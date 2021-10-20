https://ria.ru/20211020/instagram-1755389243.html

Instagram расширит функционал веб-версии соцсети

Instagram расширит функционал веб-версии соцсети - РИА Новости, 20.10.2021

Instagram расширит функционал веб-версии соцсети

Социальная сеть Instagram готовится запустить ряд новых функций, среди которых возможность делать публикации с веб-версии социальной сети, которая существует... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T13:49

2021-10-20T13:49

2021-10-20T13:49

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Социальная сеть Instagram готовится запустить ряд новых функций, среди которых возможность делать публикации с веб-версии социальной сети, которая существует уже 11 лет, сообщает издание Техкранч."Компания сделает свою десктоп версию Instagram более удобной и практичной, разрешив пользователям публиковать и фотографии, и видео длиной короче минуты через браузер", - говорится в сообщении. При этом сама социальная сеть существует 11 лет, и все это время с веб-версии разрешался только поиск и просмотр аккаунтов.Кроме того, в Instagram в тестовом режиме появилась возможность публикации постов в соавторстве с другим пользователем. Благодаря функции "Collabs" оба пользователя получат возможность редактировать текст поста, Feed или Reels, а в шапке публикации будут отображаться названия обоих аккаунтов. Пост будет отображаться в лентах подписчиков обоих авторов, а также у него будет общий счетчик лайков, просмотров и комментариев.Сама же социальная сеть пока не объявляла о планируемых нововведениях, но ранее на текущей неделе Instagram в своем Twitter сообщал, что на этой неделе "появятся некоторые специальные функции".Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.

https://radiosputnik.ria.ru/20211019/instagram-1755292032.html

https://ria.ru/20211012/instagram-1754134453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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