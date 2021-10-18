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Охрана рассказала, как ученик проник в школу в Пермском крае с оружием
Охрана рассказала, как ученик проник в школу в Пермском крае с оружием - РИА Новости, 18.10.2021
Охрана рассказала, как ученик проник в школу в Пермском крае с оружием
Мальчик, устроивший стрельбу в школе под Пермью, пришел в учебное заведение до начала смены охранницы, сообщил РИА Новости директор организации "Октябрьский... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T12:27
2021-10-18T12:58
происшествия
пермский край
стрельба в пермской школе
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ПЕРМЬ, 18 окт — РИА Новости. Мальчик, устроивший стрельбу в школе под Пермью, пришел в учебное заведение до начала смены охранницы, сообщил РИА Новости директор организации "Октябрьский щит" Рэуфиль Кабиров.На вызов приехали два вооруженных сотрудника группы быстрого реагирования, это произошло "на две минуты раньше, чем указано в договоре".Собеседник уточнил, что с 20:00 до 8:00 здание охраняет сторож. Сейчас в ЧОП проходит проверка.Утром в поселке Сарс шестиклассник дважды выстрелил из оружия в стену и потолок. Пострадал один ребенок, у него небольшие ссадины.Директору удалось обезвредить нарушителя, подростка задержали. По словам источника РИА Новости, его не привлекут к уголовной ответственности, так как ему еще нет 14 лет; при этом не исключено, что его поместят в закрытое учебно-воспитательное учреждение.Сейчас полиция пытается установить обстоятельства случившегося и определить мотивы атаковавшего.Одна из учащихся рассказала РИА Новости, что школьник подвергался буллингу: некоторые дразнили его из-за фамилии, возможно, он хотел отомстить. При этом она добавила, что мальчик был спокойным и неагрессивным.Возбуждены уголовные дела о халатности и оказании небезопасных услуг. Занятия в учебном заведении отменены. Двадцатого сентября студент открыл огонь в Пермском госуниверситете, погибли шесть человек, еще 47 пострадали. Стрелявшего задержали, ему предъявлено обвинение по статье об убийстве двух и более человек. Максимальная санкция по ней — пожизненное лишение свободы.
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"Обезоружен, задержан" – представитель школы о 12-летнем стрелке в поселке Сарс
Один ребенок пострадал после стрельбы в школе под Пермью, он попал в больницу в удовлетворительном состоянии с небольшими ссадинами, сообщает региональное министерство территориальной безопасности. Уточняется, что ребенок уже отпущен домой.
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происшествия, пермский край, стрельба в пермской школе
12:27 18.10.2021 (обновлено: 12:58 18.10.2021)
 
Охрана рассказала, как ученик проник в школу в Пермском крае с оружием

Директор пермского ЧОП Кабиров: ученик с оружием пришел в школу до начала смены охранницы

Последствия стрельбы в школе в поселке Сарс Пермского края. Фото очевидца
Последствия стрельбы в школе в поселке Сарс Пермского края. Фото очевидца
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ПЕРМЬ, 18 окт — РИА Новости. Мальчик, устроивший стрельбу в школе под Пермью, пришел в учебное заведение до начала смены охранницы, сообщил РИА Новости директор организации "Октябрьский щит" Рэуфиль Кабиров.
"Охранница заступает на пост в 8:00 (6:00 мск). Если бы он пришел позднее, то она не пропустила бы его, увидела бы его. На посту и металлодетекторы есть. Охранница в этот момент переодевалась, услышала хлопок и нажала тревожную кнопку", — рассказал он.
На вызов приехали два вооруженных сотрудника группы быстрого реагирования, это произошло "на две минуты раньше, чем указано в договоре".
Собеседник уточнил, что с 20:00 до 8:00 здание охраняет сторож. Сейчас в ЧОП проходит проверка.
Утром в поселке Сарс шестиклассник дважды выстрелил из оружия в стену и потолок. Пострадал один ребенок, у него небольшие ссадины.
Директору удалось обезвредить нарушителя, подростка задержали. По словам источника РИА Новости, его не привлекут к уголовной ответственности, так как ему еще нет 14 лет; при этом не исключено, что его поместят в закрытое учебно-воспитательное учреждение.
Сейчас полиция пытается установить обстоятельства случившегося и определить мотивы атаковавшего.
Одна из учащихся рассказала РИА Новости, что школьник подвергался буллингу: некоторые дразнили его из-за фамилии, возможно, он хотел отомстить. При этом она добавила, что мальчик был спокойным и неагрессивным.
Возбуждены уголовные дела о халатности и оказании небезопасных услуг. Занятия в учебном заведении отменены.
Двадцатого сентября студент открыл огонь в Пермском госуниверситете, погибли шесть человек, еще 47 пострадали. Стрелявшего задержали, ему предъявлено обвинение по статье об убийстве двух и более человек. Максимальная санкция по ней — пожизненное лишение свободы.
Автомобиль Росгвардии рядом с территорией Пермского государственного университета, где произошла стрельбы - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 12:46
Случаи стрельбы в российских учебных заведениях в 2017-2021 годах
 
ПроисшествияПермский крайСтрельба в Пермской школе
 
 
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