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Евросоюз слишком сильно зависит от импорта газа, заявили в ЕК
Евросоюз слишком сильно зависит от импорта газа, заявили в ЕК - РИА Новости, 20.10.2021
Евросоюз слишком сильно зависит от импорта газа, заявили в ЕК
Евросоюз слишком сильно зависит от импорта газа, и важно расширять число его поставщиков, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пленарной... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T11:16
2021-10-20T11:16
в мире
природный газ
европа
евросоюз
еврокомиссия
газпром
урсула фон дер ляйен
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 20 окт - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз слишком сильно зависит от импорта газа, и важно расширять число его поставщиков, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента.По наблюдению ЕК, Евросоюз столкнулся с сильным ростом цен на "голубое топливо", который подстегнул и рост стоимости электроэнергии, и это давит на экономику союза."Газпром" выполнял долгосрочные контракты с нами, однако не ответил на более высокий спрос, как он делал это в предыдущие годы. Европа сейчас слишком зависит от газа, и она слишком зависит от его импорта", - считает фон дер Ляйен. По её словам, одно из решений сложившейся проблемы - "диверсификация поставщиков газа".При этом важно ускорить переход к более чистой энергетической системе, однако необходимо сохранить газ в качестве "переходного топлива", добавила фон дер Ляйен.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться. Сейчас эти котировки в Европе держатся чуть выше 1000 долларов за тысячу кубометров.Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
https://ria.ru/20211020/gazprom-1755332829.html
https://ria.ru/20211019/gazprom-1755261639.html
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в мире, природный газ, европа, евросоюз, еврокомиссия, газпром, урсула фон дер ляйен, европарламент, россия
11:16 20.10.2021
 
Евросоюз слишком сильно зависит от импорта газа, заявили в ЕК

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о слишком сильной зависимости Евросоюза от газа

© AP Photo / Petr David JosekГазокомпрессорная станция в Словакии
Газокомпрессорная станция в Словакии - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© AP Photo / Petr David Josek
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 20 окт - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз слишком сильно зависит от импорта газа, и важно расширять число его поставщиков, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента.
По наблюдению ЕК, Евросоюз столкнулся с сильным ростом цен на "голубое топливо", который подстегнул и рост стоимости электроэнергии, и это давит на экономику союза.
Логотип Газпрома - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
Вчера, 10:19
Польский министр потребовал начать разбирательство против "Газпрома"
"Газпром" выполнял долгосрочные контракты с нами, однако не ответил на более высокий спрос, как он делал это в предыдущие годы. Европа сейчас слишком зависит от газа, и она слишком зависит от его импорта", - считает фон дер Ляйен. По её словам, одно из решений сложившейся проблемы - "диверсификация поставщиков газа".
При этом важно ускорить переход к более чистой энергетической системе, однако необходимо сохранить газ в качестве "переходного топлива", добавила фон дер Ляйен.
Логотип компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме. 26 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 17:49
США хотят привлечь "Газпром" к ответственности за нарушение санкций
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться. Сейчас эти котировки в Европе держатся чуть выше 1000 долларов за тысячу кубометров.
Эксперты связывают рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 18:40
В Латвии призвали подождать с обвинением России в газовом кризисе в ЕС
 
В миреПриродный газЕвропаЕвросоюзЕврокомиссияГазпромУрсула фон дер ЛяйенЕвропарламентРоссия
 
 
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