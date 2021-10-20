Лес мертвецов и перевал Дятлова: где искать самые мистические места России

Гора Воттоваара не входит в стандартные туристические маршруты по Карелии. Дорога туда непростая — обычная легковушка не проедет даже в хорошую погоду. Проводники везут туристов на "буханках" (УАЗ 2206).

"На обочине стоит дерево, обвешанное номерными знаками машин, мотоциклов, — говорит путешественница Анастасия Соловьева. — Водители потеряли их на этих кочках".

Воттоваара привлекла ее, как и многих, легендами. Одни думают, что на горе находится портал в другой мир и можно общаться с духами. Другие полагают, что увесистые валуны, или сейды, каменный амфитеатр и "лестница в небо" — следы инопланетной цивилизации. Даже на тех, кто не верит всему этому, Воттоваара производит сильное впечатление.