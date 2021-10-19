https://ria.ru/20211019/shtraf-1755212919.html

"Эхо Москвы" получило 24 штрафа за упоминание иноагентов без маркировки

"Эхо Москвы" получило 24 штрафа за упоминание иноагентов без маркировки - РИА Новости, 19.10.2021

"Эхо Москвы" получило 24 штрафа за упоминание иноагентов без маркировки

Радиостанцию "Эхо Москвы" и главреда ее сайта Виталия Рувинского 24 раза оштрафовали за упоминание иноагентов без соответствующей пометки, указано в картотеке... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:42

2021-10-19T14:42

2021-10-19T14:42

общество

москва

эхо москвы (радиостанция)

фонд борьбы с коррупцией

принятие закона о сми-иноагентах

россия

виталий рувинский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150739/55/1507395551_0:129:3030:1833_1920x0_80_0_0_25115ad405a8cc4e34fa5f1643428635.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Радиостанцию "Эхо Москвы" и главреда ее сайта Виталия Рувинского 24 раза оштрафовали за упоминание иноагентов без соответствующей пометки, указано в картотеке Пресненского суда Москвы.Штрафы были назначены в июне и октябре по части 2.1 статьи 13.15 КоАП, которая предусматривает ответственность за распространение информации об организациях, включенных в список иноагентов, без указания ее статуса.Всего суд рассмотрел по 12 протоколов на радиостанцию и ее главреда. Часть нарушений была выявлена в результате мониторинга, часть - по обращению гражданина, указавшего, что в текстах "содержится призыв к митингам и реклама ресурсов, которые их пропагандируют".Санкция статьи для должностных лиц предполагает штрафы в 4-5 тысячи рублей, для юридических лиц - от 40 до 50 тысяч. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе суда, сумма штрафов превысила 500 тысяч рублей."Рувинскому назначены штрафы в размере 4 тысяч рублей по каждому из протоколов, радиостанции - 40 тысяч рублей по каждому протоколу. Общая сумма штрафов - 528 тысяч рублей", - сказали в пресс-службе.В опубликованных решениях суда отмечается, что речь идет об упоминании признанных иноагентами "Мемориала"* и ФБК** (также признан экстремистской организацией и запрещен в РФ). Представитель радиостанции в суде заявляла, что нарушения действительно были, но уже устранены.* Организация, признанная в России иноагентом** Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20211003/nko-1752834059.html

https://ria.ru/20211003/inoagenty-1752905316.html

https://ria.ru/20210930/fsb-1752583866.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, эхо москвы (радиостанция), фонд борьбы с коррупцией, принятие закона о сми-иноагентах, россия, виталий рувинский