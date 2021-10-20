https://ria.ru/20211020/egipet-1755417927.html
Авиакомпании получили новые допуски на полеты на курорты Египта
Авиакомпании получили новые допуски на полеты на курорты Египта - РИА Новости, 20.10.2021
Авиакомпании получили новые допуски на полеты на курорты Египта
Росавиация выдала отечественным авиакомпаниям ещё почти 170 допусков на полеты из российских городов в египетские Шарм-эш-Шейх и Хургаду, следует из приказа... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T16:30
2021-10-20T16:30
2021-10-20T16:30
туризм
египет
воронеж
ростов-на-дону
краснодар
челябинск
уфа
россия (авиакомпания)
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Росавиация выдала отечественным авиакомпаниям ещё почти 170 допусков на полеты из российских городов в египетские Шарм-эш-Шейх и Хургаду, следует из приказа ведомства.Разрешение получили "Аэрофлот", "Россия", "ИрАэро", AZUR air, "Икар", "Алроса", Red Wings, "Уральские авиалинии", Royal Flight."Аэрофлот" получил допуски на полеты на курорты Египта из ряда российских регионов, он сможет летать в Шарм-эш-Шейх и Хургаду из Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Уфы, Челябинска, Самары. Также авиакомпаниям выданы четыре допуска в Каир.
https://ria.ru/20211019/egipet-1755190693.html
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египет, воронеж, ростов-на-дону, краснодар, челябинск, уфа, россия (авиакомпания), нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, самолеты, авиакомпании, туристы, azur air, туризм, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
Авиакомпании получили новые допуски на полеты на курорты Египта
Росавиация выдала авиакомпаниям ещё почти 170 допусков на курорты Египта
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Росавиация выдала отечественным авиакомпаниям ещё почти 170 допусков на полеты из российских городов в египетские Шарм-эш-Шейх и Хургаду, следует из приказа ведомства.
Разрешение получили "Аэрофлот", "Россия", "ИрАэро", AZUR air, "Икар", "Алроса", Red Wings, "Уральские авиалинии", Royal Flight.
"Аэрофлот" получил допуски на полеты на курорты Египта из ряда российских регионов, он сможет летать в Шарм-эш-Шейх и Хургаду из Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Уфы, Челябинска, Самары. Также авиакомпаниям выданы четыре допуска в Каир.