https://ria.ru/20211018/sochi-1755070588.html
Власти Сочи ждут в октябре около 350 тысяч туристов
Власти Сочи ждут в октябре около 350 тысяч туристов - РИА Новости, 18.10.2021
Власти Сочи ждут в октябре около 350 тысяч туристов
Около 350 тысяч туристов ожидается в Сочи в октябре, сейчас курорт готовится к приему гостей, сообщает пресс-служба горадминистрации. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T18:47
2021-10-18T18:47
2021-10-18T18:47
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СОЧИ, 18 окт – РИА Новости. Около 350 тысяч туристов ожидается в Сочи в октябре, сейчас курорт готовится к приему гостей, сообщает пресс-служба горадминистрации."Арендаторы пляжных территорий должны приступить к демонтажу и консервации нестационарных торговых объектов. Сделать это необходимо быстро, не создавая неудобств отдыхающим. По итогам октября планируем принять 350 тысяч туристов", – приводятся в релизе слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.Отмечается, что перед приездом гостей, в том числе на осенние каникулы, особенное внимание уделяется санитарному состоянию городских и береговых территорий.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Власти Сочи ждут в октябре около 350 тысяч туристов
Около 350 тысяч туристов ожидается в Сочи в октябре и на школьных каникулах
СОЧИ, 18 окт – РИА Новости. Около 350 тысяч туристов ожидается в Сочи в октябре, сейчас курорт готовится к приему гостей, сообщает пресс-служба горадминистрации.
"Арендаторы пляжных территорий должны приступить к демонтажу и консервации нестационарных торговых объектов. Сделать это необходимо быстро, не создавая неудобств отдыхающим. По итогам октября планируем принять 350 тысяч туристов", – приводятся в релизе слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.
Отмечается, что перед приездом гостей, в том числе на осенние каникулы, особенное внимание уделяется санитарному состоянию городских и береговых территорий.