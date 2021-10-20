https://ria.ru/20211020/gosduma-1755420151.html

Комитет Госдумы одобрил проект о "золотой акции" при приватизации

Комитет Госдумы одобрил проект о "золотой акции" при приватизации - РИА Новости, 20.10.2021

Комитет Госдумы одобрил проект о "золотой акции" при приватизации

Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям поддержал принятие в первом чтении законопроекта, позволяющего государству при... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:41

2021-10-20T15:41

2021-10-20T15:41

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям поддержал принятие в первом чтении законопроекта, позволяющего государству при приватизации сохранить контроль над стратегическими предприятиями, если до продажи ему принадлежало как минимум 25% плюс одна акция - то есть, блокирующий пакет.Документ, внесенный правительством, предоставляет кабмину право при продаже акций компаний, имеющих стратегически важное значение для страны, но не включенных в утвержденный президентом России перечень стратегических, применять специальное право - "золотую акцию".Она позволяет владельцу сохранить контроль над предприятием: в том числе налагать вето на решения собраний акционеров о внесении изменений в устав, реорганизации, ликвидации, участии в других акционерных обществах, а также об отчуждении имущества. Она также дает право правительству вносить предложения в повестку собрания акционеров и требовать его внеочередного созыва.К акционерным обществам, на которые предлагается распространить эти нормы, в частности, относятся АО "Международный аэропорт "Внуково", АО "Махачкалинский морской торговый порт", ПАО "Ростелеком", АО "Россельхозбанк", АО "Российские ипподромы", АО "Росспиртпром" и другие, указывается в пояснительной записке к законопроекту."И поэтому мы готовы ввести на этих предприятиях так называемую "золотую акцию". То есть, по сути, это право вето на попытки недружественных действий, … вредоносных действий в отношении предприятий стратегического назначения", - добавил он.

https://ria.ru/20191225/1562852439.html

https://ria.ru/20191205/1561994701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, россельхозбанк, госдума рф, росспиртпром, россия