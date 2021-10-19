https://ria.ru/20211019/shkolnik-1755235603.html
Ученика, стрелявшего в школе под Пермью, отправили на психэкспертизу
Ученика, стрелявшего в школе под Пермью, отправили на психэкспертизу - РИА Новости, 19.10.2021
Ученика, стрелявшего в школе под Пермью, отправили на психэкспертизу
Медики проверят шестиклассника, который устроил стрельбу в школе под Пермью, сообщили в краевом СК. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T16:13
2021-10-19T16:13
2021-10-19T17:39
происшествия
пермь
октябрьский район
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
стрельба в пермской школе
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ПЕРМЬ, 19 окт — РИА Новости. Медики проверят шестиклассника, который устроил стрельбу в школе под Пермью, сообщили в краевом СК."Подросток <...> помещен в специализированное медицинское учреждение, где ему будет проведено обследование, а также оказана необходимая квалифицированная психиатрическая помощь", — говорится на сайте управления.Инцидент произошел утром в понедельник в поселке Сарс: мальчик выстрелил в стену и потолок, после чего директор уговорила его отдать оружие. Затем его задержали.Пострадал один ученик, у него ссадины.На допросе ребенок сказал, что намерений убивать у него не было. Что толкнуло его на такой поступок, не известно. Вчера одна из учащихся рассказала РИА Новости, что шестиклассник подвергался буллингу: некоторые дразнили его из-за фамилии, возможно, он хотел отомстить. При этом собеседница агентства добавила, что мальчик был спокойным и неагрессивным.Позже друг и родители подтвердили эту версию. Первый рассказал о конфликте с одноклассницей. Мать назвала сына "домашним" и тоже вспомнила, что он жаловался на травлю со стороны девочки — ее "бить нельзя, делать ничего нельзя, а ей все можно".Директор школы также охарактеризовала ребенка как спокойного и прилежного ученика. СК возбудил уголовные дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Назначены судебные баллистические, медицинская, генотипоскопическая и компьютерная экспертизы. Изъята и изучается разрешительная документация на приобретение оружия, хранившегося по месту проживания подростка, допрошены сотрудники местной Росгвардии. Кроме того, следователи проверяют документацию по охране образовательного учреждения. В понедельник в охранном предприятии "Октябрьский щит" рассказали, что ребенок пронес в школу оружие раньше, чем началась смена у охранницы.Как рассказали РИА Новости эксперты, самого стрелявшего к уголовной ответственности привлечь не могут, так как ему еще нет 14 лет; при этом не исключено, что его поместят в закрытое учебно-воспитательное учреждение, а также поставят на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. Понести наказание (административное или уголовное) могут родители.
https://radiosputnik.ria.ru/20211018/strelba-1755016838.html
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Директор школы под Пермью рассказала о стрельбе
Шестиклассник, устроивший стрельбу в школе под Пермью, был спокойным и хорошо учился, рассказала директор.
2021-10-19T16:13
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PT0M44S
РИА Новости
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происшествия, пермь, октябрьский район, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, стрельба в пермской школе
16:13 19.10.2021 (обновлено: 17:39 19.10.2021)
Ученика, стрелявшего в школе под Пермью, отправили на психэкспертизу
Шестиклассника, стрелявшего в школе под Пермью, отправили на обследование в психбольницу
ПЕРМЬ, 19 окт — РИА Новости.
Медики проверят шестиклассника, который устроил стрельбу в школе под Пермью
, сообщили в краевом СК.
"Подросток <...> помещен в специализированное медицинское учреждение, где ему будет проведено обследование, а также оказана необходимая квалифицированная психиатрическая помощь", — говорится на сайте управления.
Инцидент произошел утром в понедельник в поселке Сарс: мальчик выстрелил в стену и потолок, после чего директор уговорила его отдать оружие. Затем его задержали.
Пострадал один ученик, у него ссадины.
На допросе ребенок сказал, что намерений убивать у него не было. Что толкнуло его на такой поступок, не известно.
Вчера одна из учащихся рассказала РИА Новости, что шестиклассник подвергался буллингу: некоторые дразнили его из-за фамилии, возможно, он хотел отомстить. При этом собеседница агентства добавила, что мальчик был спокойным и неагрессивным.
Позже друг и родители подтвердили эту версию. Первый рассказал о конфликте с одноклассницей. Мать назвала сына "домашним" и тоже вспомнила, что он жаловался на травлю со стороны девочки — ее "бить нельзя, делать ничего нельзя, а ей все можно".
Директор школы также охарактеризовала ребенка как спокойного и прилежного ученика.
СК
возбудил уголовные дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Назначены судебные баллистические, медицинская, генотипоскопическая и компьютерная экспертизы.
Изъята и изучается разрешительная документация на приобретение оружия, хранившегося по месту проживания подростка, допрошены сотрудники местной Росгвардии
.
Кроме того, следователи проверяют документацию по охране образовательного учреждения. В понедельник в охранном предприятии "Октябрьский щит" рассказали
, что ребенок пронес в школу оружие раньше, чем началась смена у охранницы.
Как рассказали РИА Новости эксперты, самого стрелявшего к уголовной ответственности привлечь не могут, так как ему еще нет 14 лет; при этом не исключено, что его поместят в закрытое учебно-воспитательное учреждение, а также поставят на учет в комиссию по делам несовершеннолетних. Понести наказание (административное или уголовное) могут родители.