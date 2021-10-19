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Глава ЕК призвала премьера Польши не прикрываться "Северным потоком — 2"
Глава ЕК призвала премьера Польши не прикрываться "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 19.10.2021
Глава ЕК призвала премьера Польши не прикрываться "Северным потоком — 2"
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на дебатах в Европарламенте по кризису верховенства права в Польше и ответных шагах ЕС призвала премьера Польши Матеуша... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T15:14
2021-10-19T18:15
в мире
варшава
азия
европа
евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
северный поток — 2
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БРЮССЕЛЬ, 19 окт — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на дебатах в Европарламенте по кризису верховенства права в Польше и ответных шагах ЕС призвала премьера Польши Матеуша Моравецкого не пытаться подменить темой "Северного потока — 2" вопрос о соблюдении общеевропейских ценностей и демократии.Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге во вторник вместе с главой ЕК и Моравецким обсуждают кризис верховенства права в Польше, который поставил под угрозу выделение Варшаве финансирования ЕС. В ответном финальном слове депутатам польский премьер заявил, что обвиняющие Варшаву в нарушении демократических ценностей ЕС немецкие депутаты якобы причастны к росту цен на газ в Европе из-за проекта "Северный поток — 2", который поддерживает Германия."Вы заговорили про "Северный поток — 2", ваши аргументы недейственны, вы удаляетесь от темы дебатов. Европейская демократия, ее правила, ее принципы, независимость системы правосудия должны соблюдаться. Не пытайтесь увести внимание от того, что мы обсуждаем здесь и сейчас, речь идет о верховенстве права — и не надо уходить от этого обсуждения. Подрыв этих важнейших элементов ставит европейскую демократию в рискованное положение. Мы не можем это терпеть. И мы это терпеть не будем", — заявила фон дер Ляйен.Конституционный суд Польши ранее подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. На прошлой неделе фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры. С критикой этого решения Варшавы уже выступали как руководители органов Евросоюза, так и лидеры отдельных стран ЕС.Глава Еврокомиссии среди возможных ответных шагов назвала оспаривание решения КС Польши в Суде ЕС и задействование условного механизма европейского финансирования, что на практике может означать лишение Варшавы доступа к финансам Евросоюза.Еврокомиссия столкнулась с серьезным ростом цен на газ, эксперты отмечали, что увеличение поставок могло бы смягчить ситуацию. "Северный поток — 2" достроен, но не запущен, идет процедура сертификации его оператора. Как указывали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
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в мире, варшава, азия, европа, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, северный поток — 2, матеуш моравецкий, европарламент
15:14 19.10.2021 (обновлено: 18:15 19.10.2021)
 
Глава ЕК призвала премьера Польши не прикрываться "Северным потоком — 2"

Глава ЕК фон дер Ляйен призвала премьера Польши не прикрываться "Северным потоком — 2"

© Фото : Nord Stream 2Судно-трубоукладчик "Фортуна"
Судно-трубоукладчик Фортуна - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© Фото : Nord Stream 2
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БРЮССЕЛЬ, 19 окт — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на дебатах в Европарламенте по кризису верховенства права в Польше и ответных шагах ЕС призвала премьера Польши Матеуша Моравецкого не пытаться подменить темой "Северного потока — 2" вопрос о соблюдении общеевропейских ценностей и демократии.
Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге во вторник вместе с главой ЕК и Моравецким обсуждают кризис верховенства права в Польше, который поставил под угрозу выделение Варшаве финансирования ЕС. В ответном финальном слове депутатам польский премьер заявил, что обвиняющие Варшаву в нарушении демократических ценностей ЕС немецкие депутаты якобы причастны к росту цен на газ в Европе из-за проекта "Северный поток — 2", который поддерживает Германия.
"Вы заговорили про "Северный поток — 2", ваши аргументы недейственны, вы удаляетесь от темы дебатов. Европейская демократия, ее правила, ее принципы, независимость системы правосудия должны соблюдаться. Не пытайтесь увести внимание от того, что мы обсуждаем здесь и сейчас, речь идет о верховенстве права — и не надо уходить от этого обсуждения. Подрыв этих важнейших элементов ставит европейскую демократию в рискованное положение. Мы не можем это терпеть. И мы это терпеть не будем", — заявила фон дер Ляйен.
Конституционный суд Польши ранее подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. На прошлой неделе фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры. С критикой этого решения Варшавы уже выступали как руководители органов Евросоюза, так и лидеры отдельных стран ЕС.
Глава Еврокомиссии среди возможных ответных шагов назвала оспаривание решения КС Польши в Суде ЕС и задействование условного механизма европейского финансирования, что на практике может означать лишение Варшавы доступа к финансам Евросоюза.
Еврокомиссия столкнулась с серьезным ростом цен на газ, эксперты отмечали, что увеличение поставок могло бы смягчить ситуацию. "Северный поток — 2" достроен, но не запущен, идет процедура сертификации его оператора. Как указывали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Объекты на участке берегового пересечения газопровода Северный поток-2 в России - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
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В миреВаршаваАзияЕвропаЕвросоюзЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенСеверный поток — 2Матеуш МоравецкийЕвропарламент
 
 
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