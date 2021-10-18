https://ria.ru/20211018/sochi-1755070588.html

Власти Сочи ждут в октябре около 350 тысяч туристов

Власти Сочи ждут в октябре около 350 тысяч туристов - РИА Новости, 18.10.2021

Власти Сочи ждут в октябре около 350 тысяч туристов

Около 350 тысяч туристов ожидается в Сочи в октябре, сейчас курорт готовится к приему гостей, сообщает пресс-служба горадминистрации. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T18:47

2021-10-18T18:47

2021-10-18T18:47

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СОЧИ, 18 окт – РИА Новости. Около 350 тысяч туристов ожидается в Сочи в октябре, сейчас курорт готовится к приему гостей, сообщает пресс-служба горадминистрации."Арендаторы пляжных территорий должны приступить к демонтажу и консервации нестационарных торговых объектов. Сделать это необходимо быстро, не создавая неудобств отдыхающим. По итогам октября планируем принять 350 тысяч туристов", – приводятся в релизе слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.Отмечается, что перед приездом гостей, в том числе на осенние каникулы, особенное внимание уделяется санитарному состоянию городских и береговых территорий.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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