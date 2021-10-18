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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
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Власти Сочи ждут в октябре около 350 тысяч туристов
Власти Сочи ждут в октябре около 350 тысяч туристов - РИА Новости, 18.10.2021
Власти Сочи ждут в октябре около 350 тысяч туристов
Около 350 тысяч туристов ожидается в Сочи в октябре, сейчас курорт готовится к приему гостей, сообщает пресс-служба горадминистрации. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T18:47
2021-10-18T18:47
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СОЧИ, 18 окт – РИА Новости. Около 350 тысяч туристов ожидается в Сочи в октябре, сейчас курорт готовится к приему гостей, сообщает пресс-служба горадминистрации."Арендаторы пляжных территорий должны приступить к демонтажу и консервации нестационарных торговых объектов. Сделать это необходимо быстро, не создавая неудобств отдыхающим. По итогам октября планируем принять 350 тысяч туристов", – приводятся в релизе слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.Отмечается, что перед приездом гостей, в том числе на осенние каникулы, особенное внимание уделяется санитарному состоянию городских и береговых территорий.
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18:47 18.10.2021
 
Власти Сочи ждут в октябре около 350 тысяч туристов

Около 350 тысяч туристов ожидается в Сочи в октябре и на школьных каникулах

© Depositphotos / PhotojuliaНабережная курорта Сочи
Набережная курорта Сочи - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© Depositphotos / Photojulia
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СОЧИ, 18 окт – РИА Новости. Около 350 тысяч туристов ожидается в Сочи в октябре, сейчас курорт готовится к приему гостей, сообщает пресс-служба горадминистрации.
"Арендаторы пляжных территорий должны приступить к демонтажу и консервации нестационарных торговых объектов. Сделать это необходимо быстро, не создавая неудобств отдыхающим. По итогам октября планируем принять 350 тысяч туристов", – приводятся в релизе слова мэра Сочи Алексея Копайгородского.
Отмечается, что перед приездом гостей, в том числе на осенние каникулы, особенное внимание уделяется санитарному состоянию городских и береговых территорий.
Курорт Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
5 октября, 18:10Туризм
Объявлена дата открытия зимнего сезона на курорте "Роза Хутор"
 
ТуризмСочиНовости - ТуризмтуристыТуризмкуда поехать в выходныекуда поехатьотдых на морекуда можно лететь
 
 
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