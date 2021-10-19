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Британцы захотели, чтобы Путин стал их премьером
"Новый хозяин Европы": британцы захотели, чтобы Путин стал их премьером - РИА Новости, 19.10.2021
Британцы захотели, чтобы Путин стал их премьером
Читатели британского издания Daily Express прокомментировали решение "Газпрома" не бронировать дополнительный объем транспортных мощностей для транзита газа... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T12:51
2021-10-19T14:01
азия
европа
великобритания
владимир путин
евросоюз
газпром
россия
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Express прокомментировали решение "Газпрома" не бронировать дополнительный объем транспортных мощностей для транзита газа через Украину на следующий месяц. По их мнению, Россия таким образом демонстрирует Европе, "кто здесь главный", а некоторые вовсе пожелали, чтобы Владимир Путин стал премьер-министром Великобритании."Путин — очень умный человек, я всегда предсказывал, что он будет иметь большое влияние в Европе. Он внушает Евросоюзу ужас", — отметил пользователь с ником SuperTrump."Думаю, ЕС обиженно огрызался и сказал русским, что тоже хочет половину этого лакомого куска, да еще с начинкой. Россия ответила, перекрыв вентиль. Кланяйся, ЕС, вы заслуживаете своих новых хозяев… русских", — написал RichOn."Я бы хотел, чтобы Путин был нашим премьер-министром", — выразил мнение Fathead_Roger."Это долго не продлится, в этом году вас ждет русская зима… Покупайте термобелье! Путин — новый хозяин Европы", — подчеркнул MaybeWhats."В принципе, Россия победила без единого выстрела, хорошо сыграл Путин. &lt;...&gt; Следует отдать ему должное за это, он мог бы поставить ЕС на колени, если бы захотел", — считает Out-Now."Путину просто нравится показывать им, кто здесь главный. Смотри, Борис, и учись", — подытожили читатели.Газ в Европе резко подорожал в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. После достижения исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров стоимость голубого топлива на мировом рынке начала снижаться.По мнению экспертов, это можно объяснить низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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азия, европа, великобритания, владимир путин, евросоюз, газпром, россия
12:51 19.10.2021 (обновлено: 14:01 19.10.2021)
 
"Новый хозяин Европы": британцы захотели, чтобы Путин стал их премьером

Читатели Daily Express на фоне газового кризиса назвали Путина новым хозяином Европы

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на открытии третьего Евразийского женского форума в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин выступает на открытии третьего Евразийского женского форума в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Express прокомментировали решение "Газпрома" не бронировать дополнительный объем транспортных мощностей для транзита газа через Украину на следующий месяц. По их мнению, Россия таким образом демонстрирует Европе, "кто здесь главный", а некоторые вовсе пожелали, чтобы Владимир Путин стал премьер-министром Великобритании.
"Путин — очень умный человек, я всегда предсказывал, что он будет иметь большое влияние в Европе. Он внушает Евросоюзу ужас", — отметил пользователь с ником SuperTrump.
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"Думаю, ЕС обиженно огрызался и сказал русским, что тоже хочет половину этого лакомого куска, да еще с начинкой. Россия ответила, перекрыв вентиль. Кланяйся, ЕС, вы заслуживаете своих новых хозяев… русских", — написал RichOn.
"Я бы хотел, чтобы Путин был нашим премьер-министром", — выразил мнение Fathead_Roger.
"Это долго не продлится, в этом году вас ждет русская зима… Покупайте термобелье! Путин — новый хозяин Европы", — подчеркнул MaybeWhats.
"В принципе, Россия победила без единого выстрела, хорошо сыграл Путин. <...> Следует отдать ему должное за это, он мог бы поставить ЕС на колени, если бы захотел", — считает Out-Now.
"Путину просто нравится показывать им, кто здесь главный. Смотри, Борис, и учись", — подытожили читатели.
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По мнению экспертов, это можно объяснить низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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АзияЕвропаВеликобританияВладимир ПутинЕвросоюзГазпромРоссия
 
 
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