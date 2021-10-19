08:00 19.10.2021 (обновлено: 08:01 19.10.2021)
"Сбить на взлете". Российская армия получит новое оружие против авиации
© AP Photo / Mindaugas KulbisСамолеты НАТО в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Российские пехотинцы смогут уничтожать воздушные цели на больших высотах: госкорпорация "Ростех" приступила к разработке переносных зенитных ракетных комплексов повышенной дальности, которые значительно расширят возможности войсковой ПВО. Что о нем известно и какие ПЗРК на вооружении сейчас — в материале РИА Новости.
Против "мелочи"
Дальность перспективного ПЗРК — около десяти километров. Это значительно больше, чем у однотипных комплексов. Но, по словам замглавы экспортно-импортного управления КБ "Машиностроение" Александра Романюка, конструкторы также работают над повышением точности.
Речь идет прежде всего об усилении чувствительности головок самонаведения (ГСН) зенитных ракет. Известно, что перспективный ПЗРК предназначен в первую очередь для уничтожения малоразмерных и малоконтрастных целей. В частности, барражирующих боеприпасов и мини-БПЛА. Как показал опыт сирийской кампании и второй карабахской войны, такие объекты довольно сложно поразить из крупных установок, рассчитанных на борьбу с самолетами, вертолетами и крылатыми ракетами. Пехотинцы, вооруженные переносными комплексами, справляются с этой задачей гораздо лучше.
Тактико-технические характеристики, внешний вид и примерные сроки сдачи ПЗРК в эксплуатацию пока не раскрываются. Представители "Ростеха" даже не озвучили его название.
Военнослужащий с ПЗРК "Игла"
Предположительно, речь идет о переносном зенитном ракетном комплексе "Метка". Впервые о нем упомянул главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков: в начале октября он заявил, что оружие пойдет в войска "в ближайшей перспективе". По его словам, боеприпасы "Метки" будут с головкой самонаведения, устойчивой ко всем видам оптических помех. То есть штурмовик или вертолет уже не обманет зенитную ракету тепловыми ловушками.
Меткая "Стрела"
Переносные зенитные ракетные комплексы появились в 1960-х и в корне изменили правила ведения общевойскового боя. Пехота получила возможность за несколько секунд уничтожать дорогостоящие летательные аппараты и при этом легко уходить от ответного удара, укрываясь в складках местности. На сегодняшний день ПЗРК — главная угроза для летчиков, привыкших спасаться от дальнобойных зенитных ракет на малых высотах.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время тактико-специальных учений подразделения противовоздушной обороны воздушно-десантной дивизии
Военнослужащие во время тактико-специальных учений подразделения противовоздушной обороны воздушно-десантной дивизии
Первый советский ПЗРК "Стрела-2" приняли на вооружение в 1968-м и почти сразу опробовали в деле. В Войне Судного дня зенитчики Египта и Сирии сбили из них более трех десятков израильских самолетов и вертолетов. В большинстве случаев операторы ПЗРК оставались невидимыми для противника до момента пуска и действовали на ближних дистанциях. "Стрела-2" прекрасно зарекомендовала себя и во Вьетнаме, поразив более двухсот американских летательных аппаратов, в том числе — тяжелый самолет огневой поддержки AC-130. Всего же на счету "Стрелы" — две машины этого типа. Второй "ганшип" из ПЗРК сбили во время войны в Персидском заливе в 1991-м.
К 1974 году разработали обновленную версию — "Стрела-3". Ее главное отличие — охлаждаемая ГСН, что позволило применять ракету при осадках и на фоне естественных помех. Однако по-настоящему прорывным стал следующий ПЗРК — "Игла".
13 апреля 2018, 15:18В ЦАМТО оценили преимущества ПЗРК "Игла-С" перед зарубежными аналогами
Его ракета получилась более маневренной и устойчивой к аэродинамическому сопротивлению. В пусковую установку впервые встроили блок целеуказания "свой-чужой", исключавший выстрел по дружественной цели. Кроме того, ПЗРК бил дальше и точнее предшественников. Последнюю модификацию "Игла-С" приняли на вооружение в 2002-м.
Всепогодная "Верба"
Самый современный ПЗРК в арсенале Российской армии — "Верба" — представили широкой общественности на форуме "Армия-2015". Она значительно превосходит комплексы предыдущих поколений по боевой эффективности. Из "Вербы" можно стрелять по самолетам, вертолетам и крылатым ракетам на высотах от десяти до 4,5 тысячи метров и на дальности до шести километров. У американского "Стингера", к примеру, максимальная высота 3,5 тысячи метров и дальность до 4,5 километра.
Кроме того, "Вербу" комплектуют радиолокационной станцией, которая мониторит воздушное пространство в радиусе 80 километров. Это позволяет заранее обнаружить противника и занять позицию для атаки.
ПЗРК 9К333 "Верба"
Автоматизированная система управления учитывает скорость, направление полета и распределяет цели между зенитчиками, положение которых определяется по ГЛОНАСС. Бойцы получают точные координаты для стрельбы. Интересно, что "Верба" через тактический комплекс "Барнаул-Т" интегрируется в общую систему ПВО и может использовать информацию о воздушных объектах, за которыми следят крупные радары.
Боеприпас "Вербы" оснастили трехспектральной ГСН, работающей в ближнем и среднем инфракрасных, а также в ультрафиолетовом диапазонах. Это делает ракету крайне разборчивой: она с легкостью отличит самолет или вертолет от ложных тепловых ловушек. По заверениям военных, за счет высокой чувствительности головки самонаведения зона захвата и поражения типовых воздушных целей по сравнению с ПЗРК "Игла-С" выросла в два с половиной раза.
5 февраля, 11:03На Кубань поступили новейшие зенитно-ракетные комплексы "Верба"
Боевая часть ракеты — осколочно-фугасная, массой 2,5 килограмма, с неконтактно-контактным взрывателем. Подрывается в зависимости от скорости и направления движения цели при столкновении с ней или на некотором удалении. Мощности взрыва хватает, чтобы вывести из строя двигатели большинства современных летательных аппаратов.
"Верба" работоспособна в любых широтах, в горах и на море, при температуре от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия. Важный момент: ПЗРК эффективен в темное время суток, есть съемный прицел ночного видения "Маугли-2М". Подавляющее большинство комплексов такого типа применяют только днем.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоеннослужащий с ПЗРК "Верба" во время открытия международного конкурса полевой выучки среди воинских подразделений ВДВ "Десантный взвод"
Военнослужащий с ПЗРК "Верба" во время открытия международного конкурса полевой выучки среди воинских подразделений ВДВ "Десантный взвод"
Информации пока немного, но, скорее всего, перспективный российский ПЗРК — дальнейшее развитие "Вербы". Еще более надежный, точный, дальнобойный и помехозащищенный.