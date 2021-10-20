https://ria.ru/20211020/egipet-1755417927.html

Авиакомпании получили новые допуски на полеты на курорты Египта

Авиакомпании получили новые допуски на полеты на курорты Египта - РИА Новости, 20.10.2021

Авиакомпании получили новые допуски на полеты на курорты Египта

Росавиация выдала отечественным авиакомпаниям ещё почти 170 допусков на полеты из российских городов в египетские Шарм-эш-Шейх и Хургаду, следует из приказа... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T16:30

2021-10-20T16:30

2021-10-20T16:30

туризм

египет

воронеж

ростов-на-дону

краснодар

челябинск

уфа

россия (авиакомпания)

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Росавиация выдала отечественным авиакомпаниям ещё почти 170 допусков на полеты из российских городов в египетские Шарм-эш-Шейх и Хургаду, следует из приказа ведомства.Разрешение получили "Аэрофлот", "Россия", "ИрАэро", AZUR air, "Икар", "Алроса", Red Wings, "Уральские авиалинии", Royal Flight."Аэрофлот" получил допуски на полеты на курорты Египта из ряда российских регионов, он сможет летать в Шарм-эш-Шейх и Хургаду из Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Уфы, Челябинска, Самары. Также авиакомпаниям выданы четыре допуска в Каир.

https://ria.ru/20211019/egipet-1755190693.html

египет

воронеж

ростов-на-дону

краснодар

челябинск

уфа

нижний новгород

шарм-эш-шейх

хургада

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