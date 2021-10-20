Евросоюз слишком сильно зависит от импорта газа, заявили в ЕК
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о слишком сильной зависимости Евросоюза от газа
© AP Photo / Petr David JosekГазокомпрессорная станция в Словакии
© AP Photo / Petr David Josek
БРЮССЕЛЬ, 20 окт - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз слишком сильно зависит от импорта газа, и важно расширять число его поставщиков, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента.
По наблюдению ЕК, Евросоюз столкнулся с сильным ростом цен на "голубое топливо", который подстегнул и рост стоимости электроэнергии, и это давит на экономику союза.
"Газпром" выполнял долгосрочные контракты с нами, однако не ответил на более высокий спрос, как он делал это в предыдущие годы. Европа сейчас слишком зависит от газа, и она слишком зависит от его импорта", - считает фон дер Ляйен. По её словам, одно из решений сложившейся проблемы - "диверсификация поставщиков газа".
При этом важно ускорить переход к более чистой энергетической системе, однако необходимо сохранить газ в качестве "переходного топлива", добавила фон дер Ляйен.
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Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться. Сейчас эти котировки в Европе держатся чуть выше 1000 долларов за тысячу кубометров.
Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.