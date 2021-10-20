https://ria.ru/20211020/evrosoyuz-1755347170.html

Еврокомиссия оценила риски закрытия предприятий в ЕС из-за цен на энергию

Еврокомиссия оценила риски закрытия предприятий в ЕС из-за цен на энергию - РИА Новости, 20.10.2021

Еврокомиссия оценила риски закрытия предприятий в ЕС из-за цен на энергию

Еврокомиссия видит риски закрытия предприятий на континенте из-за роста цен на энергию, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T11:13

2021-10-20T11:13

2021-10-20T11:52

экономика

в мире

евросоюз

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 20 окт — РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия видит риски закрытия предприятий на континенте из-за роста цен на энергию, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента.Одной из причин нынешнего скачка она назвала восстановление мировой экономики. Однако стоимость голубого топлива толкает вверх и цены на электричество в ЕС, отметила политик."Мы видим, что из-за скачка цен многим семьям сложно сводить концы с концами, а также видим компании, которые рискуют закрыться", — сказала она.По словам председателя ЕК, "Газпром" выполнял долгосрочные контракты с европейскими партнерами, однако "не ответил на более высокий спрос, как это было ранее". Для снижения зависимости от импорта фон дер Ляйен призвала к диверсификации поставщиков.При этом важно ускорить переход к более чистой энергетической системе, однако необходимо сохранить газ в качестве "переходного топлива", добавила она.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Сейчас эти котировки держатся чуть выше 1000 долларов за 1000 кубометров. Растут цены и на другие энергоносители. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.В октябре "Газпром" отчитался, что за январь — сентябрь нарастил экспорт в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, на 15,3 процента, до 145,8 миллиарда кубометров. Это второй по величине показатель для девяти месяцев за всю историю поставок (в 2018 году —149,2 миллиарда кубометров).Компания не раз указывала на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а 17 сентября ее глава Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды. При этом "Газпром" подчеркивает, что поставляет газ в Европу в полном соответствии с контрактными обязательствами, а также стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки — в силу имеющихся возможностей.

https://ria.ru/20211020/gaz-1755330594.html

https://ria.ru/20211020/gazprom-1755332829.html

https://ria.ru/20211019/potok-1755220673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, европарламент