https://ria.ru/20211019/vozdukh-1755178068.html

В Екатеринбурге выявили превышение концентраций вредных веществ в воздухе

В Екатеринбурге выявили превышение концентраций вредных веществ в воздухе - РИА Новости, 19.10.2021

В Екатеринбурге выявили превышение концентраций вредных веществ в воздухе

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области вновь выявило в воздухе Екатеринбурга превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ,... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T12:30

2021-10-19T12:30

2021-10-19T12:30

происшествия

общество

екатеринбург

свердловская область

чкаловский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

пожары

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области вновь выявило в воздухе Екатеринбурга превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ, сообщает ведомство во вторник.В Чкаловском районе Екатеринбурга на прошлой неделе был введен режим ЧС локального характера из-за продолжительного торфяного пожара, от которого дымом затянуло несколько районов города. Как сообщал журналистам заместитель начальника регионального главка МЧС Сергей Щербаков, на утро понедельника происходит очаговое тление торфа на площади 4,5 гектара, зафиксированы 12 очагов."Управление Роспотребнадзора по Свердловской области держит под контролем качество атмосферного воздуха в Екатеринбурге. Согласно результатам исследований проб, отобранных по адресу "улица Родонитовая, 21", в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM 2,5 - в 1,38 раза, РМ 10 - в 1,06 раза, оксида углерода - в 1,02 раза. Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам", - говорится в сообщении.Согласно результатам исследований проб, отобранных по адресу "улица Счастливая, 6", в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM 2,5 - в 1,5 раза, РМ 10 - в 1,2 раза, оксида углерода - в 1,38 раза. Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам.В то же время, согласно результатам исследований проб, отобранных по адресу "улица Михеева, 2", в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM 2,5 - в 1,21 раза. Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам.По адресу "улица Мичурина, 98" в атмосферном воздухе не выявлено превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ. Отбор проб и исследования продолжаются, отмечает управление.

https://ria.ru/20211015/ekaterinburg-1754707873.html

https://ria.ru/20211018/ekaterinburg-1754983493.html

екатеринбург

свердловская область

чкаловский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, общество, екатеринбург, свердловская область, чкаловский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пожары, россия, торфяные пожары в свердловской области