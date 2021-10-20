https://ria.ru/20211020/katastrofa-1755314771.html
На Украина произошла катастрофа
На Украине заявили об энергетической катастрофе - РИА Новости, 20.10.2021
На Украина произошла катастрофа
На рынках энергетических ресурсов Украины сложилась катастрофическая ситуация. Соответствующее заявление распространила Федерация работодателей страны. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T06:22
2021-10-20T06:22
2021-10-20T16:33
в мире
украина
ситуация на украине
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. На рынках энергетических ресурсов Украины сложилась катастрофическая ситуация. Соответствующее заявление распространила Федерация работодателей страны.В нынешнем году произошел огромный рост стоимости энергоресурсов, сложилась ситуация, когда цена на газ для украинских предприятий в четыре-пять раз выше, чем у их конкурентов, отметили в федерации.Эксперты предупреждают, что подобное положение дел спровоцирует крайне негативные последствия для национальной экономики. В частности, речь идет о сокращениях на предприятиях, закрытии компаний, увеличении трудовой миграции и уменьшении поступлений в государственные и муниципальные бюджеты.Заявление было обнародовано после того, как партия "Батькивщина" экс-премьера Украины Юлии Тимошенко потребовала объявить чрезвычайное положение в энергетике из-за критической ситуации с запасами газа в стране и завышенными тарифами ЖКХ.Бывший премьер Украины Арсений Яценюк, в свою очередь, заявил, что нынешняя власть страны не закупила газ своевременно, когда цена была не столь высокой, из-за чего теперь убытки составят пять миллиардов долларов.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. С начала августа к концу сентября они выросли более чем вдвое. Исторический максимум был зафиксирован 6 октября — 1937 долларов за тысячу кубометров.
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в мире, украина, ситуация на украине
06:22 20.10.2021 (обновлено: 16:33 20.10.2021)
На Украине заявили об энергетической катастрофе
Федерация работодателей Украины заявила о катастрофе в сфере энергетики
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
На рынках энергетических ресурсов Украины
сложилась катастрофическая ситуация. Соответствующее заявление распространила Федерация работодателей страны.
"Катастрофическая ситуация, сложившаяся на рынках энергоресурсов Украины, для защиты промышленности и экономики Украины в целом требует срочных действий власти", — говорится в документе, опубликованном на сайте организации.
В нынешнем году произошел огромный рост стоимости энергоресурсов, сложилась ситуация, когда цена на газ для украинских предприятий в четыре-пять раз выше, чем у их конкурентов, отметили в федерации.
Эксперты предупреждают, что подобное положение дел спровоцирует крайне негативные последствия для национальной экономики. В частности, речь идет о сокращениях на предприятиях, закрытии компаний, увеличении трудовой миграции и уменьшении поступлений в государственные и муниципальные бюджеты.
Заявление было обнародовано после того, как партия "Батькивщина" экс-премьера Украины Юлии Тимошенко потребовала объявить чрезвычайное положение в энергетике из-за критической ситуации с запасами газа в стране и завышенными тарифами ЖКХ.
Бывший премьер Украины Арсений Яценюк, в свою очередь, заявил, что нынешняя власть страны не закупила газ своевременно, когда цена была не столь высокой, из-за чего теперь убытки составят пять миллиардов долларов.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. С начала августа к концу сентября они выросли более чем вдвое. Исторический максимум был зафиксирован 6 октября — 1937 долларов за тысячу кубометров.