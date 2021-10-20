Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211020/mifi-1755191386.html
Российские ученые предложили новый способ защиты от ударов и взрывов
Российские ученые предложили новый способ защиты от ударов и взрывов - РИА Новости, 20.10.2021
Российские ученые предложили новый способ защиты от ударов и взрывов
Исследователи Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) установили, что можно эффективно защищать объекты от удара или взрыва... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T09:00
2021-10-20T09:00
наука
технологии
москва
национальный исследовательский ядерный университет "мифи"
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755208604_0:211:2848:1813_1920x0_80_0_0_f59123f16a90098500dad938a30a480d.jpg
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Исследователи Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) установили, что можно эффективно защищать объекты от удара или взрыва смесью нанопористого порошкообразного материала и несмачивающей жидкости. Ученые выяснили, что такие смеси за миллисекунды поглощают энергию внешнего импульсного воздействия. Результаты опубликованы в журнале Journal of Colloid and Interface Science.Сотрудники НИЯУ МИФИ изучали возможности использования специальных смесей для защиты объектов от высокоэнергетического импульсного воздействия – удара или взрыва. В эти смеси входят нанопористый порошкообразный материал и жидкость, которая не проникает в поры при нормальных условиях (не смачивает материал, т.е. не пропитывает его).Исследователи изучали свойства смесей в специальных экспериментальных камерах, которые могут служить прототипом реальных устройств, а также на уникальных экспериментальных стендах, разработанных в НИЯУ МИФИ. Они установили, что такие смеси могут эффективно поглощать энергию внешнего импульсного воздействия за миллисекунды. Ученые также выяснили, что, подбирая материалы и их количество, можно контролировать усилие на защищаемый объект.По словам авторов, их идея заключается в использовании явления заполнения пористых материалов несмачивающими жидкостями, которое возможно только при давлении выше атмосферного.По его словам, нагрев таких смесей в процессе заполнения-вытекания жидкости составляет лишь проценты от поглощенной энергии, и устройство, основанное на изучаемом принципе, практически не нагревается в процессе работы.Сегодня работы по созданию устройств на предлагаемом принципе ведутся не только в России, но и в США, Франции, КНР и Японии.До сих пор поглощение импульсных воздействий осуществлялось устройствами двух видов. Во-первых, устройствами пружинного типа, которые за счет упругой деформации увеличивают время воздействия и практически не поглощают энергию. Во-вторых, гидравлическими системами, которые преобразуют энергию в тепло за счет перетекания жидкости через тонкие каналы, но не дают возможность многократного использования.Классический пример устройства, в котором реализована комбинация пружинного и гидравлического принципов, это автомобильный амортизатор. В нем происходит и диссипация энергии, и возврат устройства в исходное состояние.Основными недостатками классических систем, по словам ученых НИЯУ МИФИ, являются перегрев и увеличение силы, действующей на защищаемый объект, при увеличении мощности воздействия. Также реализуются схемы поглощения энергии удара за счет необратимой деформации (сминания) материала при ударе. Так работают, например, ячеистые структуры в бамперах, обладающие высокой энергоемкостью.В свою очередь, смесь, которую предложили сотрудники НИЯУ МИФИ, по их словам, позволяет совместить высокую удельную энергоёмкость (до 20 Дж на грамм материала), фиксированную величину усилия на защищаемый объект, многократность использования и низкое тепловыделение.Сейчас ученые работают над созданием и исследованием новых материалов для смесей и определением закономерностей, позволяющих рассчитывать характеристики устройств по известным характеристикам материалов.Исследования проводились в НИЯУ МИФИ и ИНХС РАН в рамках проекта РНФ 18-13-00398 "Коллективные динамические явления в нанофлюидных системах нанопористой среды".
https://ria.ru/20210805/kuzgtu-1744329893.html
https://ria.ru/20210830/dgtu-1747511108.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Демонстрация эффекта защиты объекта от разрушения энергия 10 Дж
Демонстрация эффекта защиты объекта от разрушения энергия 10 Дж
2021-10-20T09:00
true
PT0M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755208604_242:0:2659:1813_1920x0_80_0_0_c37a5322112d6f0c384185923cfbdb6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, москва, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", навигатор абитуриента, университетская наука, россия
09:00 20.10.2021
 

Российские ученые предложили новый способ защиты от ударов и взрывов

© AFP 2021 / Bertrand GuayКраш-тест
Краш-тест - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© AFP 2021 / Bertrand Guay
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Исследователи Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) установили, что можно эффективно защищать объекты от удара или взрыва смесью нанопористого порошкообразного материала и несмачивающей жидкости. Ученые выяснили, что такие смеси за миллисекунды поглощают энергию внешнего импульсного воздействия. Результаты опубликованы в журнале Journal of Colloid and Interface Science.
Сотрудники НИЯУ МИФИ изучали возможности использования специальных смесей для защиты объектов от высокоэнергетического импульсного воздействия – удара или взрыва. В эти смеси входят нанопористый порошкообразный материал и жидкость, которая не проникает в поры при нормальных условиях (не смачивает материал, т.е. не пропитывает его).
Исследователи изучали свойства смесей в специальных экспериментальных камерах, которые могут служить прототипом реальных устройств, а также на уникальных экспериментальных стендах, разработанных в НИЯУ МИФИ. Они установили, что такие смеси могут эффективно поглощать энергию внешнего импульсного воздействия за миллисекунды. Ученые также выяснили, что, подбирая материалы и их количество, можно контролировать усилие на защищаемый объект.
По словам авторов, их идея заключается в использовании явления заполнения пористых материалов несмачивающими жидкостями, которое возможно только при давлении выше атмосферного.

"Важно и то, что жидкость может вытекать из пор материала при уменьшении давления. Разность между давлениями, при которых жидкость затекает в поры и вытекает из них (гистерезис давлений) определяет долю поглощенной такой смесью энергии. Чем больше разность, тем больше доля поглощенной энергии", – рассказал доцент Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике (ИНТЭЛ) НИЯУ МИФИ Антон Белогорлов.

По его словам, нагрев таких смесей в процессе заполнения-вытекания жидкости составляет лишь проценты от поглощенной энергии, и устройство, основанное на изучаемом принципе, практически не нагревается в процессе работы.
Сегодня работы по созданию устройств на предлагаемом принципе ведутся не только в России, но и в США, Франции, КНР и Японии.
До сих пор поглощение импульсных воздействий осуществлялось устройствами двух видов. Во-первых, устройствами пружинного типа, которые за счет упругой деформации увеличивают время воздействия и практически не поглощают энергию. Во-вторых, гидравлическими системами, которые преобразуют энергию в тепло за счет перетекания жидкости через тонкие каналы, но не дают возможность многократного использования.
Самоходный вагон в шахте - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 03:00Наука
В России создали технологию предотвращения взрывов на шахтах
Классический пример устройства, в котором реализована комбинация пружинного и гидравлического принципов, это автомобильный амортизатор. В нем происходит и диссипация энергии, и возврат устройства в исходное состояние.
Основными недостатками классических систем, по словам ученых НИЯУ МИФИ, являются перегрев и увеличение силы, действующей на защищаемый объект, при увеличении мощности воздействия. Также реализуются схемы поглощения энергии удара за счет необратимой деформации (сминания) материала при ударе. Так работают, например, ячеистые структуры в бамперах, обладающие высокой энергоемкостью.
В свою очередь, смесь, которую предложили сотрудники НИЯУ МИФИ, по их словам, позволяет совместить высокую удельную энергоёмкость (до 20 Дж на грамм материала), фиксированную величину усилия на защищаемый объект, многократность использования и низкое тепловыделение.
Деформированный прессом бетон при осевом сжатии - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
30 августа, 09:00Наука
Российские ученые решили проблему разрушения бетона
Сейчас ученые работают над созданием и исследованием новых материалов для смесей и определением закономерностей, позволяющих рассчитывать характеристики устройств по известным характеристикам материалов.
Исследования проводились в НИЯУ МИФИ и ИНХС РАН в рамках проекта РНФ 18-13-00398 "Коллективные динамические явления в нанофлюидных системах нанопористой среды".
 
НаукаТехнологииМоскваНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"Навигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44В Киеве заявили о превосходстве Украины над Германией
04:36МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США
04:22В Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстера
04:15Российские и египетские десантники провели совместные учения
04:09Вирусолог назвал возможные пути эволюции коронавируса
03:55Компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social
03:50Мошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинации
03:43Врач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах
03:34Times: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракет
03:24Space Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризм
03:18Эксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсию
03:05Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений
03:00СМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодок
03:00В России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищи
03:00В России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист
02:55"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"
02:53Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войне
02:47Немцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"
02:17Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДД
02:08Врач рассказала, кому нельзя есть чеснок
Лента новостейМолния
В Киеве заявили о превосходстве Украины над ГерманиейМИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против СШАВ Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстераРоссийские и египетские десантники провели совместные ученияВирусолог назвал возможные пути эволюции коронавирусаКомпания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH SocialМошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинацииВрач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местахTimes: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракетSpace Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризмЭксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсиюГлава АСВ назвал самый безопасный способ накопленийСМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодокВ России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищиВ России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войнеНемцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДДВрач рассказала, кому нельзя есть чеснок