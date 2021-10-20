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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211020/immunitet-1755400084.html
Голикова назвала регионы, лидирующие по уровню коллективного иммунитета
Голикова назвала регионы, лидирующие по уровню коллективного иммунитета - РИА Новости, 20.10.2021
Голикова назвала регионы, лидирующие по уровню коллективного иммунитета
Среди лидеров по коллективному иммунитету от COVID-19 - Москва, Подмосковье, Чечня, Тува, Чукотка, Санкт-Петербург, худшие - Дагестан, КЧР и Камчатка, сообщила... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:39
2021-10-20T15:34
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
владимир путин
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Среди лидеров по коллективному иммунитету от COVID-19 - Москва, Подмосковье, Чечня, Тува, Чукотка, Санкт-Петербург, худшие - Дагестан, КЧР и Камчатка, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. На совещании Голикова доложила, что показатель коллективного иммунитета в целом по стране на сегодняшний день составляет чуть более 45%."Регионы-лидеры по достижению показателей коллективного иммунитета - это Московская область, Москва, Республика Тыва, Чеченская Республика, город Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ, Республика Карелия и Белгородская область. Худшим образом ситуация обстоит в Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике и Камчатском крае, Республике Татарстан, Томской области, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Адыгея, Челябинской области", - сообщила Голикова.
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Голикова назвала регионы-лидеры по коллективному иммунитету к COVID-19
Голикова назвала регионы-лидеры по коллективному иммунитету к COVID-19
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коронавирус covid-19, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус в россии
14:39 20.10.2021 (обновлено: 15:34 20.10.2021)
 
Голикова назвала регионы, лидирующие по уровню коллективного иммунитета

Голикова назвала регионы, лидирующие по уровню коллективного иммунитета

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Среди лидеров по коллективному иммунитету от COVID-19 - Москва, Подмосковье, Чечня, Тува, Чукотка, Санкт-Петербург, худшие - Дагестан, КЧР и Камчатка, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Президент РФ Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства в режиме видеоконференции. На совещании Голикова доложила, что показатель коллективного иммунитета в целом по стране на сегодняшний день составляет чуть более 45%.
"Регионы-лидеры по достижению показателей коллективного иммунитета - это Московская область, Москва, Республика Тыва, Чеченская Республика, город Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ, Республика Карелия и Белгородская область. Худшим образом ситуация обстоит в Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике и Камчатском крае, Республике Татарстан, Томской области, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Адыгея, Челябинской области", - сообщила Голикова.
 
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