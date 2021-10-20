https://ria.ru/20211020/erdogan-1755384526.html
В Кремле пообещали изучить слова Эрдогана о постоянных членах Совбеза ООН
В Кремле пообещали изучить слова Эрдогана о постоянных членах Совбеза ООН - РИА Новости, 20.10.2021
В Кремле пообещали изучить слова Эрдогана о постоянных членах Совбеза ООН
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал ознакомиться с высказыванием лидера Турции Тайипа Эрдогана о том, что судьбы мира не должна решать... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T13:23
2021-10-20T13:23
2021-10-20T13:23
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дмитрий песков
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал ознакомиться с высказыванием лидера Турции Тайипа Эрдогана о том, что судьбы мира не должна решать "горстка" победителей во Второй мировой войне.Эрдоган в ходе визита в Анголу заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке стран" - победителей во Второй мировой. По его словам, в то время как мир меняется, и дипломатия, торговля, международные отношения претерпевают радикальные преобразования, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней. Подразумевая постоянных членов Совбеза ООН, президент Турции подчеркнул, что "мир больше пяти"."В русском языке "кучка стран" - это чуть-чуть уничижительное понятие, которое с точки зрения дипломатии вряд ли применимо к тем державам, которые взяли на себя весь груз и пожертвовали стольким, чтобы освободить мир от фашизма. Здесь очень важны нюансы", - сказал Песков журналистам и пообещал изучить слова Эрдогана.
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в мире, реджеп тайип эрдоган, турция, дмитрий песков, совет безопасности оон, вторая мировая война (1939-1945), россия
В Кремле пообещали изучить слова Эрдогана о постоянных членах Совбеза ООН
Песков пообещал ознакомиться с оригиналом высказывания Эрдогана о "горстке стран"