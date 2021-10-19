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Мишустин распорядился выделить 68 миллиардов рублей на выплаты медикам

Мишустин распорядился выделить 68 миллиардов рублей на выплаты медикам - РИА Новости, 19.10.2021

Мишустин распорядился выделить 68 миллиардов рублей на выплаты медикам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 68 миллиардов рублей на выплаты медицинским работникам, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:28

2021-10-19T14:28

2021-10-19T14:28

распространение коронавируса

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

михаил мишустин

здоровье - общество

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 68 миллиардов рублей на выплаты медицинским работникам, сообщается на сайте кабмина."На специальные социальные выплаты медицинским работникам, которые помогают больным коронавирусом, в рамках поручения Президента будет направлено еще 68,6 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что выплаты полагаются врачам, среднему и младшему медперсоналу, фельдшерам, а также водителям машин скорой помощи, контактирующим с больными COVID-19. Средства на эти цели поступят из резервного фонда правительства. Подчеркивается, что данная сумма определена на основании прогнозов по объемам компенсаций, она предназначена для выплат медицинским работникам до конца 2021 года."Прошу Министерство здравоохранения проследить, чтобы в каждом регионе эти средства поступали своевременно и в полном объеме", – приводятся слова Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 19 октября.Кроме того, подписано распоряжение о выделении 482,9 миллиона рублей на выплаты для медиков, работающих в учреждениях МЧС, Минобороны, Росгвардии и ряда других ведомств. Подчеркивается, что новые транши из резервного фонда позволят в полном объёме профинансировать важные меры поддержки.

https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755207018.html

https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755195479.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил мишустин, здоровье - общество, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), коронавирус в россии