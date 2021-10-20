02:44 20.10.2021 (обновлено: 03:40 20.10.2021)
Бывших немецких военных проверят на причастность к геноциду народов СССР
Бывших немецких военных проверят на причастность к геноциду народов СССР во Второй мировой
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Бывших военнослужащих нацистской Германии проверяют на причастность к геноциду народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости официальный представитель генеральной прокуратуры России Андрей Иванов.
"На причастность к совершению преступлений проверяются бывшие военнослужащие нацистской Германии, проживающие в других странах", - сказал он, отвечая на соответствующий запрос агентства.
По словам Иванова, факты "преднамеренного уничтожения мирного советского населения" выявляются в федеральных, региональных и местных архивах. Кроме того, фиксируются свидетельства очевидцев преступления.
Представитель генпрокуратуры сообщил, что ряд стран предоставили по запросу ведомства необходимую для этого информацию. "По другим (запросам - ред.) осуществляется контроль их исполнения", - добавил он.
Ранее генпрокурор Игорь Краснов сообщил, что в России подготовили законопроект о закреплении понятий "нацизм", "фашизм" и "геноцид народов Советского Союза". Документ призван признать "незыблемость признанных уставом Нюрнбергского международного военного трибунала принципов международного права".
Весной 2020 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде в связи с массовыми убийствами мирного населения Карелии финскими оккупантами во время Великой Отечественной войны
В августе того же года по статье "Геноцид" возбуждено дело по фактам массового уничтожения мирных жителей и военнопленных в Кабардино-Балкарской, Калмыцкой и Северо-Осетинской АССР, Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской, Белгородской, Брянской, Великолукской, Воронежской, Калининской, Калужской, Крымской, Курской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Сталинградской, Тульской и Ярославской областях.