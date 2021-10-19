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В Екатеринбурге выявили превышение концентраций вредных веществ в воздухе
В Екатеринбурге выявили превышение концентраций вредных веществ в воздухе - РИА Новости, 19.10.2021
В Екатеринбурге выявили превышение концентраций вредных веществ в воздухе
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области вновь выявило в воздухе Екатеринбурга превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ,... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T12:30
2021-10-19T12:30
происшествия
общество
екатеринбург
свердловская область
чкаловский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пожары
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области вновь выявило в воздухе Екатеринбурга превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ, сообщает ведомство во вторник.В Чкаловском районе Екатеринбурга на прошлой неделе был введен режим ЧС локального характера из-за продолжительного торфяного пожара, от которого дымом затянуло несколько районов города. Как сообщал журналистам заместитель начальника регионального главка МЧС Сергей Щербаков, на утро понедельника происходит очаговое тление торфа на площади 4,5 гектара, зафиксированы 12 очагов."Управление Роспотребнадзора по Свердловской области держит под контролем качество атмосферного воздуха в Екатеринбурге. Согласно результатам исследований проб, отобранных по адресу "улица Родонитовая, 21", в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM 2,5 - в 1,38 раза, РМ 10 - в 1,06 раза, оксида углерода - в 1,02 раза. Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам", - говорится в сообщении.Согласно результатам исследований проб, отобранных по адресу "улица Счастливая, 6", в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM 2,5 - в 1,5 раза, РМ 10 - в 1,2 раза, оксида углерода - в 1,38 раза. Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам.В то же время, согласно результатам исследований проб, отобранных по адресу "улица Михеева, 2", в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM 2,5 - в 1,21 раза. Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам.По адресу "улица Мичурина, 98" в атмосферном воздухе не выявлено превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ. Отбор проб и исследования продолжаются, отмечает управление.
https://ria.ru/20211015/ekaterinburg-1754707873.html
https://ria.ru/20211018/ekaterinburg-1754983493.html
екатеринбург
свердловская область
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происшествия, общество, екатеринбург, свердловская область, чкаловский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пожары, россия, торфяные пожары в свердловской области
12:30 19.10.2021
 
В Екатеринбурге выявили превышение концентраций вредных веществ в воздухе

Роспотребнадзор вновь выявил в воздухе Екатеринбурга превышение ПДК вредных веществ

© РИА Новости / Владимир Подоксенов / Перейти в фотобанкСмог на улице Екатеринбурга из-за горящих торфяников
Смог на улице Екатеринбурга из-за горящих торфяников - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Владимир Подоксенов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области вновь выявило в воздухе Екатеринбурга превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ, сообщает ведомство во вторник.
В Чкаловском районе Екатеринбурга на прошлой неделе был введен режим ЧС локального характера из-за продолжительного торфяного пожара, от которого дымом затянуло несколько районов города. Как сообщал журналистам заместитель начальника регионального главка МЧС Сергей Щербаков, на утро понедельника происходит очаговое тление торфа на площади 4,5 гектара, зафиксированы 12 очагов.
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"Управление Роспотребнадзора по Свердловской области держит под контролем качество атмосферного воздуха в Екатеринбурге. Согласно результатам исследований проб, отобранных по адресу "улица Родонитовая, 21", в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM 2,5 - в 1,38 раза, РМ 10 - в 1,06 раза, оксида углерода - в 1,02 раза. Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам", - говорится в сообщении.
Согласно результатам исследований проб, отобранных по адресу "улица Счастливая, 6", в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM 2,5 - в 1,5 раза, РМ 10 - в 1,2 раза, оксида углерода - в 1,38 раза. Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам.
В то же время, согласно результатам исследований проб, отобранных по адресу "улица Михеева, 2", в атмосферном воздухе превышено предельно допустимое содержание мелкодисперсной пыли PM 2,5 - в 1,21 раза. Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам.
По адресу "улица Мичурина, 98" в атмосферном воздухе не выявлено превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ. Отбор проб и исследования продолжаются, отмечает управление.
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ПроисшествияОбществоЕкатеринбургСвердловская областьЧкаловский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)пожарыРоссияТорфяные пожары в Свердловской области
 
 
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