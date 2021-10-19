https://ria.ru/20211019/shtraf-1755128318.html

Как аннулировать выписанные камерой автоштрафы

Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры - РИА Новости, 19.10.2021

Как аннулировать выписанные камерой автоштрафы

Есть несколько кейсов, когда водители могут оспорить штраф за нарушение, зафиксированное видеокамерой, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Объединенного... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T03:18

2021-10-19T03:18

2021-10-19T03:18

авто

павел уткин

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Есть несколько кейсов, когда водители могут оспорить штраф за нарушение, зафиксированное видеокамерой, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.По словам Уткина, можно оспорить штрафы за проданный автомобиль, подав в РЭО заявление о прекращении регистрации транспортного средства в связи с его продажей, а также штраф, если камера зафиксировала другое авто. Кроме того, можно оспорить штраф, если камера зафиксировала тень от транспортного средства, упавшую на встречную полосу или остановку по требованию инспектора на запрещенном для остановки участке.Собеседник агентства считает, что в таких случаях решение всегда выносится в пользу автовладельца, и штраф аннулируется.

https://ria.ru/20210928/kamery-1752114231.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, павел уткин