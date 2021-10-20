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Российские ученые предложили новый способ защиты от ударов и взрывов

Российские ученые предложили новый способ защиты от ударов и взрывов - РИА Новости, 20.10.2021

Российские ученые предложили новый способ защиты от ударов и взрывов

Исследователи Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) установили, что можно эффективно защищать объекты от удара или взрыва... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T09:00

2021-10-20T09:00

2021-10-20T09:00

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Исследователи Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ МИФИ) установили, что можно эффективно защищать объекты от удара или взрыва смесью нанопористого порошкообразного материала и несмачивающей жидкости. Ученые выяснили, что такие смеси за миллисекунды поглощают энергию внешнего импульсного воздействия. Результаты опубликованы в журнале Journal of Colloid and Interface Science.Сотрудники НИЯУ МИФИ изучали возможности использования специальных смесей для защиты объектов от высокоэнергетического импульсного воздействия – удара или взрыва. В эти смеси входят нанопористый порошкообразный материал и жидкость, которая не проникает в поры при нормальных условиях (не смачивает материал, т.е. не пропитывает его).Исследователи изучали свойства смесей в специальных экспериментальных камерах, которые могут служить прототипом реальных устройств, а также на уникальных экспериментальных стендах, разработанных в НИЯУ МИФИ. Они установили, что такие смеси могут эффективно поглощать энергию внешнего импульсного воздействия за миллисекунды. Ученые также выяснили, что, подбирая материалы и их количество, можно контролировать усилие на защищаемый объект.По словам авторов, их идея заключается в использовании явления заполнения пористых материалов несмачивающими жидкостями, которое возможно только при давлении выше атмосферного.По его словам, нагрев таких смесей в процессе заполнения-вытекания жидкости составляет лишь проценты от поглощенной энергии, и устройство, основанное на изучаемом принципе, практически не нагревается в процессе работы.Сегодня работы по созданию устройств на предлагаемом принципе ведутся не только в России, но и в США, Франции, КНР и Японии.До сих пор поглощение импульсных воздействий осуществлялось устройствами двух видов. Во-первых, устройствами пружинного типа, которые за счет упругой деформации увеличивают время воздействия и практически не поглощают энергию. Во-вторых, гидравлическими системами, которые преобразуют энергию в тепло за счет перетекания жидкости через тонкие каналы, но не дают возможность многократного использования.Классический пример устройства, в котором реализована комбинация пружинного и гидравлического принципов, это автомобильный амортизатор. В нем происходит и диссипация энергии, и возврат устройства в исходное состояние.Основными недостатками классических систем, по словам ученых НИЯУ МИФИ, являются перегрев и увеличение силы, действующей на защищаемый объект, при увеличении мощности воздействия. Также реализуются схемы поглощения энергии удара за счет необратимой деформации (сминания) материала при ударе. Так работают, например, ячеистые структуры в бамперах, обладающие высокой энергоемкостью.В свою очередь, смесь, которую предложили сотрудники НИЯУ МИФИ, по их словам, позволяет совместить высокую удельную энергоёмкость (до 20 Дж на грамм материала), фиксированную величину усилия на защищаемый объект, многократность использования и низкое тепловыделение.Сейчас ученые работают над созданием и исследованием новых материалов для смесей и определением закономерностей, позволяющих рассчитывать характеристики устройств по известным характеристикам материалов.Исследования проводились в НИЯУ МИФИ и ИНХС РАН в рамках проекта РНФ 18-13-00398 "Коллективные динамические явления в нанофлюидных системах нанопористой среды".

https://ria.ru/20210805/kuzgtu-1744329893.html

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Демонстрация эффекта защиты объекта от разрушения энергия 10 Дж Демонстрация эффекта защиты объекта от разрушения энергия 10 Дж 2021-10-20T09:00 true PT0M07S

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технологии, москва, национальный исследовательский ядерный университет "мифи", навигатор абитуриента, университетская наука, россия