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"Эхо Москвы" получило 24 штрафа за упоминание иноагентов без маркировки
"Эхо Москвы" получило 24 штрафа за упоминание иноагентов без маркировки - РИА Новости, 19.10.2021
"Эхо Москвы" получило 24 штрафа за упоминание иноагентов без маркировки
Радиостанцию "Эхо Москвы" и главреда ее сайта Виталия Рувинского 24 раза оштрафовали за упоминание иноагентов без соответствующей пометки, указано в картотеке... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:42
2021-10-19T14:42
общество
москва
эхо москвы (радиостанция)
фонд борьбы с коррупцией
принятие закона о сми-иноагентах
россия
виталий рувинский
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Радиостанцию "Эхо Москвы" и главреда ее сайта Виталия Рувинского 24 раза оштрафовали за упоминание иноагентов без соответствующей пометки, указано в картотеке Пресненского суда Москвы.Штрафы были назначены в июне и октябре по части 2.1 статьи 13.15 КоАП, которая предусматривает ответственность за распространение информации об организациях, включенных в список иноагентов, без указания ее статуса.Всего суд рассмотрел по 12 протоколов на радиостанцию и ее главреда. Часть нарушений была выявлена в результате мониторинга, часть - по обращению гражданина, указавшего, что в текстах "содержится призыв к митингам и реклама ресурсов, которые их пропагандируют".Санкция статьи для должностных лиц предполагает штрафы в 4-5 тысячи рублей, для юридических лиц - от 40 до 50 тысяч. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе суда, сумма штрафов превысила 500 тысяч рублей."Рувинскому назначены штрафы в размере 4 тысяч рублей по каждому из протоколов, радиостанции - 40 тысяч рублей по каждому протоколу. Общая сумма штрафов - 528 тысяч рублей", - сказали в пресс-службе.В опубликованных решениях суда отмечается, что речь идет об упоминании признанных иноагентами "Мемориала"* и ФБК** (также признан экстремистской организацией и запрещен в РФ). Представитель радиостанции в суде заявляла, что нарушения действительно были, но уже устранены.* Организация, признанная в России иноагентом** Экстремистская организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20211003/nko-1752834059.html
https://ria.ru/20211003/inoagenty-1752905316.html
https://ria.ru/20210930/fsb-1752583866.html
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общество, москва, эхо москвы (радиостанция), фонд борьбы с коррупцией, принятие закона о сми-иноагентах, россия, виталий рувинский
14:42 19.10.2021
 
"Эхо Москвы" получило 24 штрафа за упоминание иноагентов без маркировки

Радио и сайт "Эхо Москвы" получили 24 штрафа за упоминание иноагентов без маркировки

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтудия радиостанции "Эхо Москвы". 23 октября 2017
Студия радиостанции Эхо Москвы. 23 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Радиостанцию "Эхо Москвы" и главреда ее сайта Виталия Рувинского 24 раза оштрафовали за упоминание иноагентов без соответствующей пометки, указано в картотеке Пресненского суда Москвы.
Штрафы были назначены в июне и октябре по части 2.1 статьи 13.15 КоАП, которая предусматривает ответственность за распространение информации об организациях, включенных в список иноагентов, без указания ее статуса.
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Всего суд рассмотрел по 12 протоколов на радиостанцию и ее главреда. Часть нарушений была выявлена в результате мониторинга, часть - по обращению гражданина, указавшего, что в текстах "содержится призыв к митингам и реклама ресурсов, которые их пропагандируют".
Санкция статьи для должностных лиц предполагает штрафы в 4-5 тысячи рублей, для юридических лиц - от 40 до 50 тысяч. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе суда, сумма штрафов превысила 500 тысяч рублей.
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"Рувинскому назначены штрафы в размере 4 тысяч рублей по каждому из протоколов, радиостанции - 40 тысяч рублей по каждому протоколу. Общая сумма штрафов - 528 тысяч рублей", - сказали в пресс-службе.
В опубликованных решениях суда отмечается, что речь идет об упоминании признанных иноагентами "Мемориала"* и ФБК** (также признан экстремистской организацией и запрещен в РФ). Представитель радиостанции в суде заявляла, что нарушения действительно были, но уже устранены.
* Организация, признанная в России иноагентом
** Экстремистская организация, запрещенная в России
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ОбществоМоскваЭхо Москвы (радиостанция)Фонд борьбы с коррупциейПринятие закона о СМИ-иноагентахРоссияВиталий Рувинский
 
 
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