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Туризм
https://ria.ru/20211019/sochi-1755143725.html
В Сочи рассказали, как на туристов повлияла ситуация с COVID-19
В Сочи рассказали, как на туристов повлияла ситуация с COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021
В Сочи рассказали, как на туристов повлияла ситуация с COVID-19
Массовой отмены туров в Сочи на фоне роста числа заболевших коронавирусом в России в настоящее время не наблюдается, сообщили РИА Новости в администрации... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T11:05
2021-10-19T11:05
туризм
сочи
михаил мишустин
новости - туризм
туристы
туризм
россия
куда поехать в выходные
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СОЧИ, 19 окт – РИА Новости. Массовой отмены туров в Сочи на фоне роста числа заболевших коронавирусом в России в настоящее время не наблюдается, сообщили РИА Новости в администрации города.Кроме того, как отмечали в мэрии ранее, более четырех миллионов туристов ожидается на курорте в период предстоящего зимнего сезона. При этом правила заселения в отель, которые вступили в силу еще 1 августа 2021 года, остаются прежними. Заехать в сочинские гостиницы отдыхающие смогут только с сертификатом о вакцинации, со справкой для переболевших коронавирусом, либо с обязательным письменным соглашением о том, чтобы сделать прививку на курорте в течение трех дней с момента заезда.Как подчеркивала замглавы Сочи Инна Козлова, избежать вспышек заболевания помогает активная вакцинация жителей региона и то, что туристы в связи с новыми правилами заселения приезжают на отдых уже привитыми: таких, по данным местных властей, около 50 процентов от общего числа отдыхающих.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что ситуация в России остается сложной. Согласно сообщениям местных властей, в ряде регионов страны введены QR-коды для посещения торговых и развлекательных мест, в некоторых городах школьники переведены на дистанционное обучение, увеличены каникулы в рамках карантинных мер из-за COVID-19.
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сочи, михаил мишустин, новости - туризм, туристы, туризм, россия, куда поехать в выходные, куда поехать, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь
11:05 19.10.2021
 
В Сочи рассказали, как на туристов повлияла ситуация с COVID-19

Власти: массовой отмены туров в Сочи из-за COVID-19 нет

© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкЛюди возле океанариума в Сочи
Люди возле океанариума в Сочи - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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СОЧИ, 19 окт – РИА Новости. Массовой отмены туров в Сочи на фоне роста числа заболевших коронавирусом в России в настоящее время не наблюдается, сообщили РИА Новости в администрации города.
Кроме того, как отмечали в мэрии ранее, более четырех миллионов туристов ожидается на курорте в период предстоящего зимнего сезона. При этом правила заселения в отель, которые вступили в силу еще 1 августа 2021 года, остаются прежними.
Заехать в сочинские гостиницы отдыхающие смогут только с сертификатом о вакцинации, со справкой для переболевших коронавирусом, либо с обязательным письменным соглашением о том, чтобы сделать прививку на курорте в течение трех дней с момента заезда.
Как подчеркивала замглавы Сочи Инна Козлова, избежать вспышек заболевания помогает активная вакцинация жителей региона и то, что туристы в связи с новыми правилами заселения приезжают на отдых уже привитыми: таких, по данным местных властей, около 50 процентов от общего числа отдыхающих.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что ситуация в России остается сложной. Согласно сообщениям местных властей, в ряде регионов страны введены QR-коды для посещения торговых и развлекательных мест, в некоторых городах школьники переведены на дистанционное обучение, увеличены каникулы в рамках карантинных мер из-за COVID-19.
Посетитель предъявляет QR-код для посещения общественного места - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 20:55Распространение коронавируса
В Петербурге вводят QR-коды
 
ТуризмСочиМихаил МишустинНовости - ТуризмтуристыТуризмРоссиякуда поехать в выходныекуда поехатьКоронавирус COVID-19отдых на морекуда можно лететь
 
 
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