже в хорошую погоду. Проводники везут туристов на "буханках" (УАЗ 2206).

"На обочине стоит дерево, обвешанное номерными знаками машин, мотоциклов, — говорит путешественница Анастасия Соловьева. — Водители потеряли их на этих кочках".

Воттоваара привлекла ее, как и многих, легендами. Одни думают, что на горе находится портал в другой мир и можно общаться с духами. Другие полагают, что увесистые валуны, или сейды, каменный амфитеатр и "лестница в небо" — следы инопланетной цивилизации. Даже на тех, кто не верит всему этому, Воттоваара производит сильное впечатление.

© Depositphotos / LanaKray
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанк

"Проводник рассказал нам множество гипотез относительно Воттоваары. Например, то, что сейды — это большие каменные флешки, которые накапливают информацию о происходящем вокруг. А "ножки" им нужны, чтобы эти данные не уходили в землю", — вспоминает Соловьева.

Озеро посреди амфитеатра, похожее сверху на глаз, якобы было ритуальным — тут совершали жертвоприношения. А на вершине каменной лестницы когда-то был трон, где восседал правитель.

Туристический объект Лестница в небо на горе Воттоваара
2 из 14

"Проводник рассказал нам множество гипотез относительно Воттоваары. Например, то, что сейды — это большие каменные флешки, которые накапливают информацию о происходящем вокруг. А "ножки" им нужны, чтобы эти данные не уходили в землю", — вспоминает Соловьева.

Озеро посреди амфитеатра, похожее сверху на глаз, якобы было ритуальным — тут совершали жертвоприношения. А на вершине каменной лестницы когда-то был трон, где восседал правитель.

© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игорь Подгорный

"На Воттоваару очень тяжелый подъем. Когда мы его одолели, проводник посоветовал нам сесть или лечь на большой плоский камень. Я полежала минут пять. Возникло ощущение, что все мысли из головы пропали, проблемы исчезли, стало пусто, тихо и спокойно. Удивительно, но, когда я поднялась, почувствовала одновременно расслабление и прилив сил, хотя до этого была очень уставшей", — продолжает Соловьева.

Однако, по ее словам, камень действует так не на всех: "Моя подруга тоже ездила сюда. Ей стало страшно, хотелось убежать".

У Анастасии же остались позитивные впечатления: "Я влюбилась в эту "мертвую красоту", в выжженные пожаром, скрюченные деревья. Гора выглядит жутко, но мне было хорошо, энергетика там однозначно положительная".

Туристический объект Колодец на вершине горы Воттоваара в Карелии
3 из 14

"На Воттоваару очень тяжелый подъем. Когда мы его одолели, проводник посоветовал нам сесть или лечь на большой плоский камень. Я полежала минут пять. Возникло ощущение, что все мысли из головы пропали, проблемы исчезли, стало пусто, тихо и спокойно. Удивительно, но, когда я поднялась, почувствовала одновременно расслабление и прилив сил, хотя до этого была очень уставшей", — продолжает Соловьева.

Однако, по ее словам, камень действует так не на всех: "Моя подруга тоже ездила сюда. Ей стало страшно, хотелось убежать".

У Анастасии же остались позитивные впечатления: "Я влюбилась в эту "мертвую красоту", в выжженные пожаром, скрюченные деревья. Гора выглядит жутко, но мне было хорошо, энергетика там однозначно положительная".

© РИА Новости / Игорь Подгорный
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Телецкое озеро на Алтае — один из самых мрачных и мистических водоемов в России. По легенде, на дне есть "лес мертвецов": там температура воды не превышает четырех градусов и тела утонувших "консервируются".

Местные могут рассказать много леденящих душу историй. По одной из версий, Телецкое озеро — это северные ворота в знаменитую Шамбалу, страну бессмертия, и по ночам из глубин якобы слышится звон подводного храма.

Мыс Кырсай и Южный берег Телецкого озера в Республике Алтай
4 из 14

Телецкое озеро на Алтае — один из самых мрачных и мистических водоемов в России. По легенде, на дне есть "лес мертвецов": там температура воды не превышает четырех градусов и тела утонувших "консервируются".

Местные могут рассказать много леденящих душу историй. По одной из версий, Телецкое озеро — это северные ворота в знаменитую Шамбалу, страну бессмертия, и по ночам из глубин якобы слышится звон подводного храма.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

А еще считается, что именно здесь обрели последнее пристанище всадники Чингисхана. Отряд пытался переплыть озеро на самодельных плавсредствах, но под тяжестью доспехов воины быстро опустились на дно, где и находятся до сих пор.

Такие страшилки туристов не отпугивают — наоборот, притягивают. А еще сюда манит первозданная природа, рыбалка, трекинг. По озеру катаются на лодке, можно купаться.

На берегу Телецкого озера вблизи поселка Яйлю в Алтайском природном биосферном заповеднике Республики Алтай
5 из 14

А еще считается, что именно здесь обрели последнее пристанище всадники Чингисхана. Отряд пытался переплыть озеро на самодельных плавсредствах, но под тяжестью доспехов воины быстро опустились на дно, где и находятся до сих пор.

Такие страшилки туристов не отпугивают — наоборот, притягивают. А еще сюда манит первозданная природа, рыбалка, трекинг. По озеру катаются на лодке, можно купаться.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© Depositphotos / irinabal18

По поводу загадочной гибели туристической группы Дятлова в 1959 году было много гипотез: сход лавины, испытания секретного оружия, снежный человек, НЛО, убийство, шаровая молния… Туристы, приезжающие к горе Холатчахль, своими глазами хотят увидеть это место.

"Я живу в Челябинской области, хребты Южного Урала исходил вдоль и поперек, — говорит турист Дмитрий Татьяноха. — В этом году в августе впервые был на перевале Дятлова. Мне хотелось самому попытаться сделать какие-то выводы".

По его словам, оказавшись там, где стояла палатка участников того похода, он сразу отмел версию с лавиной: "На этом склоне просто негде образовываться большой снежной массе".

Туристы на Перевале Дятлова
6 из 14

По поводу загадочной гибели туристической группы Дятлова в 1959 году было много гипотез: сход лавины, испытания секретного оружия, снежный человек, НЛО, убийство, шаровая молния… Туристы, приезжающие к горе Холатчахль, своими глазами хотят увидеть это место.

"Я живу в Челябинской области, хребты Южного Урала исходил вдоль и поперек, — говорит турист Дмитрий Татьяноха. — В этом году в августе впервые был на перевале Дятлова. Мне хотелось самому попытаться сделать какие-то выводы".

По его словам, оказавшись там, где стояла палатка участников того похода, он сразу отмел версию с лавиной: "На этом склоне просто негде образовываться большой снежной массе".

© Depositphotos / irinabal18
© Pixabay / Strikozec

Татьяноха признается, что на перевале остро ощущал чувство тревоги, особенно ночью.

"Все же тут погибли девять человек. К тому же это не единственные жертвы Холатчахля. Это название с языка манси переводится как "гора мертвецов". Манси говорят, что туда даже дикие звери не ходят".

Утверждают, что электронные приборы и гаджеты на горе отказывают. Дмитрий убедился в этом сам.

"У опытных походников есть понятие внутреннего компаса, — отмечает он. — Я могу сам определить, где север, юг, запад и восток. Так вот, там мои ощущения разошлись с тем, что выдал компас. Показал брату, и он тоже согласился, что стрелка указывала не туда".

Перевал Дятлова
7 из 14

Татьяноха признается, что на перевале остро ощущал чувство тревоги, особенно ночью.

"Все же тут погибли девять человек. К тому же это не единственные жертвы Холатчахля. Это название с языка манси переводится как "гора мертвецов". Манси говорят, что туда даже дикие звери не ходят".

Утверждают, что электронные приборы и гаджеты на горе отказывают. Дмитрий убедился в этом сам.

"У опытных походников есть понятие внутреннего компаса, — отмечает он. — Я могу сам определить, где север, юг, запад и восток. Так вот, там мои ощущения разошлись с тем, что выдал компас. Показал брату, и он тоже согласился, что стрелка указывала не туда".

© Pixabay / Strikozec
CC BY-SA 4.0 / Edward YS / Комплекс зданий психиатрической больницы Алленберга / Cropped image

Необъяснимый страх часто возникает у путешественников в стенах бывшей психиатрической клиники Алленберг в поселке Знаменск Калининградской области. С 1852-го по 1940-й здесь был крупнейший больничный комплекс Восточной Пруссии, а в годы войны здание принадлежало эсэсовцам. По слухам, тут пытали пленных и ставили на них эксперименты.

Заброшенная психиатрическая больница Алленберг, Калининградская область
8 из 14

Необъяснимый страх часто возникает у путешественников в стенах бывшей психиатрической клиники Алленберг в поселке Знаменск Калининградской области. С 1852-го по 1940-й здесь был крупнейший больничный комплекс Восточной Пруссии, а в годы войны здание принадлежало эсэсовцам. По слухам, тут пытали пленных и ставили на них эксперименты.

CC BY-SA 4.0 / Edward YS / Комплекс зданий психиатрической больницы Алленберга / Cropped image
© Фото : Сергей Шандин

До 2010-го в Алленберге располагалась советская, а потом российская воинская часть. Сейчас это типичная "заброшка": все заросло кустами и деревьями, окна выбиты, на стенах — жуткие граффити и выделяющаяся на фоне серости и разрухи яркая надпись "Приятного аппетита" в бывшей столовой.

Туристы сходятся во мнении, что надолго задержаться в здании невозможно: хочется скорее уехать, убежать, лишь бы не чувствовать эту гнетущую пустоту внутри и ужас от осознания того, что здесь когда-то происходило.

Заброшенная психиатрическая больница Алленберг, Калининградская область
9 из 14

До 2010-го в Алленберге располагалась советская, а потом российская воинская часть. Сейчас это типичная "заброшка": все заросло кустами и деревьями, окна выбиты, на стенах — жуткие граффити и выделяющаяся на фоне серости и разрухи яркая надпись "Приятного аппетита" в бывшей столовой.

Туристы сходятся во мнении, что надолго задержаться в здании невозможно: хочется скорее уехать, убежать, лишь бы не чувствовать эту гнетущую пустоту внутри и ужас от осознания того, что здесь когда-то происходило.

© Фото : Сергей Шандин
CC BY-SA 4.0 / Alphatetia / Вид на мыс Рытый / Cropped image

На западном берегу Байкала есть мыс Рытый. Здесь не живут люди, сюда не ведут автомобильные дороги (и даже пешеходные тропы), катера проплывают мимо. Компас и навигатор путаются в показаниях, туристы видят галлюцинации, машины проваливаются под лед, техника отказывает. Местные считают мыс проклятым.

"Говорят, когда-то два охотника решили поохотиться на Рытом. Вернувшись, они неплохо заработали, продав добычу, но вскоре захворали и через год умерли", — рассказывает эксперт по туризму АСИ по Иркутской области, гид Юлия Кошурникова.

Мыс Рытый на берегу Байкала
10 из 14

На западном берегу Байкала есть мыс Рытый. Здесь не живут люди, сюда не ведут автомобильные дороги (и даже пешеходные тропы), катера проплывают мимо. Компас и навигатор путаются в показаниях, туристы видят галлюцинации, машины проваливаются под лед, техника отказывает. Местные считают мыс проклятым.

"Говорят, когда-то два охотника решили поохотиться на Рытом. Вернувшись, они неплохо заработали, продав добычу, но вскоре захворали и через год умерли", — рассказывает эксперт по туризму АСИ по Иркутской области, гид Юлия Кошурникова.

CC BY-SA 4.0 / Alphatetia / Вид на мыс Рытый / Cropped image
© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанк

Ни один бурят не пойдет туда по собственной воле.

"Женщин здесь не встретишь, а мужчины, с разными целями приходящие в долину, должны оставлять духу Ухэр-Нойнона (хозяину этих мест) подношения", — продолжает Юлия.

Тем, кто решается причалить к берегу, шаманы советуют припасть на правое колено в знак почитания, затем сварить кусок баранины, чтобы аромат распространился вокруг. Мясо нужно съесть, но кости выбрасывать нельзя. Следует, расположив их по форме тела, сжечь. Если баранины с собой нет, надо мысленно произнести: "Мы на земле ваших обычаев, делаем жертвоприношение — чем есть. Прости нас, непосвященных".

По словам Кошурниковой, побывавшие на Рытом туристы чувствовали усталость и дискомфорт: "Амнезия, ощущение тяжести, истерия, галлюцинации и вещие сны — обычное дело для этой местности".

Остров Ольхон на Байкале
11 из 14

Ни один бурят не пойдет туда по собственной воле.

"Женщин здесь не встретишь, а мужчины, с разными целями приходящие в долину, должны оставлять духу Ухэр-Нойнона (хозяину этих мест) подношения", — продолжает Юлия.

Тем, кто решается причалить к берегу, шаманы советуют припасть на правое колено в знак почитания, затем сварить кусок баранины, чтобы аромат распространился вокруг. Мясо нужно съесть, но кости выбрасывать нельзя. Следует, расположив их по форме тела, сжечь. Если баранины с собой нет, надо мысленно произнести: "Мы на земле ваших обычаев, делаем жертвоприношение — чем есть. Прости нас, непосвященных".

По словам Кошурниковой, побывавшие на Рытом туристы чувствовали усталость и дискомфорт: "Амнезия, ощущение тяжести, истерия, галлюцинации и вещие сны — обычное дело для этой местности".

© РИА Новости / Владимир Смирнов
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Есть загадочные достопримечательности и в Крыму. Одна из них — долина привидений Демерджи. Говорят, в непогоду с вершины горы можно увидеть свою тень на облаках — редкое атмосферное явление.

А сами "привидения" — это каменные фигуры, напоминающие фантастических существ. При движении теней они начинают "шевелиться".

На самом деле "статуи" образовались здесь в результате выветривания горных пород сотни миллионов лет назад.

Долина привидений на западном склоне южной гряды Демерджи
12 из 14

Есть загадочные достопримечательности и в Крыму. Одна из них — долина привидений Демерджи. Говорят, в непогоду с вершины горы можно увидеть свою тень на облаках — редкое атмосферное явление.

А сами "привидения" — это каменные фигуры, напоминающие фантастических существ. При движении теней они начинают "шевелиться".

На самом деле "статуи" образовались здесь в результате выветривания горных пород сотни миллионов лет назад.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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CC BY-SA 3.0 / Сергій Криниця (Haidamac) / Laspy Rocks Devil Fingers Sev-11 / Cropped image

Храм Солнца считается самым мощным местом силы на полуострове. Это местный Стоунхендж, желания, загаданные здесь, непременно сбываются.

Храм представляет собой круг из огромных валунов с камнем-алтарем посередине. По одной из версий, это древняя обсерватория, по другой — вход в параллельную реальность. Говорят также об атлантах и внеземных цивилизациях.

По мнению ученых, валуны — это просто окаменевшие морские рифы, которые при сдвигах тектонических плит оказались на поверхности. Однако почему они одного размера и расположены строго под углом в 60 градусов, до конца неясно.

Скальные выступы Храм Солнца в Крыму
13 из 14

Храм Солнца считается самым мощным местом силы на полуострове. Это местный Стоунхендж, желания, загаданные здесь, непременно сбываются.

Храм представляет собой круг из огромных валунов с камнем-алтарем посередине. По одной из версий, это древняя обсерватория, по другой — вход в параллельную реальность. Говорят также об атлантах и внеземных цивилизациях.

По мнению ученых, валуны — это просто окаменевшие морские рифы, которые при сдвигах тектонических плит оказались на поверхности. Однако почему они одного размера и расположены строго под углом в 60 градусов, до конца неясно.

CC BY-SA 3.0 / Сергій Криниця (Haidamac) / Laspy Rocks Devil Fingers Sev-11 / Cropped image
© Фото : Дмитрий Метелкин

По словам проводников, идти в Храм Солнца можно только с добрыми намерениями. Нужно обязательно поздороваться с деревянными идолами, а еще — заглянуть на вершину горы Ильяс-Кая, где сохранились руины греческого храма. Только после этого можно подняться на центральный камень (то самое "место силы"). Тут принято оставлять подношения духам: конфеты, фрукты, монетки, украшения.

"Здесь прямо как на Воттовааре: одни чувствуют умиротворение и прилив сил, а другие — тревогу и безысходность", — уточняет Анастасия Соловьева.

Ее Храм Солнца "не принял": "На следующий день я сильно отравилась. Возможно, потому что в день экскурсии была раздражена и ни о чем хорошем не думала".

Да, раз уж едешь в место, которое считается мистическим, главное — настрой.

Крым Севастополь Храм Солнца
14 из 14

По словам проводников, идти в Храм Солнца можно только с добрыми намерениями. Нужно обязательно поздороваться с деревянными идолами, а еще — заглянуть на вершину горы Ильяс-Кая, где сохранились руины греческого храма. Только после этого можно подняться на центральный камень (то самое "место силы"). Тут принято оставлять подношения духам: конфеты, фрукты, монетки, украшения.

"Здесь прямо как на Воттовааре: одни чувствуют умиротворение и прилив сил, а другие — тревогу и безысходность", — уточняет Анастасия Соловьева.

Ее Храм Солнца "не принял": "На следующий день я сильно отравилась. Возможно, потому что в день экскурсии была раздражена и ни о чем хорошем не думала".

Да, раз уж едешь в место, которое считается мистическим, главное — настрой.

© Фото : Дмитрий Метелкин
 
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