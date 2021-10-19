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NBC сообщил, что статую президента Джефферсона уберут из мэрии Нью-Йорка
NBC сообщил, что статую президента Джефферсона уберут из мэрии Нью-Йорка - РИА Новости, 19.10.2021
NBC сообщил, что статую президента Джефферсона уберут из мэрии Нью-Йорка
Статую третьего президента США Томаса Джефферсона до конца года уберут из зала городской комиссии мэрии Нью-Йорка, сообщает американский телеканал NBC News. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T02:09
2021-10-19T02:09
2021-10-19T02:09
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томас джефферсон
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Статую третьего президента США Томаса Джефферсона до конца года уберут из зала городской комиссии мэрии Нью-Йорка, сообщает американский телеканал NBC News.Телеканал уточняет, что попытки удалить статую Джефферсона, у которого после смерти осталось порядка 130 рабов, были возобновлены в 2020 году, после убийства темнокожего американца Джорджа Флойда белым полицейским. Изначально планировалось перенести скульптуру в музей, но от этой идеи отказались, уточняет телеканал.В здании городского совета с 1915 года стоит точная гипсовая копия бронзового оригинала статуи, который находится в Капитолии.Томас Джефферсон (1743-1826) - один из отцов-основателей США, один из авторов Декларации независимости (1776), третий президент Соединенных Штатов (1801—1809). В США ему установлено множество памятников, портрет Джефферсона изображен на двухдолларовой банкноте и монете номиналом 5 американских центов.
https://ria.ru/20210909/statue-1749128393.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), томас джефферсон, капитолий, джордж флойд
NBC сообщил, что статую президента Джефферсона уберут из мэрии Нью-Йорка
NBC сообщил, что статую третьего президента США Джефферсона уберут из мэрии Нью-Йорка