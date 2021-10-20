https://ria.ru/20211020/genotsid-1755309281.html

Бывших немецких военных проверят на причастность к геноциду народов СССР

Бывших немецких военных проверят на причастность к геноциду народов СССР - РИА Новости, 20.10.2021

Бывших немецких военных проверят на причастность к геноциду народов СССР

Бывших военнослужащих нацистской Германии проверяют на причастность к геноциду народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T02:44

2021-10-20T02:44

2021-10-20T03:40

общество

генеральная прокуратура рф

вторая мировая война (1939-1945)

великая отечественная война (1941-1945)

игорь краснов

россия

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Бывших военнослужащих нацистской Германии проверяют на причастность к геноциду народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости официальный представитель генеральной прокуратуры России Андрей Иванов."На причастность к совершению преступлений проверяются бывшие военнослужащие нацистской Германии, проживающие в других странах", - сказал он, отвечая на соответствующий запрос агентства.По словам Иванова, факты "преднамеренного уничтожения мирного советского населения" выявляются в федеральных, региональных и местных архивах. Кроме того, фиксируются свидетельства очевидцев преступления.Представитель генпрокуратуры сообщил, что ряд стран предоставили по запросу ведомства необходимую для этого информацию. "По другим (запросам - ред.) осуществляется контроль их исполнения", - добавил он.Ранее генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что в России подготовили законопроект о закреплении понятий "нацизм", "фашизм" и "геноцид народов Советского Союза". Документ призван признать "незыблемость признанных уставом Нюрнбергского международного военного трибунала принципов международного права".Весной 2020 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде в связи с массовыми убийствами мирного населения Карелии финскими оккупантами во время Великой Отечественной войныВ августе того же года по статье "Геноцид" возбуждено дело по фактам массового уничтожения мирных жителей и военнопленных в Кабардино-Балкарской, Калмыцкой и Северо-Осетинской АССР, Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской, Белгородской, Брянской, Великолукской, Воронежской, Калининской, Калужской, Крымской, Курской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Сталинградской, Тульской и Ярославской областях.

https://ria.ru/20210622/voyna-1738087209.html

https://ria.ru/20210507/natsisty-1731365216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, генеральная прокуратура рф, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), игорь краснов, россия