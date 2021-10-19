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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211019/vyplaty-1755208943.html
Мишустин распорядился выделить 68 миллиардов рублей на выплаты медикам
Мишустин распорядился выделить 68 миллиардов рублей на выплаты медикам - РИА Новости, 19.10.2021
Мишустин распорядился выделить 68 миллиардов рублей на выплаты медикам
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 68 миллиардов рублей на выплаты медицинским работникам, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:28
2021-10-19T14:28
распространение коронавируса
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
михаил мишустин
здоровье - общество
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 68 миллиардов рублей на выплаты медицинским работникам, сообщается на сайте кабмина."На специальные социальные выплаты медицинским работникам, которые помогают больным коронавирусом, в рамках поручения Президента будет направлено еще 68,6 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что выплаты полагаются врачам, среднему и младшему медперсоналу, фельдшерам, а также водителям машин скорой помощи, контактирующим с больными COVID-19. Средства на эти цели поступят из резервного фонда правительства. Подчеркивается, что данная сумма определена на основании прогнозов по объемам компенсаций, она предназначена для выплат медицинским работникам до конца 2021 года."Прошу Министерство здравоохранения проследить, чтобы в каждом регионе эти средства поступали своевременно и в полном объеме", – приводятся слова Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 19 октября.Кроме того, подписано распоряжение о выделении 482,9 миллиона рублей на выплаты для медиков, работающих в учреждениях МЧС, Минобороны, Росгвардии и ряда других ведомств. Подчеркивается, что новые транши из резервного фонда позволят в полном объёме профинансировать важные меры поддержки.
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил мишустин, здоровье - общество, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), коронавирус в россии
14:28 19.10.2021
 
Мишустин распорядился выделить 68 миллиардов рублей на выплаты медикам

Мишустин подписал распоряжение о выделении более 68 миллиардов рублей на выплаты медикам

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин провел заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 68 миллиардов рублей на выплаты медицинским работникам, сообщается на сайте кабмина.
"На специальные социальные выплаты медицинским работникам, которые помогают больным коронавирусом, в рамках поручения Президента будет направлено еще 68,6 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел заседание Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
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Отмечается, что выплаты полагаются врачам, среднему и младшему медперсоналу, фельдшерам, а также водителям машин скорой помощи, контактирующим с больными COVID-19. Средства на эти цели поступят из резервного фонда правительства. Подчеркивается, что данная сумма определена на основании прогнозов по объемам компенсаций, она предназначена для выплат медицинским работникам до конца 2021 года.
"Прошу Министерство здравоохранения проследить, чтобы в каждом регионе эти средства поступали своевременно и в полном объеме", – приводятся слова Мишустин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 19 октября.
Кроме того, подписано распоряжение о выделении 482,9 миллиона рублей на выплаты для медиков, работающих в учреждениях МЧС, Минобороны, Росгвардии и ряда других ведомств. Подчеркивается, что новые транши из резервного фонда позволят в полном объёме профинансировать важные меры поддержки.
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