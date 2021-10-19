Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211019/statuya-1755128925.html
NBC сообщил, что статую президента Джефферсона уберут из мэрии Нью-Йорка
NBC сообщил, что статую президента Джефферсона уберут из мэрии Нью-Йорка - РИА Новости, 19.10.2021
NBC сообщил, что статую президента Джефферсона уберут из мэрии Нью-Йорка
Статую третьего президента США Томаса Джефферсона до конца года уберут из зала городской комиссии мэрии Нью-Йорка, сообщает американский телеканал NBC News. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T02:09
2021-10-19T02:09
в мире
сша
нью-йорк (город)
томас джефферсон
капитолий
джордж флойд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97387/72/973877290_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_323262abfc308df677b335e320938ac7.jpg
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Статую третьего президента США Томаса Джефферсона до конца года уберут из зала городской комиссии мэрии Нью-Йорка, сообщает американский телеканал NBC News.Телеканал уточняет, что попытки удалить статую Джефферсона, у которого после смерти осталось порядка 130 рабов, были возобновлены в 2020 году, после убийства темнокожего американца Джорджа Флойда белым полицейским. Изначально планировалось перенести скульптуру в музей, но от этой идеи отказались, уточняет телеканал.В здании городского совета с 1915 года стоит точная гипсовая копия бронзового оригинала статуи, который находится в Капитолии.Томас Джефферсон (1743-1826) - один из отцов-основателей США, один из авторов Декларации независимости (1776), третий президент Соединенных Штатов (1801—1809). В США ему установлено множество памятников, портрет Джефферсона изображен на двухдолларовой банкноте и монете номиналом 5 американских центов.
https://ria.ru/20210909/statue-1749128393.html
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97387/72/973877290_0:0:2232:1674_1920x0_80_0_0_900e570e0e189aff772c6dc52f4626d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, нью-йорк (город), томас джефферсон, капитолий, джордж флойд
02:09 19.10.2021
 
NBC сообщил, что статую президента Джефферсона уберут из мэрии Нью-Йорка

NBC сообщил, что статую третьего президента США Джефферсона уберут из мэрии Нью-Йорка

© Fotolia / SeanPavonePhotoЗдание мэрии Нью-Йорка
Здание мэрии Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© Fotolia / SeanPavonePhoto
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Статую третьего президента США Томаса Джефферсона до конца года уберут из зала городской комиссии мэрии Нью-Йорка, сообщает американский телеканал NBC News.
"Комиссия по оформлению Нью-Йорка единогласно проголосовала за перенос статуи в общественное место, которое еще не определено, до конца 2021 года", - говорится в сообщении.
Телеканал уточняет, что попытки удалить статую Джефферсона, у которого после смерти осталось порядка 130 рабов, были возобновлены в 2020 году, после убийства темнокожего американца Джорджа Флойда белым полицейским. Изначально планировалось перенести скульптуру в музей, но от этой идеи отказались, уточняет телеканал.
В здании городского совета с 1915 года стоит точная гипсовая копия бронзового оригинала статуи, который находится в Капитолии.
Томас Джефферсон (1743-1826) - один из отцов-основателей США, один из авторов Декларации независимости (1776), третий президент Соединенных Штатов (1801—1809). В США ему установлено множество памятников, портрет Джефферсона изображен на двухдолларовой банкноте и монете номиналом 5 американских центов.
Памятник Христофору Колумбу на проспекте Пасео-де-ла-Реформа в Мехико - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 03:34Культура
Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
 
В миреСШАНью-Йорк (город)Томас ДжефферсонКапитолийДжордж Флойд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:58В Раде предложили обязать депутатов проходить осмотр у психиатра
12:57Южнокорейский эксперт оценил ракетные пуски КНДР
12:56На Алтае рабочие перевязали мешки с песком георгиевскими лентами
12:56На курортах в Карачаево-Черкесии введут QR-коды
12:54Ректору "Шанинки" предъявили обвинение в хищении 21 миллиона рублей
12:51"Новый хозяин Европы": британцы захотели, чтобы Путин стал их премьером
12:51В ЛНР заявили, что украинские силовики разместили ЗРК в населенном пункте
12:48В СК рассказали об убитой в Вологде девочке
12:43В Приамурье потребовали от подлежащих вакцинации привиться до 15 декабря
12:43Володин призвал депутатов сделать выводы из ситуации с COVID-19 в Госдуме
12:40В Москве при пожаре в жилом доме спасли шесть человек
12:38Миссия ОБСЕ приступила к наблюдению за выборами в Киргизии
12:37Омбудсмен Москвы рассказала о проблемах многодетных семей
12:31Сенатор ответил на слова Эрдогана о "горстке" победителей во Второй мировой
12:30В Екатеринбурге выявили превышение концентраций вредных веществ в воздухе
12:25В Орловской области не осталось свободных коек для больных COVID-19
12:25Премьер Японии назвал ракетные пуски КНДР нарушением резолюции ООН
12:19Премьер Чехии призвал главу администрации президента к отставке
12:17Apple предлагает для новых ноутбуков MacBook салфетку за 2000 рублей
12:15Премьер Италии Драги поговорил с Путиным по телефону
Лента новостейМолния