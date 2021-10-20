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Верховный суд объяснил, когда можно отказаться от договора покупки машины
Верховный суд объяснил, когда можно отказаться от договора покупки машины - РИА Новости, 20.10.2021
Верховный суд объяснил, когда можно отказаться от договора покупки машины
Покупатель может расторгнуть договор покупки автомобиля, если ему предоставили неверную информацию о пробеге и годе выпуска, сказано в обзоре судебной практики... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T17:10
2021-10-20T17:15
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Покупатель может расторгнуть договор покупки автомобиля, если ему предоставили неверную информацию о пробеге и годе выпуска, сказано в обзоре судебной практики Верховного суда РФ, посвященном защите прав потребителей.Суд сослался на иск женщины, которая купила подержанную машину. Покупатель сказал, что автомобиль выпущен в 2015 году, пробег составляет 62 тысячи километров. В момент заключения договора панель приборов была неисправна и проверить информацию было невозможно, но позднее она узнала, что автомобиль выпущен в 2013 году, а пробег превышает 132 тысячи километров.Продавец отказался возвращать деньги, и она обратилась в суд, но там указали, что несоответствие пробега и года выпуска транспортного средства не являются существенными недостатками товара. Заявительница дошла до Верховного суда РФ."Потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи автомобиля в случае сообщения продавцом недостоверной информации о годе его изготовления и пробеге... Продавец несет ответственность за несоответствие информации о товаре, связанное с фактами, о которых он знал или не мог не знать и о которых он не сообщил покупателю", - сказано в обзоре.
https://ria.ru/20210929/probeg-1752243408.html
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верховный суд рф, авто, россия
17:10 20.10.2021 (обновлено: 17:15 20.10.2021)
 
Верховный суд объяснил, когда можно отказаться от договора покупки машины

Верховный суд: от договора покупки машины можно отказаться, если продавец скрыл пробег

© Fotolia / StockPhotoProКлючи от машины
Ключи от машины - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Fotolia / StockPhotoPro
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Покупатель может расторгнуть договор покупки автомобиля, если ему предоставили неверную информацию о пробеге и годе выпуска, сказано в обзоре судебной практики Верховного суда РФ, посвященном защите прав потребителей.
Суд сослался на иск женщины, которая купила подержанную машину. Покупатель сказал, что автомобиль выпущен в 2015 году, пробег составляет 62 тысячи километров. В момент заключения договора панель приборов была неисправна и проверить информацию было невозможно, но позднее она узнала, что автомобиль выпущен в 2013 году, а пробег превышает 132 тысячи километров.
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"Потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи автомобиля в случае сообщения продавцом недостоверной информации о годе его изготовления и пробеге... Продавец несет ответственность за несоответствие информации о товаре, связанное с фактами, о которых он знал или не мог не знать и о которых он не сообщил покупателю", - сказано в обзоре.
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