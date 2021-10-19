https://ria.ru/20211019/zeman-1755142127.html

Эксперт рассказал, при каких условиях Земана могут лишить полномочий

Эксперт рассказал, при каких условиях Земана могут лишить полномочий - РИА Новости, 19.10.2021

Эксперт рассказал, при каких условиях Земана могут лишить полномочий

Парламент Чехии может временно лишить полномочий президента Чехии Милоша Земана, если серьезные проблемы со здоровьем у него продлятся до начала работы нового... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T09:09

2021-10-19T09:09

2021-10-19T09:09

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чехия

парламент чехии

милош земан

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ПРАГА, 19 окт – РИА Новости. Парламент Чехии может временно лишить полномочий президента Чехии Милоша Земана, если серьезные проблемы со здоровьем у него продлятся до начала работы нового состава нижней палаты парламента, то есть, до 8 ноября, это будет прецедент в истории независимой Чехии, сообщил РИА Новости экс-глава полиции Чехии, юрист, председатель Ассоциации независимых СМИ Станислав Новотный.Во вторник состоится заседание конституционной комиссии сената, на котором будут рассмотрены возможности обеспечения полномочий президента республики в случае, если ныне госпитализированный глава страны Земан не сможет их исполнять."До 8 ноября, на которое назначено первое заседание избранного на выборах 8-9 октября состава нижней палаты парламента, у чешских политиков нет необходимости предпринимать какие-либо действия в отношении президента. К этому времени состояние Земана может улучшиться, и он сможет назначить нового главу кабмина и новых министров. Если же проблемы со здоровьем у президента продлятся до 8 ноября, будут тормозить дальнейшую деятельность органов власти, то члены обеих палат парламента большинством голосов могут принять решение о временном лишении Земана полномочий президента, то есть активировать статью 66 конституции страны", - сказал Новотный.Президентские полномочия в таком случае перейдут спикеру нижней палаты парламента и нового премьера, который будет назначен решением спикера, добавил эксперт. В этой ситуации применяется статья 66 конституции страны. Сначала вопрос о ее применимости рассматривает конституционный комитет сената. Если он на основании информации лечащих врачей решает вопрос положительно, то с этим решением сначала знакомят представителей остальных комитетов сената, а потом вопрос выносится на рассмотрение всего состава верхней палаты, а также нижней палаты.Пока ни администрация президента, ни медики из ЦВГ не сообщали данных о том, как чувствует себя Земан, хотя само помещение его в палату интенсивной терапии говорит о многом, сказал Новотный. Здесь, по его словам, вступают в противоречие закон об охране персональных данных каждого гражданина республики и право этого же самого "каждого гражданина" на информацию о состоянии здоровья руководителей государства, отметил эксперт."Сам Земан в интервью телеканалу TV Barrandov 24 октября 2019 года заявил, что "в случае с президентом республики его обязанностью является информирование граждан о состоянии его здоровья", - привел слова главы Чехии Новотный.По его словам, в связи с отсутствием в конституции положения об отставке президента, некоторые политики из правых партий, в том числе руководители сената, давно уже заводили речь о статье 66.Однако если здоровье президента потом улучшится и он будет в состоянии вернуться к работе, то конституция Чехии такой вариант не предусматривает. Вопрос о возвращении президенту полномочий снова должен быть вынесен на обсуждение и голосование обеих палат парламента, считает эксперт, хотя это нигде не прописано. И если обе палаты не поддержат возвращение президента, то Земан вынужден будет добиваться этого только через суды, включая Конституционный суд, но эта тяжба может длиться не один год."То есть можно предположить, что в случае применения ныне статьи 66 Земан, номинально оставаясь главой страны, лишится своих полномочий фактически до конца своего пятилетнего президентского срока, то есть, до января 2023 года", - сказал Новотный.Земана госпитализировали утром 10 октября. СМИ утверждали, что по прибытии в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге Земан был без сознания, но глава президентской канцелярии заявил, что тот просто спал. Директор ЦВГ и лечащий врач президента профессор Мирослав Заворал при этом сообщил, что 77-летний Земан помещен в палату интенсивной терапии. Говорить о диагнозе он отказался без согласия президента.Однако пражское сетевое издание Deník N, а также еще ряд СМИ со ссылкой на источники в окружении главы государства и в ЦВГ сообщили о том, что Земан, кроме прочего, страдает печеночной энцефалопатией, что является серьезным осложнением, вызванным острой или хронической печеночной недостаточностью. Это проявляется различными психологическими и неврологическими симптомами и может быть вызвано циррозом печени, написало издание Deník N.

https://ria.ru/20211015/zeman-1754751045.html

https://ria.ru/20211013/diagnoz-1754467527.html

https://ria.ru/20211014/zeman-1754641367.html

прага

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в мире, прага, чехия, парламент чехии, милош земан