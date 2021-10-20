Комитет Госдумы одобрил проект о "золотой акции" при приватизации
Комитет Госдумы одобрил проект о "золотой акции" при приватизации крупных компаний
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям поддержал принятие в первом чтении законопроекта, позволяющего государству при приватизации сохранить контроль над стратегическими предприятиями, если до продажи ему принадлежало как минимум 25% плюс одна акция - то есть, блокирующий пакет.
Документ, внесенный правительством, предоставляет кабмину право при продаже акций компаний, имеющих стратегически важное значение для страны, но не включенных в утвержденный президентом России перечень стратегических, применять специальное право - "золотую акцию".
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Она позволяет владельцу сохранить контроль над предприятием: в том числе налагать вето на решения собраний акционеров о внесении изменений в устав, реорганизации, ликвидации, участии в других акционерных обществах, а также об отчуждении имущества. Она также дает право правительству вносить предложения в повестку собрания акционеров и требовать его внеочередного созыва.
К акционерным обществам, на которые предлагается распространить эти нормы, в частности, относятся АО "Международный аэропорт "Внуково", АО "Махачкалинский морской торговый порт", ПАО "Ростелеком", АО "Россельхозбанк", АО "Российские ипподромы", АО "Росспиртпром" и другие, указывается в пояснительной записке к законопроекту.
"Нам очень важно, чтобы эти предприятия были под контролем государства при любых изменениях, чтобы там не было сокращения работающих, чтобы они выполняли по-прежнему государственный заказ и поддерживались, в том числе, с точки зрения развития, импортозамещения, внедрения научно-технических достижений", - заявил журналистам председатель думского комитета Сергей Гаврилов.
"И поэтому мы готовы ввести на этих предприятиях так называемую "золотую акцию". То есть, по сути, это право вето на попытки недружественных действий, … вредоносных действий в отношении предприятий стратегического назначения", - добавил он.
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