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Названа новая причина газового кризиса. И дело не в России
В Чехии назвали причину затяжного газового кризиса - РИА Новости, 20.10.2021
Названа новая причина газового кризиса. И дело не в России
Решение Евросоюза прервать разработку традиционных видов топлива ради сокращения выбросов в атмосферу стало причиной неконтролируемого роста цен на газ. Об этом РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T16:48
2021-10-20T17:55
экономика
европа
чехия
евросоюз
еврокомиссия
газпром
алексей миллер
урсула фон дер ляйен
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Решение Евросоюза прервать разработку традиционных видов топлива ради сокращения выбросов в атмосферу стало причиной неконтролируемого роста цен на газ. Об этом чешский журналист Йиржи Сладек пишет в газете iDnes.Автор статьи раскритиковал навязанный Брюсселем шаг, на который пошли без наработки достаточно эффективной системы использования возобновляемых ресурсов. По его словам, континент просто не способен обойтись без голубого топлива, которое импортирует преимущественно из России и Норвегии."Газ превратился для Европы в незаменимый источник энергии в момент перехода от "старой углеродной" эры к "новому возобновляемому" будущему", — считает репортер.Сладек также подчеркнул, что сегодня уже почти три миллиона европейцев не могут отапливать жилье, хотя имеют постоянную работу. При этом Еврокомиссия не желает даже на время кризиса отменить налог на электроснабжение, предлагая только субсидирование уязвимых групп населения пособиями или послаблениями.Читатели газеты iDnes в комментариях высказали свое мнение."Кто-нибудь еще считает, что Евросоюз — залог демократии и процветания? Может, только те, кто тянет дотации", — высказался пользователь с ником Jaroslav Bárta."Они сами создадут проблему, а потом предложат субсидии, чтобы бедные не замерзли. Факт, оплачивать это будет средний класс, который взамен ничего не получит и внезапно станет бедным. А чиновники Брюсселя по-прежнему будут пожимать плечами!" — возмутился Petr Janovský."Путин может кататься от смеха по земле. Вот почему он хотел бы больше санкций против России. Иногда мне кажется, что ЕС — это один большой дурдом, где чем абсурднее решение, тем больше аплодисментов", — заявил Georg Komberec."Напомните мне кто-нибудь. Что стало позитивным для простых граждан в ЕС за последние пять лет?" — задался вопросом Adam Lála.Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась о рисках закрытия предприятий в ЕС из-за роста цен на энергию. Она посетовала на действия "Газпрома", который выполнял долгосрочные контракты с европейскими партнерами, однако "не ответил на более высокий спрос, как это было ранее".Ситуация с ценами на газ в ЕвропеСтоимость газа в ЕС резко выросла в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Сейчас котировки держатся чуть выше 1000 долларов за 1000 кубометров. Дорожают и другие энергоносители. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.В октябре "Газпром" отчитался, что за январь — сентябрь нарастил экспорт в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, на 15,3 процента, до 145,8 миллиарда кубометров. Это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок (в 2018 году — 149,2 миллиарда кубометров).Компания не раз указывала на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а 17 сентября ее глава Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды. При этом "Газпром" подчеркивает, что поставляет газ в ЕС в полном соответствии с контрактными обязательствами, а также стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки в силу возможностей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211020/evrosoyuz-1755347170.html
https://ria.ru/20211020/gaz-1755330594.html
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экономика, европа, чехия, евросоюз, еврокомиссия, газпром, алексей миллер, урсула фон дер ляйен, россия
16:48 20.10.2021 (обновлено: 17:55 20.10.2021)
 
В Чехии назвали причину затяжного газового кризиса

iDnes: отказ от традиционного топлива привел к затяжному газовому кризису в ЕС

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция. Архивное фото
Газокомпрессорная станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Иван Руднев
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Решение Евросоюза прервать разработку традиционных видов топлива ради сокращения выбросов в атмосферу стало причиной неконтролируемого роста цен на газ. Об этом чешский журналист Йиржи Сладек пишет в газете iDnes.
Автор статьи раскритиковал навязанный Брюсселем шаг, на который пошли без наработки достаточно эффективной системы использования возобновляемых ресурсов. По его словам, континент просто не способен обойтись без голубого топлива, которое импортирует преимущественно из России и Норвегии.
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"Газ превратился для Европы в незаменимый источник энергии в момент перехода от "старой углеродной" эры к "новому возобновляемому" будущему", — считает репортер.
Сладек также подчеркнул, что сегодня уже почти три миллиона европейцев не могут отапливать жилье, хотя имеют постоянную работу. При этом Еврокомиссия не желает даже на время кризиса отменить налог на электроснабжение, предлагая только субсидирование уязвимых групп населения пособиями или послаблениями.
Читатели газеты iDnes в комментариях высказали свое мнение.
"Кто-нибудь еще считает, что Евросоюз — залог демократии и процветания? Может, только те, кто тянет дотации", — высказался пользователь с ником Jaroslav Bárta.
"Они сами создадут проблему, а потом предложат субсидии, чтобы бедные не замерзли. Факт, оплачивать это будет средний класс, который взамен ничего не получит и внезапно станет бедным. А чиновники Брюсселя по-прежнему будут пожимать плечами!" — возмутился Petr Janovský.
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"Путин может кататься от смеха по земле. Вот почему он хотел бы больше санкций против России. Иногда мне кажется, что ЕС — это один большой дурдом, где чем абсурднее решение, тем больше аплодисментов", — заявил Georg Komberec.
"Напомните мне кто-нибудь. Что стало позитивным для простых граждан в ЕС за последние пять лет?" — задался вопросом Adam Lála.
Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась о рисках закрытия предприятий в ЕС из-за роста цен на энергию. Она посетовала на действия "Газпрома", который выполнял долгосрочные контракты с европейскими партнерами, однако "не ответил на более высокий спрос, как это было ранее".

Ситуация с ценами на газ в Европе

Стоимость газа в ЕС резко выросла в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Сейчас котировки держатся чуть выше 1000 долларов за 1000 кубометров. Дорожают и другие энергоносители. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.
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США хотят привлечь "Газпром" к ответственности за нарушение санкций
В октябре "Газпром" отчитался, что за январь — сентябрь нарастил экспорт в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, на 15,3 процента, до 145,8 миллиарда кубометров. Это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок (в 2018 году — 149,2 миллиарда кубометров).
Компания не раз указывала на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а 17 сентября ее глава Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды. При этом "Газпром" подчеркивает, что поставляет газ в ЕС в полном соответствии с контрактными обязательствами, а также стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки в силу возможностей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭкономикаЕвропаЧехияЕвросоюзЕврокомиссияГазпромАлексей МиллерУрсула фон дер ЛяйенРоссия
 
 
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