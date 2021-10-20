https://ria.ru/20211020/erdogan-1755306244.html

Эксперты рассказали, чем руководствовался Эрдоган, критикуя Совбез ООН

Эксперты рассказали, чем руководствовался Эрдоган, критикуя Совбез ООН - РИА Новости, 20.10.2021

Эксперты рассказали, чем руководствовался Эрдоган, критикуя Совбез ООН

Призыв президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана расширить состав Совета Безопасности ООН, который он озвучил во время своей недавней поездки в Анголу, является РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T01:03

2021-10-20T01:03

2021-10-20T01:03

в мире

реджеп тайип эрдоган

оон

турция

совет безопасности оон

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Призыв президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана расширить состав Совета Безопасности ООН, который он озвучил во время своей недавней поездки в Анголу, является популярным "трюком", который рассчитан на "внутреннее потребление", однако, по всей вероятности, найдет отклик и у африканских стран, рассказали РИА Новости эксперты.Совет Безопасности, состоящий из 15 стран-членов, является единственным органом ООН, который может принимать решения, имеющие юридическую силу, при этом пять постоянных членов - Россия, Китай, Франция, Великобритания и Соединенные Штаты - обладают правом вето.По мнению профессора Стокгольмского института политики в области безопасности и развития Гарета Дженкинса, заявления Эрдогана о том, что "мир больше пяти (постоянных членов Совбеза ООН - ред.)", а основной орган ООН должен лучше представлять мусульманское население, говорит о том, что он "чувствует себя ответственным" за мусульман."Эрдоган часто использует этот аргумент… не заботясь о том, кто поддерживает его аргументы. Но я могу сказать, что его аргументы и критика находят отклик на улицах Каира, Кабула, Алжира и во всей Африке", - сообщил РИА Новости политический эксперт из Турции Юсуф Алабарда.Алабарда считает, что Эрдоган предложил африканским экономикам равные "условия игры", что резко контрастирует с европейскими "колонизаторами", которых турецкий президент обвинил в игнорировании призыва к переменам.Профессор Вашингтонского института Ближнего Востока Бирол Баскан согласился с тем, что Эрдоган преследует глобальные амбиции, изображая Турцию лидером мусульманского мира, но усомнился в том, что националисты в мусульманском мире поддержат его."Заявления Эрдогана предназначены для внутреннего потребления... Другие исламистские движения по всему мусульманскому миру могут придерживаться той же точки зрения. Но националисты и другие политические течения в мусульманском мире вряд ли тепло примут их", - сказал он.Как рассказал Гарет Дженкинс агентству, существует большая разница между восприятием самим Эрдоганом себя как мирового лидера и тем, как его видит мир со стороны."Главная причина заявления Эрдогана заключается в том, что ООН не уделяет достаточного внимания его собственным взглядам на глобальные события или на события в мусульманском мире, представителем которого он считает себя", - сказал Дженкинс.По мнению эксперта, причиной, побудившей президента Турции сделать критичные заявления в адрес ООН, по крайней мере частично, является его желание "остановить, казалось бы, необратимое долгосрочное снижение его народной поддержки и убедить турецких избирателей в том, что он способен изменить мир".Тем не менее эксперты сошлись во мнении, что для ООН пришло время реформ, при условии что "пятерка" готова пойти на ослабление той власти, которой она обладает."Непросто объяснить тот факт, что Великобритания и Франция являются постоянными членами, в то время как ЕС, Африка, Южная Америка и большие районы Азии такого права не имеют. Но есть разница между поддержкой реформы ООН и поддержкой Эрдогана в его попытках изменить ООН в соответствии со своими собственными пожеланиями", - сказал Дженкинс.

https://ria.ru/20211019/mir-1755132036.html

https://ria.ru/20211020/pushkov-1755304689.html

https://ria.ru/20211019/erdogan-1755230491.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211019/erdogan-1755229783.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, реджеп тайип эрдоган, оон, турция, совет безопасности оон