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В Сочи рассказали, как на туристов повлияла ситуация с COVID-19
В Сочи рассказали, как на туристов повлияла ситуация с COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021
В Сочи рассказали, как на туристов повлияла ситуация с COVID-19
Массовой отмены туров в Сочи на фоне роста числа заболевших коронавирусом в России в настоящее время не наблюдается, сообщили РИА Новости в администрации... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T11:05
2021-10-19T11:05
2021-10-19T11:05
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СОЧИ, 19 окт – РИА Новости. Массовой отмены туров в Сочи на фоне роста числа заболевших коронавирусом в России в настоящее время не наблюдается, сообщили РИА Новости в администрации города.Кроме того, как отмечали в мэрии ранее, более четырех миллионов туристов ожидается на курорте в период предстоящего зимнего сезона. При этом правила заселения в отель, которые вступили в силу еще 1 августа 2021 года, остаются прежними. Заехать в сочинские гостиницы отдыхающие смогут только с сертификатом о вакцинации, со справкой для переболевших коронавирусом, либо с обязательным письменным соглашением о том, чтобы сделать прививку на курорте в течение трех дней с момента заезда.Как подчеркивала замглавы Сочи Инна Козлова, избежать вспышек заболевания помогает активная вакцинация жителей региона и то, что туристы в связи с новыми правилами заселения приезжают на отдых уже привитыми: таких, по данным местных властей, около 50 процентов от общего числа отдыхающих.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что ситуация в России остается сложной. Согласно сообщениям местных властей, в ряде регионов страны введены QR-коды для посещения торговых и развлекательных мест, в некоторых городах школьники переведены на дистанционное обучение, увеличены каникулы в рамках карантинных мер из-за COVID-19.
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РИА Новости
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сочи, михаил мишустин, новости - туризм, туристы, туризм, россия, куда поехать в выходные, куда поехать, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь
В Сочи рассказали, как на туристов повлияла ситуация с COVID-19
Власти: массовой отмены туров в Сочи из-за COVID-19 нет
СОЧИ, 19 окт – РИА Новости. Массовой отмены туров в Сочи на фоне роста числа заболевших коронавирусом в России в настоящее время не наблюдается, сообщили РИА Новости в администрации города.
Кроме того, как отмечали в мэрии ранее, более четырех миллионов туристов ожидается
на курорте в период предстоящего зимнего сезона. При этом правила заселения в отель, которые вступили в силу еще 1 августа 2021 года, остаются прежними.
Заехать в сочинские гостиницы отдыхающие смогут только с сертификатом о вакцинации, со справкой для переболевших коронавирусом, либо с обязательным письменным соглашением о том, чтобы сделать прививку на курорте в течение трех дней с момента заезда.
Как подчеркивала замглавы Сочи Инна Козлова, избежать вспышек заболевания помогает активная вакцинация жителей региона и то, что туристы в связи с новыми правилами заселения приезжают на отдых уже привитыми: таких, по данным местных властей, около 50 процентов от общего числа отдыхающих.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что ситуация в России остается сложной. Согласно сообщениям местных властей, в ряде регионов страны введены QR-коды для посещения торговых и развлекательных мест, в некоторых городах школьники переведены на дистанционное обучение, увеличены каникулы в рамках карантинных мер из-за COVID-19.