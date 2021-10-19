https://ria.ru/20211019/shkolnik-1755235603.html

Ученика, стрелявшего в школе под Пермью, отправили на психэкспертизу

Ученика, стрелявшего в школе под Пермью, отправили на психэкспертизу - РИА Новости, 19.10.2021

Ученика, стрелявшего в школе под Пермью, отправили на психэкспертизу

Медики проверят шестиклассника, который устроил стрельбу в школе под Пермью, сообщили в краевом СК. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T16:13

2021-10-19T16:13

2021-10-19T17:39

происшествия

пермь

октябрьский район

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

стрельба в пермской школе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755236237_0:0:1313:738_1920x0_80_0_0_ce89d5a61ee2473617f35386581325a8.jpg

ПЕРМЬ, 19 окт — РИА Новости. Медики проверят шестиклассника, который устроил стрельбу в школе под Пермью, сообщили в краевом СК."Подросток <...> помещен в специализированное медицинское учреждение, где ему будет проведено обследование, а также оказана необходимая квалифицированная психиатрическая помощь", — говорится на сайте управления.Инцидент произошел утром в понедельник в поселке Сарс: мальчик выстрелил в стену и потолок, после чего директор уговорила его отдать оружие. Затем его задержали.Пострадал один ученик, у него ссадины.На допросе ребенок сказал, что намерений убивать у него не было. Что толкнуло его на такой поступок, не известно. Вчера одна из учащихся рассказала РИА Новости, что шестиклассник подвергался буллингу: некоторые дразнили его из-за фамилии, возможно, он хотел отомстить. При этом собеседница агентства добавила, что мальчик был спокойным и неагрессивным.Позже друг и родители подтвердили эту версию. Первый рассказал о конфликте с одноклассницей. Мать назвала сына "домашним" и тоже вспомнила, что он жаловался на травлю со стороны девочки — ее "бить нельзя, делать ничего нельзя, а ей все можно".Директор школы также охарактеризовала ребенка как спокойного и прилежного ученика. СК возбудил уголовные дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Назначены судебные баллистические, медицинская, генотипоскопическая и компьютерная экспертизы. Изъята и изучается разрешительная документация на приобретение оружия, хранившегося по месту проживания подростка, допрошены сотрудники местной Росгвардии. Кроме того, следователи проверяют документацию по охране образовательного учреждения. В понедельник в охранном предприятии "Октябрьский щит" рассказали, что ребенок пронес в школу оружие раньше, чем началась смена у охранницы.Как рассказали РИА Новости эксперты, самого стрелявшего к уголовной ответственности привлечь не могут, так как ему еще нет 14 лет; при этом не исключено, что его поместят в закрытое учебно-воспитательное учреждение, а также поставят на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. Понести наказание (административное или уголовное) могут родители.

https://radiosputnik.ria.ru/20211018/strelba-1755016838.html

https://ria.ru/20210920/strelba-1750947637.html

пермь

октябрьский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Директор школы под Пермью рассказала о стрельбе Шестиклассник, устроивший стрельбу в школе под Пермью, был спокойным и хорошо учился, рассказала директор. 2021-10-19T16:13 true PT0M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, октябрьский район, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, стрельба в пермской школе