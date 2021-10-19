https://ria.ru/20211019/turtsiya-1755147239.html

В Турции санкционировали задержание 123 военных за связи с Гюленом

В Турции санкционировали задержание 123 военных за связи с Гюленом - РИА Новости, 19.10.2021

В Турции санкционировали задержание 123 военных за связи с Гюленом

Прокуратура Анкары выдала ордер на задержание 123 военнослужащих и курсантов военных академий по подозрению в связях с оппозиционным проповедником Фетхуллахом... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T09:55

2021-10-19T09:55

2021-10-19T09:55

в мире

анкара

сша

турция

фетхуллах гюлен

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АНКАРА, 19 окт - РИА Новости. Прокуратура Анкары выдала ордер на задержание 123 военнослужащих и курсантов военных академий по подозрению в связях с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом, обвиняемым в организации попытки госпереворота в июле 2016 года, передает агентство Anadolu.Сообщается, что операция по задержанию 73 военных и 50 курсантов проводится в 18 провинциях Турции.Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил попытку переворота и отверг обвинения.

https://ria.ru/20210716/turkishriot-1741440948.html

анкара

сша

турция

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в мире, анкара, сша, турция, фетхуллах гюлен, feto