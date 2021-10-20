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Бывших немецких военных проверят на причастность к геноциду народов СССР
Бывших немецких военных проверят на причастность к геноциду народов СССР - РИА Новости, 20.10.2021
Бывших немецких военных проверят на причастность к геноциду народов СССР
Бывших военнослужащих нацистской Германии проверяют на причастность к геноциду народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T02:44
2021-10-20T03:40
общество
генеральная прокуратура рф
вторая мировая война (1939-1945)
великая отечественная война (1941-1945)
игорь краснов
россия
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Бывших военнослужащих нацистской Германии проверяют на причастность к геноциду народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости официальный представитель генеральной прокуратуры России Андрей Иванов."На причастность к совершению преступлений проверяются бывшие военнослужащие нацистской Германии, проживающие в других странах", - сказал он, отвечая на соответствующий запрос агентства.По словам Иванова, факты "преднамеренного уничтожения мирного советского населения" выявляются в федеральных, региональных и местных архивах. Кроме того, фиксируются свидетельства очевидцев преступления.Представитель генпрокуратуры сообщил, что ряд стран предоставили по запросу ведомства необходимую для этого информацию. "По другим (запросам - ред.) осуществляется контроль их исполнения", - добавил он.Ранее генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что в России подготовили законопроект о закреплении понятий "нацизм", "фашизм" и "геноцид народов Советского Союза". Документ призван признать "незыблемость признанных уставом Нюрнбергского международного военного трибунала принципов международного права".Весной 2020 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде в связи с массовыми убийствами мирного населения Карелии финскими оккупантами во время Великой Отечественной войныВ августе того же года по статье "Геноцид" возбуждено дело по фактам массового уничтожения мирных жителей и военнопленных в Кабардино-Балкарской, Калмыцкой и Северо-Осетинской АССР, Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской, Белгородской, Брянской, Великолукской, Воронежской, Калининской, Калужской, Крымской, Курской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Сталинградской, Тульской и Ярославской областях.
https://ria.ru/20210622/voyna-1738087209.html
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общество, генеральная прокуратура рф, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), игорь краснов, россия
02:44 20.10.2021 (обновлено: 03:40 20.10.2021)
 
Бывших немецких военных проверят на причастность к геноциду народов СССР

Бывших немецких военных проверят на причастность к геноциду народов СССР во Второй мировой

© РИА Новости / Фишман / Перейти в фотобанкДети в нацистском концентрационном лагере
Дети в нацистском концентрационном лагере - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Фишман
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Бывших военнослужащих нацистской Германии проверяют на причастность к геноциду народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости официальный представитель генеральной прокуратуры России Андрей Иванов.
"На причастность к совершению преступлений проверяются бывшие военнослужащие нацистской Германии, проживающие в других странах", - сказал он, отвечая на соответствующий запрос агентства.
Великая Отечественная война. Оборона Севастополя и битва за Крым (сентябрь 1941 - июль 1942 гг.). Разрушенные немецкими бомбардировками здания на улице Ленина в Севастополе. - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 14:52
ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму и на Украине
По словам Иванова, факты "преднамеренного уничтожения мирного советского населения" выявляются в федеральных, региональных и местных архивах. Кроме того, фиксируются свидетельства очевидцев преступления.
Представитель генпрокуратуры сообщил, что ряд стран предоставили по запросу ведомства необходимую для этого информацию. "По другим (запросам - ред.) осуществляется контроль их исполнения", - добавил он.
Ранее генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что в России подготовили законопроект о закреплении понятий "нацизм", "фашизм" и "геноцид народов Советского Союза". Документ призван признать "незыблемость признанных уставом Нюрнбергского международного военного трибунала принципов международного права".
Весной 2020 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде в связи с массовыми убийствами мирного населения Карелии финскими оккупантами во время Великой Отечественной войны
В августе того же года по статье "Геноцид" возбуждено дело по фактам массового уничтожения мирных жителей и военнопленных в Кабардино-Балкарской, Калмыцкой и Северо-Осетинской АССР, Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской, Белгородской, Брянской, Великолукской, Воронежской, Калининской, Калужской, Крымской, Курской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Сталинградской, Тульской и Ярославской областях.
Берлин - РИА Новости, 1920, 07.05.2021
7 мая, 07:43
ФРГ готовит новый запрос о правовой помощи к РФ по преступлениям нацистов
 
ОбществоГенеральная прокуратура РФВторая мировая война (1939-1945)Великая Отечественная война (1941-1945)Игорь КрасновРоссия
 
 
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