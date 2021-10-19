https://ria.ru/20211019/vkontakte-1755138852.html
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети - РИА Новости, 19.10.2021
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T08:28
2021-10-19T08:28
2021-10-19T08:57
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 7.52 мск было зафиксировано 4,682 тысячи жалоб. При этом 44% пользователей соцсети жалуются на проблемы с приложением, 35% претензий связаны с работой сайта, еще 21% жалоб - на проблемы с подключением к серверу.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Костромы и других городов России."Все сервисы и продукты "ВКонтакте" работают. У части пользователей могут медленнее загружаться некоторые разделы "ВКонтакте" - это кратковременный эффект, который мы прямо сейчас исправляем", - ответили РИА Новости в пресс-службе компании.
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08:28 19.10.2021 (обновлено: 08:57 19.10.2021)
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети
Downdetector: пользователи "ВКонтакте" пожаловались на неполадки в работе соцсети