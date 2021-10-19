https://ria.ru/20211019/vologda-1755165190.html
Появились подробности о предполагаемой убийце девочки в Вологде
Стали известны подробности о подозреваемой в убийстве ребенка в Вологде - РИА Новости, 19.10.2021
Появились подробности о предполагаемой убийце девочки в Вологде
Женщину, подозреваемую в убийстве девятилетней девочки в Вологде, удалось поймать после того, как она потеряла сознание в поезде Санкт-Петербург — Мурманск,... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T11:31
2021-10-19T11:31
2021-10-19T11:31
происшествия
санкт-петербург
мурманск
беломорск
александр бастрыкин
убийство девятилетней девочки в вологодской области
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Женщину, подозреваемую в убийстве девятилетней девочки в Вологде, удалось поймать после того, как она потеряла сознание в поезде Санкт-Петербург — Мурманск, сообщает РЕН ТВ.По информации СМИ, пассажирку ссадили на станции и госпитализировали в Центральную районную больницу города Беломорск в Карелии. Информацию об этом передали в полицию — таким образом сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить ее местонахождение.Девятилетняя школьница пропала в субботу утром. Вчера вечером ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили во время обыска в квартире женщины 1981 года рождения. По информации следствия, она встретила девочку на улице, привела к себе домой, убила, а после уехала из Вологодской области. Уполномоченный по правам ребенка Ольга Смирнова сообщила, что подозреваемая имеет проблемы с психикой.Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, председатель ведомства Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль. Свидетелей уже допросили.
https://ria.ru/20211019/vologda-1755148499.html
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происшествия, санкт-петербург, мурманск, беломорск, александр бастрыкин, убийство девятилетней девочки в вологодской области
Стали известны подробности о подозреваемой в убийстве ребенка в Вологде
Подозреваемую в убийстве школьницы в Вологде обнаружили без сознания в поезде