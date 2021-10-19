Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
Юрист Уткин сообщил, что некоторые штрафы, "выписанные" камерой, можно легко оспорить
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкДорожные знаки "Стоп" и "Ограничение максимальной скорости"
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Есть несколько кейсов, когда водители могут оспорить штраф за нарушение, зафиксированное видеокамерой, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон" Павел Уткин.
"По закону есть несколько причин, по которым можно оспорить так называемые "письма счастья" от ГИБДД. Проще всего оспариваются те штрафы, которые вроде бы очевидны для камеры, но по факту являются ошибочными", - сказал эксперт.
По словам Уткина, можно оспорить штрафы за проданный автомобиль, подав в РЭО заявление о прекращении регистрации транспортного средства в связи с его продажей, а также штраф, если камера зафиксировала другое авто. Кроме того, можно оспорить штраф, если камера зафиксировала тень от транспортного средства, упавшую на встречную полосу или остановку по требованию инспектора на запрещенном для остановки участке.
Собеседник агентства считает, что в таких случаях решение всегда выносится в пользу автовладельца, и штраф аннулируется.
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