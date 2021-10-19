https://ria.ru/20211019/sovbez-1755199766.html

Лавров прокомментировал слова Эрдогана о "пятерке" Совбеза ООН

Лавров прокомментировал слова Эрдогана о "пятерке" Совбеза ООН - РИА Новости, 19.10.2021

Лавров прокомментировал слова Эрдогана о "пятерке" Совбеза ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о пяти постоянных членах СБ ООН, заявил, что согласен с ним в том, что... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:57

2021-10-19T13:57

2021-10-19T14:18

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СОЧИ, 19 окт – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о пяти постоянных членах СБ ООН, заявил, что согласен с ним в том, что "пятерка" не имеет права диктовать судьбу мира, но она на это и не претендует."Красноречие президента Эрдогана хорошо известно. Он высказывается свободно на разные темы. Я с ним согласен, что "пятерка" постоянных членов Совета безопасности не имеет права диктовать судьбы мира. Она его и не имеет (права), и не претендует. Пятерка претендует ровно на те полномочия, которые записаны в уставе Организации объединенных наций", - сказал Лавров журналистам.Эрдоган в ходе визита в Анголу заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке стран" - победителей во Второй мировой. По его словам, в то время как мир меняется, и дипломатия, торговля, международные отношения претерпевают радикальные преобразования, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней. Подразумевая постоянных членов Совбеза ООН, президент Турции подчеркнул, что "мир больше пяти".

https://ria.ru/20211019/erdogan-1755185697.html

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реджеп тайип эрдоган, совет безопасности оон, сергей лавров, политика, турция