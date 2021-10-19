https://ria.ru/20211019/sochi-1755143725.html

В Сочи рассказали, как на туристов повлияла ситуация с COVID-19

В Сочи рассказали, как на туристов повлияла ситуация с COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021

В Сочи рассказали, как на туристов повлияла ситуация с COVID-19

Массовой отмены туров в Сочи на фоне роста числа заболевших коронавирусом в России в настоящее время не наблюдается, сообщили РИА Новости в администрации... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T11:05

2021-10-19T11:05

2021-10-19T11:05

туризм

сочи

михаил мишустин

новости - туризм

туристы

туризм

россия

куда поехать в выходные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737525877_0:296:3115:2048_1920x0_80_0_0_e999a7c497eb9446dc1d84e833803d05.jpg

СОЧИ, 19 окт – РИА Новости. Массовой отмены туров в Сочи на фоне роста числа заболевших коронавирусом в России в настоящее время не наблюдается, сообщили РИА Новости в администрации города.Кроме того, как отмечали в мэрии ранее, более четырех миллионов туристов ожидается на курорте в период предстоящего зимнего сезона. При этом правила заселения в отель, которые вступили в силу еще 1 августа 2021 года, остаются прежними. Заехать в сочинские гостиницы отдыхающие смогут только с сертификатом о вакцинации, со справкой для переболевших коронавирусом, либо с обязательным письменным соглашением о том, чтобы сделать прививку на курорте в течение трех дней с момента заезда.Как подчеркивала замглавы Сочи Инна Козлова, избежать вспышек заболевания помогает активная вакцинация жителей региона и то, что туристы в связи с новыми правилами заселения приезжают на отдых уже привитыми: таких, по данным местных властей, около 50 процентов от общего числа отдыхающих.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что ситуация в России остается сложной. Согласно сообщениям местных властей, в ряде регионов страны введены QR-коды для посещения торговых и развлекательных мест, в некоторых городах школьники переведены на дистанционное обучение, увеличены каникулы в рамках карантинных мер из-за COVID-19.

https://ria.ru/20211018/qr-kod-1755110943.html

сочи

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, михаил мишустин, новости - туризм, туристы, туризм, россия, куда поехать в выходные, куда поехать, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь