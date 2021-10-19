Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211019/vkontakte-1755138852.html
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети - РИА Новости, 19.10.2021
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети
Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T08:28
2021-10-19T08:57
технологии
вконтакте
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1748982343_0:36:3026:1738_1920x0_80_0_0_f771087e5efc68de977471a35e72e1e6.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 7.52 мск было зафиксировано 4,682 тысячи жалоб. При этом 44% пользователей соцсети жалуются на проблемы с приложением, 35% претензий связаны с работой сайта, еще 21% жалоб - на проблемы с подключением к серверу.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Костромы и других городов России."Все сервисы и продукты "ВКонтакте" работают. У части пользователей могут медленнее загружаться некоторые разделы "ВКонтакте" - это кратковременный эффект, который мы прямо сейчас исправляем", - ответили РИА Новости в пресс-службе компании.
https://ria.ru/20211005/razoblachenie-1753099389.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1748982343_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_325cde1b5462e90d0ba78ac0b0e76896.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, вконтакте, россия
08:28 19.10.2021 (обновлено: 08:57 19.10.2021)
 
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на сбои в работе соцсети

Downdetector: пользователи "ВКонтакте" пожаловались на неполадки в работе соцсети

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Вконтакте" на экране смартфона
Страница социальной сети Вконтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По состоянию на 7.52 мск было зафиксировано 4,682 тысячи жалоб. При этом 44% пользователей соцсети жалуются на проблемы с приложением, 35% претензий связаны с работой сайта, еще 21% жалоб - на проблемы с подключением к серверу.
С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Костромы и других городов России.
"Все сервисы и продукты "ВКонтакте" работают. У части пользователей могут медленнее загружаться некоторые разделы "ВКонтакте" - это кратковременный эффект, который мы прямо сейчас исправляем", - ответили РИА Новости в пресс-службе компании.
Социальная сеть Фейсбук - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 06:47
Американский профессор заявил, что сбои в соцсетях совпали с разоблачениями
 
ТехнологииВКонтактеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:02Песков рассказал об ожиданиях от московской встречи по Афганистану
13:02Песков допустил признание иностранных вакцин от COVID-19 в России
13:02Путин поговорил с премьером Италии Драги
12:58В Раде предложили обязать депутатов проходить осмотр у психиатра
12:57Южнокорейский эксперт оценил ракетные пуски КНДР
12:56На Алтае рабочие перевязали мешки с песком георгиевскими лентами
12:56На курортах в Карачаево-Черкесии введут QR-коды
12:54Ректору "Шанинки" предъявили обвинение в хищении 21 миллиона рублей
12:51"Новый хозяин Европы": британцы захотели, чтобы Путин стал их премьером
12:51В ЛНР заявили, что украинские силовики разместили ЗРК в населенном пункте
12:48В СК рассказали об убитой в Вологде девочке
12:43В Приамурье потребовали от подлежащих вакцинации привиться до 15 декабря
12:43Володин призвал депутатов сделать выводы из ситуации с COVID-19 в Госдуме
12:40В Москве при пожаре в жилом доме спасли шесть человек
12:38Миссия ОБСЕ приступила к наблюдению за выборами в Киргизии
12:37Омбудсмен Москвы рассказала о проблемах многодетных семей
12:31Сенатор ответил на слова Эрдогана о "горстке" победителей во Второй мировой
12:30В Екатеринбурге выявили превышение концентраций вредных веществ в воздухе
12:25В Орловской области не осталось свободных коек для больных COVID-19
12:25Премьер Японии назвал ракетные пуски КНДР нарушением резолюции ООН
Лента новостейМолния